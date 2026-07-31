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حدود ۴۰ هزار مهاجر در روزهای اخیر از مراکش وارد منطقۀ سبته در اسپانیا شدهاند
هزاران مهاجر در طول شب گذشته از مراکش وارد شهرک سبته در قلمرو اسپانیا در شمال افریقا، شدند.
یک منبع پولیس اسپانیا روز جمعه(۹ اسد) به خبرگزاری فرانسپرس گفت که حدود ۴۰ هزار مهاجر در روزهای اخیر از مراکش وارد منطقه سبته در اسپانیا شدهاند، همزمان با اینکه قرار بود پدرو سانچز، صدراعظم اسپانیا، به آنجا برسد.
به گفتۀ منبع «در تمام طول شب گذشته نیز جریان پیوستهای از ورود مهاجران ادامه داشت.»
بر اساس آماری که صبح جمعه توسط یک منبع پولیس اسپانیا منتشر شد، این هجوم مهاجران، بزرگترین ورود مهاجران به سبته از سال ۲۰۲۱ میلادی تاکنون است، مهاجران عمدتاً مردان جوان و نوجوان هستند و تاهنوز ۱۸ مورد مرگ در جریان این عبور گزارش شده است.
اسپانیا یکی از کشورهایست که مهاجران از قارۀ افریقا می خواهند با ورد به آن، داخل قلمرو اتحادیۀ اروپا شوند.
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در نتیجۀ انفجار در یک معدن در پاکستان حداقل ۳۴ تن کشته شدند
در نتیجۀ انفجار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در پاکستان حداقل ۳۴ تن کشته شدند.
این حادثه روز پنجشنبه(۸ اسد) در عمق حدود ۱۲۰۰ متری یک معدن زغال سنگ در نزدیک شهر کویته رخ داد و هنگام وقوع انفجار ۳۶ معدنچی در آن معدن حضور داشتند.
عملیات نجات برای یافتن و نجات دو معدنچی که گیرماندهاند، همچنان ادامه دارد.
عبدالغنی بلوچ، یک مقام ارشد حکومتی مسئول معدن در منطقه، گفته که «دو معدن که در نزدیک یکدیگر قرار داشتند، در اثر انفجار قدرتمند گاز میتان آسیب دیدند.»
جرمنی در شش ماه اول ۲۰۲۶، بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ تن را اخراج کرده است
جرمنی در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ تن را از آن کشور اخراج کرده است.
این رقم در مقایسه با همین مدت در سال گذشته کمتر است. جرمنی طی همین مدت در سال گذشته، ۱۱ هزار و ۸۰۰ تن را اخراج کرده بود.
این آمار بر اساس اطلاعات وزارت امور داخلهٔ جرمنی منتشر شده است.
جرمنی در هفتههای اخیر با پروازهای چارتر، انتقال افراد اخراجشده به افغانستان را نیز از سر گرفته است؛ اقدامی که به دلیل نیاز هماهنگی با حکومت طالبان، با انتقادهای شدید منتقدان روبهرو شده است.
به همین سلسله جرمنی سهشنبهٔ گذشته، شماری از افغانهای اخراج شده را با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل انتقال داد.
رئیسجمهور ترمپ، از دستیابی به توافق در مورد خلعسلاح گروه حماس خبر داد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، از دستیابی «هیئت صلح» به توافقی برای خلعسلاح گروه حماس و سایر گروههای مسلح در نوار غزه خبر داده است.
گروه حماس در فهرست گروههای تروریستی اتحادیهٔ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا قرار دارد.
دونالد ترمپ شامگاه پنجشنبه(۸ اسد) در شبکهٔ اجتماعی تروث سوشال متعلق به او نوشته که «این توافق، گامی حیاتی در مسیر آن است که غزه سرانجام تحت ادارهٔ یک حکومت جدید فلسطینی قرار گیرد؛ حکومتی که برای کمک به مردم فلسطین، از نزدیک با هیئت صلح همکاری خواهد کرد.»
رئیسجمهور امریکا این توافق را تاریخی نامیده، آن را «گامی عظیم بهسوی صلح و امنیت پایدار» خوانده است.
از زمان برقراری آتشبس در جنگ غزه میان اسرائیل و حماس به میانجیگری دونالد ترمپ، نهادی به نام «هیئت صلح» برای پیگیری تطبیق توافق آتشبس و ادارهٔ نوار غزه تشکیل شده است.
هیئت صلح نیز در پیامی در شبکهٔ اجتماعی اکس تأیید کرده که حماس «با یک نقشهٔ راه دقیق برای تطبیق مراحل بعدی آتشبس در غزه موافقت کرده است».
ایران میگوید که پایگاه احمدالجابر در کویت را هدف قرار داده است
اردوی جمهوری اسلامی ایران میگوید که صبح امروز( جمعه 9 اسد) پایگاه احمدالجابر در کویت را با طیارات بیپیلوت هدف قرار داده است.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، اردوی ایران در اعلامیهای گفته که «طیارات جنگنده، سیستمهای ارتباطات و دخایر تجهیزات اردوی امریکا در پایگاه احمدالجابر در کویت» را هدف حملات طیارات بیپیلوت قرار داده است.
اردوی ایران این حمله را واکنش به حملات چهارشنبهشب امریکا بر ایران از جمله بر یک محله مسکونی در جزیره قشم خوانده که روز گذشته رسانههای ایران ادعا کردند که چند فرد ملکی نیز در آن کشته شدند.
قوماندانی مرکزی اردوی امریکا(سنتکام) و حکومت کویت تا هنوز به این ادعا واکنشی نشان نداده اند.
عفو بینالملل خواستار توقف اخراج اجباری افغانها از سوی اتحادیه اروپا شد
سازمان عفو بینالملل از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواست تا همکاری با طالبان برای اخراج اجباری شهروندان افغان به افغانستان را متوقف کنند.
این سازمان در اعلامیهای که روز چهارشنبه، ۷ اسد در وبسایت خود نشر کرد، گفت افغانستان تحت اداره طالبان جای امن برای بازگشت اجباری مهاجران نیست.
عفو بینالملل افزود که طالبان پس از به قدرت رسیدن، بسیاری از قوانین و چارچوبهای حمایتی از حقوق شهروندان را از بین برده و با وضع فرمانها و سیاستهای تبعیضآمیز، حقوق اساسی مردم، بهویژه زنان، دختران و اقلیتهای قومی و مذهبی را محدود کردهاند.
در اعلامیه عفو بینالملل این محدودیتها با مجازاتهایی مانند شلاق، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشر همراه بوده است.
عفو بینالملل هشدار داد که توافق با طالبان در زمینه بازگرداندن مهاجران، با تعهدات بینالمللی اتحادیه اروپا در بخش حقوق بشر و حقوق پناهندگان، بهویژه اصل منع بازگرداندن اجباری، در تضاد است.
این نهاد حقوق بشری پس از دیدار اخیر مقامهای اتحادیه اروپا و طالبان در بروکسل گفت که اخراج اجباری افغانها میتواند آنان را با خطر نقض حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و بحران انسانی روبهرو کند.
عفو بینالملل از اتحادیه اروپا خواست به جای همکاری برای اخراج مهاجران، تمرکز خود را بر پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان بگذارد.
کمیسیون اروپا روز دوم سرطان در بروکسل میزبان یک هیأت حکومت طالبان بود تا در مورد موضوعات فنی مربوط به اخراج و بازگرداندن شهروندان افغان گفتوگو کند.
رکورد تازه ورود مهاجران با قایقهای باد به بریتانیا؛ ۷۵۲ نفر در یک روز وارد شدند
حکومت بریتانیا اعلام کرد که ۷۵۲ مهاجر روز چهارشنبه با قایقهای کوچک از کانال مانش وارد این کشور شدهاند؛ این بالاترین رقم روزانه ثبتشده در سال ۲۰۲۶ است.
وزارت داخله بریتانیا گفته است با وجود این افزایش روزانه، شمار عبور مهاجران از این مسیر در شش ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کاهش یافته است.
حکومت بریتانیا میگوید همکاری با کشورهای اروپایی برای مقابله با شبکههای قاچاق انسان در کاهش ورود مهاجران نقش داشته است، اما حزب «ریفورم بریتانیا» این کاهش را بیشتر ناشی از شرایط جوی میداند.
همزمان، مقامهای فرانسوی امروز اعلام کردند که چهار مهاجر در جریان تلاش برای عبور از کانال مانش در دو رویداد جداگانه جان باختهاند.
مرگ ۱۵ فیل در کنیا بر اثر احتمال مسمومیت
مقامهای حیاتوحش کنیا میگویند ۱۵ فیل در یک ماه گذشته در پارک ملی آمبوسلی، در نزدیکی مرز تانزانیا، احتمالاً بر اثر مسمومیت با سیانید تلف شدهاند.
سیانید مواد شیمیایی است که در مزارع برای ازبین بردون آفت های نباتی استفاده میشود.
اداره حیاتوحش کنیا اعلام کرده که بررسیهای ابتدایی نشان میدهد این فیلها ممکن است بادنجانهای آلوده به آفتکشهای قوی را از مزارع اطراف مصرف کرده باشند.
مقامها میگویند تحقیقات برای مشخص شدن اینکه مسمومیت بهصورت اتفاقی رخ داده یا عمدی بوده، ادامه دارد.
پارک ملی آمبوسلی یکی از مناطق مشهور جهان برای زندگی گلههای فیل در آفریقا است.
پاکستان اقامت ۱۶ هزار مهاجر افغان را تمدید کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که اقامت ۱۶ هزار مهاجر افغان بهویژه برای زنان، کودکان و سالمندان را تمدید کرده است.
طاهر اندرابی روز پنجشنبه، ۷ اسد، در یک نشست خبری گفت که اقامت این تعداد مهاجران به دلایل بشردوستانه تمدید شده است.
او افزود که همزمان پرونده نزدیک به ۹۰ هزار مهاجر افغان نیز در حال بررسی است و افرادی که اقامت قانونی نداشته باشند، از پاکستان اخراج خواهند شد.
این درحالی است که پاکستان اخراج مهاجران افغن از این کشور را شدت بخشیده است و سازمان داکتران بدون مرز (اماساف) با روزسه شنبه با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران افغان در پاکستان اعلام کرد که آنان در هراس از بازداشت، از دست دادن شغل و اخراج اجباری زندگی میکنند. این سازمان از دولت پاکستان خواست روند اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند.
به گفته داکتران بدون مرز، ترس از بازداشت باعث شده بسیاری از مهاجران مراجعه به مراکز درمانی و دریافت خدمات صحی را به تعویق بیندازند یا بهطور کامل از آن صرفنظر کنند.
پاکستان از سپتامبر ۲۰۲۳ روند اخراج مهاجران افغان را در چارچوب برنامه بازگرداندن اتباع غیرقانونی آغاز کرده و تاکنون بیش از ۲.۵ میلیون شهروند افغان را به کشورشان بازگردانده است.
شاخه خراسان داعش مسئولیت کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان را به عهده گرفت
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) مسئولیت حمله بر ذبیحالله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان را به عهده گرفته است.
این خبرگزاری به نقل از یک سازمان نظارتی به نام "SITE Intelligence Group" این موضوع را گزارش داده است.
امیری روز سهشنبه ششم اسد در مسیر ولسوالی بهارک – فیضآباد هدف حمله دو فرد مسلح موترسایکلسوار قرار گرفت و کشته شد.
حکومت طالبان پیش از این گفته بود که یکی از مهاجمان در تیراندازی محافظان امیری کشته و مهاجم دیگر زخمی و بازداشت شده است.
ذبیحالله امیری، خواهرزاده امانالدین منصور، والی حکوت طالبان در هلمند است.
این درحالیست که اخیراً بدخشان گواه چندین رویداد امنیتی از جمله سقوط چند ساعته مرکز ولسوالی یفتل پایین و درگیریها در ولسوالی زیباک بوده است.