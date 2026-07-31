در نتیجۀ انفجار در یک معدن در پاکستان حداقل ۳۴ تن کشته شدند

هزاران مهاجر در طول شب گذشته از مراکش وارد شهرک سبته در قلمرو اسپانیا در شمال افریقا، شدند.

یک منبع پولیس اسپانیا روز جمعه(۹ اسد) به خبرگزاری فرانسپرس گفت که حدود ۴۰ هزار مهاجر در روزهای اخیر از مراکش وارد منطقه سبته در اسپانیا شده‌اند، همزمان با اینکه قرار بود پدرو سانچز، صدراعظم اسپانیا، به آنجا برسد.

به گفتۀ منبع «در تمام طول شب گذشته نیز جریان پیوسته‌ای از ورود مهاجران ادامه داشت.»

بر اساس آماری که صبح جمعه توسط یک منبع پولیس اسپانیا منتشر شد، این هجوم مهاجران، بزرگترین ورود مهاجران به سبته از سال ۲۰۲۱ میلادی تاکنون است، مهاجران عمدتاً مردان جوان و نوجوان هستند و تاهنوز ۱۸ مورد مرگ در جریان این عبور گزارش شده است.

اسپانیا یکی از کشورهایست که مهاجران از قارۀ افریقا می خواهند با ورد به آن، داخل قلمرو اتحادیۀ اروپا شوند.