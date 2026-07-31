خریداران مرد زیورات نقره در افغانستان افزایش یافته است

مردها خیلی زیاد نقره میخرند. سفارش انگشترهای مردانه بسیار زیاد استنوید احمد رحیمی، یکی از فروشندهگان زیورات نقره
نقره، فلزیست که از گذشتههای دور برای ساخت انواع زیورات مورد استفاده قرار میگیرد، اما بهگفته شماری از فروشندهگان آن، این روزها در کنار زنان، مردان نیز بیش از گذشته به استفاده از زیورات نقره علاقهمند شدهاند.
نوید احمد رحیمی، یکی از فروشندهگان زیورات نقره در منطقه شهرنو کابل، به رادیو آزادی گفت:
"مردها خیلی زیاد نقره میخرند. سفارش انگشترهای مردانه بسیار زیاد است. بسیاری آن را برای هدیه میخرند و حتی به خارج از کشور هم میفرستند. بیشتر فروش ما بهصورت آنلاین انجام میشود."
اما چرا مردان نیز به استفاده از زیورات نقره علاقهمند شدهاند؟
عزیزالله احمدی، یکی دیگر از فروشندهگان زیورات نقره در منطقه دشت برچی شهر کابل، به رادیو آزادی گفت که یکی از دلایل آن، باورهای شرعی است.
او گفت: "از گذشتهها گفته میشد که استفاده مردان از طلا از نگاه شریعت مناسب نیست و با طلا نماز خوانده نمیشود، اما استفاده از نقره مشکلی ندارد. به همین دلیل، مردان از گذشته نیز از نقره استفاده میکردند و اکنون هم این کار ادامه دارد."
بهگفته او، در گذشته بیشتر افراد سالخورده یا میانسال از زیورات نقره استفاده میکردند، اما اکنون جوانان نیز به آن علاقهمند شدهاند و همین باعث افزایش شمار خریداران شدهاست.
محمد رفیع، یکی دیگر از فروشندهگان آنلاین زیورات نقره، دلیل این استقبال را افزایش آگاهی مردم درباره نقره و سنگهای قیمتی بهکار رفته در این زیورات میداند.
او به رادیو آزادی گفت:
"مردم آگاهی بیشتری پیدا کردهاند و باور دارند که نقره برای بدن انسان فوایدی دارد. همچنان سنگهای قیمتی مانند زمرد، یاقوت، الماس، فیروزه، عقیق و دیگر سنگها، بهویژه زمرد پنجشیر، خواص زیادی دارند، از جمله جذب ثروت و محافظت از چشم."
او همچنین افزود که یکی دیگر از دلایل محبوبیت نقره، ارزش اقتصادی آن است.
مردم آگاهی بیشتری پیدا کردهاند و باور دارند که نقره برای بدن انسان فوایدی داردمحمد رفیع، یکی از فروشندهگان زیورات نقره
بهگفته وی، هر زمان که کسی به پول نیاز داشته باشد، میتواند زیورات نقره را بفروشد و سرمایه خود را دوباره به پول نقد تبدیل کند، حتی گاهی با قیمت بالاتر.
داکتر خالدیار، متخصص امراض داخله، تأیید میکند که در گذشته از نقره در طبابت برای از بین بردن باکتریها استفاده میشد و این دیدگاه هنوز هم وجود دارد، اما بهگفته او، امروزه داروهای جدید جایگزین استفاده از نقره شدهاند.
شماری از جوانان همچنان میگویند که آنان از زیورات نقره تنها به دلیل مُد و زیبایی استفاده میکنند، زیرا این زیورات در میان جوانان بسیار رایج شدهاست.
احمد فرهاد، باشنده کابل، به رادیو آزادی گفت: "من دو انگشتر نقره دارم، یکی با سنگ فیروزه و دیگری با لاجورد. زیورات نقره این روزها بسیار مُد شده، به همین دلیل من هم از آن استفاده میکنم. بعضیها هم گردنبندهای نقره دارند که نامشان روی آن حک شدهاست."
نقره، فلز گرانبها با علامت «ایجی» است که رنگ سفید، درخشش و زیبایی خاصی دارد.
برخلاف طلا، قیمت نقره ثابت نیست و ممکن است هر روز، حتی در طول ساعتها و دقیقهها، تغییر کند.
در گذشته، علاوه بر زیورات، از نقره برای ساخت برخی ظروف نیز استفاده میشد که تعدادی از آنها اکنون ارزش تاریخی دارند و در موزیم ملی افغانستان نگهداری میشوند.
همچنین در گذشته برخی افراد از نقره برای ساخت دندان نیز استفاده میکردند، اما این رسم امروزه تا حد زیادی کمرنگ شدهاست.