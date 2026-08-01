دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا روز جمعه گفت که درگیری با ایران "به‌خوبی پیش می‌رود" و با اشاره به حملات ارتش ایالات متحده اعلام کرد که ایران در نهایت عقب‌نشینی خواهد کرد.

ترمپ در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز، درباره آخرین تحولات مربوط به جنگ با ایران گفت: "همه‌چیز خوب پیش می‌رود. تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که به پیروزی ادامه دهید، بعد در نهایت اتفاقی خواهد افتاد. ولی ما به‌شدت آنها را هدف قرار می‌دهیم، کاملاً گیج و درمانده‌شان کرده‌ایم، و فقط به پیروزی ادامه می‌دهیم."

او تصریح کرد: "در نهایت، آنها چاره‌ای جز این نخواهند داشت که بازگردند و عقب‌نشینی کنند."

اظهارات ترمپ پس از آن مطرح شد که فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) صبح پنج‌شنبه اعلام کرد ایالات متحده مجموعه‌ای از حملات را علیه ایران انجام داده است.

صبح جمعه نیز ایران خبر داد که با درو به کویت حمله کرده و به دو نفتکش در تنگه هرمز موشک شلیک کرده است.