قوماندانی مرکزی نیروهای امریکایی(سنتکام) بعدازظهر پنج‌شنبه(8 اسد) سه ادعای مطرح‌شده از سوی سپاه پاسداران ایران و رسانه‌های نزدیک به آن در مورد بسته بودن تنگه هرمز، انهدام سه طیارۀ جنگندۀ اف-۳۵ و عبور یک نفتکش ایرانی از محاصرۀ بحری امریکا را «نادرست» خوانده، گفت که این ادعاها با واقعیت مطابقت ندارند.

سنتکام همچنین اعلام کرده که تردد کشتی‌های تجارتی در تنگۀ هرمز به‌خودی‌خود خطرناک نیست، آنچه امنیت کشتیرانی را تهدید می‌کند «تهدیدهای لفظی و تلاش‌های سپاه پاسدران برای حمله بر کشتی‌های تجارتی و خدمه ملکی آن‌ها» است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پی این اعلام سنتکام در بیانیه‌ای جداگانه با پافشاری بر ادعاهای قبلی‌ خود گفته که بر دو نفتکش دیگر حمله و آن‌ها را متوقف کرده است. همچنین تصاویری از یک نفتکش را که در میان شعله‌های آتش در تاریکی می‌سوزد، منتشر کرده است.