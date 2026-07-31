حالا رخت، تار، مهره و شیشه خیلی گران شده‌اند

بسته ماندن طولانی‌مدت راه‌های ترانزیتی با پاکستان و درگیری‌ها در ایران، صنعت و تجارت مواد خام مربوط به رخت و خیاطی را در افغانستان با مشکلات جدی روبه‌رو کرده‌است:

"حالا رخت، تار، مهره و شیشه خیلی گران شده‌اند، تقریباً نصف پول لباس فقط صرف خرید مواد اولیه می‌شود."

هیله مایار، مسئول یک مرکز طراحی لباس‌های فرهنگی زنانه افغان و متشبث در کابل، می‌گوید از زمانی‌که دادوستد با پاکستان متوقف شده، یافتن رخت، چرمه و برخی دیگر از مواد مورد نیاز خیاطی در بازار برایش دشوار شده و بهای آن‌ها چند برابر افزایش یافته است.

هیله که از سه سال به این‌سو در این بخش فعالیت می‌کند و شماری از دختران دیگر نیز با او مصروف کار هستند، به رادیو آزادی گفت: "موادی‌که از پاکستان وارد می‌شود، بسیار گران و کمیاب شده‌است. من خودم رخت، تار، شیشه و برخی مواد دیگر را از پاکستان سفارش می‌دادم، اما حالا با مشکلات زیادی روبه‌رو هستم. این مواد در داخل به آسانی پیدا نمی‌شوند و اگر هم پیدا شوند، باید با دو برابر قیمت خریداری شوند. مثلاً قبلاً یک کارتن شیشه را به ۸۰ افغانی می‌خریدیم، اما حالا همان را به ۱۸۰ یا ۲۰۰ افغانی می‌خریم. رختی را که پیش از این هر متر آن را به ۲۰۰ یا ۲۵۰ افغانی می‌خریدیم، اکنون باید به ۴۵۰ افغانی بخریم."

او می‌گوید که از همین حالا در تولید برخی لباس‌ها از نظر اقتصادی زیان کرده و اگر این وضعیت ادامه یابد، به‌گفته او، کار شان بیشتر آسیب خواهد دید و شمار مشتریان‌اش نیز کاهش خواهد یافت.

یکی از باشنده‌گان ولایت هرات و مسئول یک کارگاه بزرگ خیاطی که حدود ۲۵ زن دیگر نیز در آن مشغول کار هستند، نیز سخنان مشابهی دارد.

فعلاً بازار بسیار خراب است. فعلاً کار خود را متوقف کرده‌ام

او که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که پیش از این بیشتر مواد اولیه و رخت‌های مورد نیازشان از ایران و پاکستان وارد می‌شد، اما به‌گفته او، حدود پنج ماه است که مواد مورد نیاز نه با قیمت گذشته و نه به آسانی به دست‌شان می‌رسد و به همین دلیل، برای مدتی فعالیت کارگاه خود را متوقف کرده‌است.

او گفت:

"ما ۱۵ نوع لباس می‌دوختیم که شامل یونیفورم کارکنان، لباس کودکان و لباس مردانه نیز می‌شد، اما فعلاً بازار بسیار خراب است. فعلاً کار خود را متوقف کرده‌ام. اگر مشتری زیاد باشد، حتی اگر قیمت مواد هم بالا برود، تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند، اما وقتی سفارش کم باشد، دیگر سودی ندارد. اکنون بازارها بسیار خراب شده‌اند."

این افراد از نهادهای مربوط می‌خواهند که برای تجارت افغانستان، به‌ویژه بخش صنعت و تولید، راه‌های بدیل جست‌وجو کنند.

در همین حال، شماری از تاجران رخت و مسئولان این بخش می‌گویند که تا هنوز زمینه تولید رخت و پارچه در داخل افغانستان فراهم نشده و آنان ناگزیرند رخت و بسیاری از مواد مورد نیاز خیاطی را از خارج کشور وارد کنند، اما این واردات نسبت به گذشته با تأخیرهای طولانی‌تر و هزینه‌های بسیار بیشتر انجام می‌شود.

اکنون هند، چین و ترکیه را به‌عنوان مسیرها و منابع بدیل برای واردات رخت انتخاب کرده ایم

از جمله این تاجران، حاجی ابو عبید، رئیس اتحادیه رخت، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و رئیس کمیته رخت، به رادیو آزادی گفت: "این وضعیت تأثیرات زیادی گذاشته است، زیرا قبلاً وقتی این مواد از پاکستان وارد می‌شد، هزینه انتقال هر کانتینر حدود سه تا چهار هزار دالر بود. بعد که از بندرعباس انتقال داده می‌شد، این هزینه به ۱۰ تا ۱۲ هزار دالر می‌رسید و اکنون که از بندر حیرتان وارد می‌شود، هزینه هر کانتینر تقریباً به ۱۸ هزار دالر رسیده است. به همین دلیل قیمت این مواد افزایش یافته است. میلیون‌ها نفر در این بخش مصروف کار هستند و این بخش یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های تجارت افغانستان است، زیرا در افغانستان هیچ تولید رخت وجود ندارد و همه آن وارداتی است."

آقای عبید می‌گوید که آنان اکنون هند، چین و ترکیه را به‌عنوان مسیرها و منابع بدیل برای واردات رخت انتخاب کرده‌اند.

تلاش کردیم در مورد نگرانی‌های مطرح شده در این گزارش، نظر وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.

با این حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این در ماه اکتبر سال ۲۰۲۵ گفته بود که حکومت آنان تا زمانی‌که پاکستان تضمین نکند مسیرهای تجارتی را به دلیل مشکلات سیاسی و نظامی مسدود نخواهد کرد، هیچ راه ترانزیتی و تجارتی را به روی آن کشور باز نخواهند کرد.

قابل یادآوری است که مسیرهای ترانزیتی افغانستان با پاکستان در امتداد خط دیورند، پس از درگیری‌ها میان دو کشور، از دهم اکتبر سال ۲۰۲۵ از سوی مقام‌های پاکستانی بسته شد.

از سوی دیگر، پس از درگیری‌های امریکا و اسرائیل با ایران، هزاران کانتینر مربوط به تاجران افغان در بندر جبل علی امارات متحده عربی و همچنین چابهار متوقف شده‌اند و آن دسته از کالاهایی که از طریق بندر حیرتان وارد افغانستان می‌شوند، به‌گفته تاجران، با هزینه‌هایی چند برابر بیشتر به کشور می‌رسند.

افغانستان کشوری محاط به خشکه است و بخش عمده کالاهای تجارتی مورد نیاز خود را از طریق مسیرهای ترانزیتی کشورهای همسایه تأمین می‌کند.