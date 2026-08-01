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یک کشتی نفتکش در نزدیک سواحل عمان هدف قرار گرفت
سازمان عملیات تجارت بحری بریتانیا می گوید که یک نفتکش در نزدیک سواحل عمان هدف قرار گرفته و موتورخانه آن آسیب دیده است.
این نهاد، امروز(شنبه ۱۰ اسد) گفت که این حادثه در فاصلۀ حدود 20 کیلومتری سواحل لیما در عمان روی داده و از کشته و یا زخمی شدن خدمۀ این کشتی گزارشی ارائه نشده است.
این حمله در شرایطی رخ داده که تنش میان ایالات متحدۀ امریکا و ایران در مورد کنترل تردد کشتی ها در تنگه هرمز ادامه دارد. جمهوری اسلامی از آغاز جنگ، گفته که کشتیها باید پیش از عبور از این آبراه اجازه بگیرند و مصارف ترانزیت بپردازند.
سپاه پاسداران ایران هم تعدادی از کشتیهای در حال عبور از تنگه هرمز را متوقف کرده، یا هدف قرار داده و در روزهای اخیر ادعا کرده که ایران «کنترل کامل» این آبراه مهم را در اختیار دارد.
" کپلر "شرکت ردیابی تجارت بحری روز جمعه اعلام کرد که میزان تردد کشتیها از تنگه هرمز «بهشدت» کاهش یافته است.
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اعمار پروژه آبرسانی به ارتفاعات بلند تپهها از کانال قوش تپه آغاز شد.
حافظ عبدالرحمان همت شاروال طالبان در شهر مزارشریف در یک ویدیو که امروز(شنبه ۱۰ اسد) در شبکه های اجتماعی منتشر شد، می گوید که به زودی آبرسانی به ارتفاعات از کانال قوش تپه آغاز خواهد شد.
به گفتهی آقای همت، ادارۀ ولایت بلخ تصمیم گرفته که دو پایپ لاین را از کانال قوش تپه برای تامین آب آشامیدنی به ارتفاعات تمدید کند، تا نیازهای آب آشامیدنی باشندهگان این مناطق مرفوع شود.
شاروال مزارشریف گفته که با تطبیق این پروژه، بسیاری از باشندگان ارتفاعات به آب پاک دسترسی پیدا خواهند کرد.
این در حالیست که با تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پیهم اکثر مناطق افغانستان به شمول پایتخت، کابل با کمبود آب روبروست.
حوثیها گزارشهای مبنی بر پلان این گروه برای دریافت حق العبور را تکذیب کردند
نهاد هماهنگی بحری تحت کنترل حوثیهای یمن امروز(شنبه ۱۰ اسد) گزارشهای مبنی بر پلان این گروه برای دریافت حق العبور از کشتیهای تجارتی عبوری از تنگه "بابالمندب" را تکذیب کرده، می گوید هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده و عبور از این آبراه ستراتیژیک همچنان رایگان است.
این اعلامیه پس از آن منتشر شد که خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه از قول منابع منطقهای گزارش داد که حوثیهای مورد حمایت ایران، یک هفته پس از اعلام محاصره بحری عربستان سعودی، در حال بررسی دریافت مصارف از کشتیهای عبوری از جنوب بحیرۀ احمر هستند.
منابع به رویترز گفته بودند که این پیشنهاد در جریان سفر مقامهای حوثی به تهران در ماه جولای با مقامهای ایرانی مطرح شده، اما زمان مشخصی برای تطبیق آن تعیین نشده است.
«مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه» حوثیها یمن اعلام کرده خدمات «عبور امن» این نهاد داوطلبانه و رایگان است و هر فرد یا نهادی که در برابر عبور از تنگۀ"بابالمندب" درخواست پول کند، نمایندۀ حوثیها و این مرکز نیست.
ترمپ میگوید که جنگ با ایران خوب پیش میرود و ایران در نهایت عقبنشینی خواهد کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا روز جمعه گفت که درگیری با ایران "بهخوبی پیش میرود" و با اشاره به حملات ارتش ایالات متحده اعلام کرد که ایران در نهایت عقبنشینی خواهد کرد.
ترمپ در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز، درباره آخرین تحولات مربوط به جنگ با ایران گفت: "همهچیز خوب پیش میرود. تنها کاری که میتوانید انجام دهید این است که به پیروزی ادامه دهید، بعد در نهایت اتفاقی خواهد افتاد. ولی ما بهشدت آنها را هدف قرار میدهیم، کاملاً گیج و درماندهشان کردهایم، و فقط به پیروزی ادامه میدهیم."
او تصریح کرد: "در نهایت، آنها چارهای جز این نخواهند داشت که بازگردند و عقبنشینی کنند."
اظهارات ترمپ پس از آن مطرح شد که فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) صبح پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده مجموعهای از حملات را علیه ایران انجام داده است.
صبح جمعه نیز ایران خبر داد که با درو به کویت حمله کرده و به دو نفتکش در تنگه هرمز موشک شلیک کرده است.
در ادامه روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، بیش از ۲۳۰۰ مهاجر افغان از این کشور بازگشتند
حکومت طالبان میگوید که تنها به روز پنجشنبه ۲۳۴۶ مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشته اند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه در صفحۀ ایکس خود نوشته است که از این میان، بیش از دو هزار نفر آنان از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان برگشته اند.
او افزوده که نزدیک به ۵۰۰ مهاجر افغان همچنان از ایران به افغانستان برگشته اند.
این درحالیست که حکومت پاکستان از دهم جولای به این سو دور تازهای از اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده است.
در این مدت دهها هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشت داده شده اند و در کنار آن مهاجرین افغان در پاکستان بارها به رادیو آزادی گفته اند که فشارها بر آنها افزایش یافته است.
اخیراً سازمان داکتران بدون مرز (اماساف) هم گفت که مهاجران افغان در پاکستان در فضای ترس از بازداشت، از دست دادن کار و درآمد و اخراج اجباری به افغانستان زندگی میکنند.
این سازمان بینالمللی امدادرسان از حکومت پاکستان خواست که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند.
در نتیجه سیلابها در ننگرهار یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر زخمی شدند
مسئولان محلی حکومت طالبان در ننگرهار میگویند که روز جمعه در نتیجه جاری شدن سیلابها در ولسوالی شینوار این ولایت یک نفر جان باخته و سه نفر دیگر زخمی شدند.
رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان به نقل از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار گزارش داده که این تلفات در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه وارد شده است.
سیلابها در این ولسوالی و همچنان در شهر جلالآباد، مرکز ننگرهار خسارات هنگفت مالی به مردم و تاسیسات عامه وارد کرده است.
این درحالیست که اخیراً سیلابها در نورستان و برخی ولایتهای همجوار آن هم تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرد.
بر اساس آمار ادارههای ملل متحد، در این سیلابها دستکم ۲۳ نفر جان باختند.
سرپرست یوناما بار دیگر از طالبان خواست ممنوعیت آموزشی دختران را بردارند
جورجیت گانیون، سرپرست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از حکومت طالبان خواست که ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را بردارد.
او این موضوع را پس از بازدید از یک مکتب دخترانه در ولسوالی استالف کابل مطرح کرد.
گانیون در ویدیویی که روز جمعه در صفحه فسبوک یوناما نشر شده، میگوید که مقامهای حاکم هنوز هم مانع حضور دختران در مکتبهای دولتی بالاتر از صنف ششم در سراسر افغانستان میشوند.
او از طالبان خواست که ممنوعیت آموزشی دختران را بردارند تا آنان بتوانند هم در رشد خود و هم توسعه افغانستان نقش داشته باشند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم تحصیل آنان در موسسههای تحصیلی عالی و نیمه عالی را منع کردند.
با وجود فشارهای جهانی و خواست مردم در افغانستان، حکومت طالبان هنوز هم این ممنوعیتها را لغو نکرده است.
کویت می گوید که حملات طیارات بیپیلوت ایران را رهگیری و خنثی کرده است
وزارت دفاع کویت، امروز(جمعه ۹ اسد) حملات طیارات بیپیلوت ایران بر «تأسیسات حیاتی و نظامی» این کشور را تأیید کرده، گفت که این حملات را رهگیری و خنثی کرده است.
در اعلامیه وزارت دفاع کویت گفته شده که «اهداف متخاصم هدف قرار گرفته، ازبین برده شدند، اما هیچ تلفات انسانی ثبت نشده است.»
صبح امروز اردوی جمهوری اسلامی ایران از حملات طیارات بیپیلوت بر کویت خبر داده، این حملات را واکنش به حملات چهارشنبهشب امریکا بر ایران از جمله بر یک محله مسکونی در جزیره قشم خواند که به گفته مقامهای ایرانی در آن سه فرد ملکی از جمله یک کودک کشته شدند.
پایگاههای امریکا در کویت از اهداف اصلی ایران در دور جدید حملات بوده و تقریباً بهطور روزانه هدف حملات راکتی و طیارات بیپیلوت سپاه پاسداران و اردوی ایران قرار گرفتهاند.
سنتکام، ادعا های مطرحشده از سوی سپاه پاسداران ایران را رد کرد
قوماندانی مرکزی نیروهای امریکایی(سنتکام) بعدازظهر پنجشنبه(8 اسد) سه ادعای مطرحشده از سوی سپاه پاسداران ایران و رسانههای نزدیک به آن در مورد بسته بودن تنگه هرمز، انهدام سه طیارۀ جنگندۀ اف-۳۵ و عبور یک نفتکش ایرانی از محاصرۀ بحری امریکا را «نادرست» خوانده، گفت که این ادعاها با واقعیت مطابقت ندارند.
سنتکام همچنین اعلام کرده که تردد کشتیهای تجارتی در تنگۀ هرمز بهخودیخود خطرناک نیست، آنچه امنیت کشتیرانی را تهدید میکند «تهدیدهای لفظی و تلاشهای سپاه پاسدران برای حمله بر کشتیهای تجارتی و خدمه ملکی آنها» است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پی این اعلام سنتکام در بیانیهای جداگانه با پافشاری بر ادعاهای قبلی خود گفته که بر دو نفتکش دیگر حمله و آنها را متوقف کرده است. همچنین تصاویری از یک نفتکش را که در میان شعلههای آتش در تاریکی میسوزد، منتشر کرده است.
در نتیجۀ انفجار در یک معدن در پاکستان حداقل ۳۴ تن کشته شدند
در نتیجۀ انفجار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در پاکستان حداقل ۳۴ تن کشته شدند.
این حادثه روز پنجشنبه(۸ اسد) در عمق حدود ۱۲۰۰ متری یک معدن زغال سنگ در نزدیک شهر کویته رخ داد و هنگام وقوع انفجار ۳۶ معدنچی در آن معدن حضور داشتند.
عملیات نجات برای یافتن و نجات دو معدنچی که گیرماندهاند، همچنان ادامه دارد.
عبدالغنی بلوچ، یک مقام ارشد حکومتی مسئول معدن در منطقه، گفته که «دو معدن که در نزدیک یکدیگر قرار داشتند، در اثر انفجار قدرتمند گاز میتان آسیب دیدند.»