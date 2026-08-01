اگر کسی در روز هم از کنار سگ های ولگرد عبور کند، با مشکل مواجه می شودانعامالله صافی
برخی از باشندگان کابل میگویند که هنگام رفتوآمد در مناطق مختلف این شهر، به دلیل افزایش سگهای ولگرد با مشکلات جدی روبهرو شدهاند.
این منطقه قلاچه شهر کابل است؛ جایی که به گفته برخی باشندگان آن، پس از غروب آفتاب سگهای ولگرد بهصورت گروهی در کوچهها دیده می شوند و مردم از ترس آنها نمیتوانند در این مسیرها رفتوآمد کنند.
انعامالله صافی، یکی از باشندگان این منطقه ، به رادیو آزادی گفت:
«سگهای ولگرد در کوچهها و جادهها بسیار زیاد شدهاند. حتی در روز هم اگر کسی از کنارشان عبور کند مشکل ایجاد میکنند. شبها اگر کسی برای خرید از خانه بیرون شود با مشکلات فراوانی مواجه میشود، زیرا این سگها به انسان حمله کرده و به او آسیب میرسانند.»
خانمحمد، یکی از باشندگان ناحیه شانزدهم شهر کابل، به رادیو آزادی گفت که سگهای ولگرد زندگی مردم را تلخ کردهاند و بهویژه برای زنان و کودکان بیشتر از دیگران خطر ایجاد میکنند.
او گفت:
«در طول روز کودکانی که به مکتب میروند، زنان که به کلینیکها مراجعه میکنند یا برای انجام کارهای دیگر بیرون میشوند، از دست سگها با مشکلات مواجهاند. کودکان به موقع به مکتب نمیرسند. از همین رو، خواست ما این است که در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد.»
سگهای ولگرد در شهر کابل نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته استعزیزالله هاشمی
عزیزالله هاشمی، یکی دیگر از باشندگان شهر کابل، به رادیو آزادی گفت که اکنون فصل تابستان است و در میان سگهای ولگرد بیماریهای گوناگون بیشتر شیوع پیدا میکند.
او افزود که شمار سگهای ولگرد در شهر کابل نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته و تهدیدهای ناشی از آنها یکی از چالشهای بزرگ برای صحت عامه و مدیریت شهری به شمار میرود:
«در میان این سگهای ولگرد برخی آنها باعث انتقال انواع بیماریهای ویروسی به انسان می شوند. ما خواهان آن هستیم که تلاشها برای جلوگیری از این وضعیت بیشتر شود.»
در همین حال، شاروالی کابل تحت کنترول حکومت طالبان میگوید که از افزایش نسل سگهای ولگرد جلوگیری میکند و افزون بر آن، در بسیاری از مناطق شهر برای سگهای ولگرد واکسین ضد هاری«ضد ویروس سگ دیوانه» تطبیق کرده است.
نعمتالله بارکزی، سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت:
«شاروالی کابل بهطور ویژه سگهای ولگرد را در شهر جمعآوری میکند و حتی آنها را عقیم میسازد. همچنان تعداد زیادی از این سگها واکسین شدهاند. اگر در شهر کابل مشاهده کنید، روی بسیاری از سگها رنگ زده شده است و این رنگ نشان میدهد که آن سگ واکسین شده است.»
او از مردم خواست که اگر در منطقهای از موجودیت سگها با مشکل روبهرو هستند، با شاروالی تماس بگیرند تا مسئولان برای رفع این مشکل اقدام کنند.
هرچند وی در مورد آمار تازه سگهای ولگرد در شهر کابل چیزی نگفت، اما در سال ۲۰۲۴ میلادی، در یک گزارش مشترک میان بنیاد بینالمللی حمایت از رفاه حیوانات «Mayhew International» و شاروالی کابل آمده بود که حدود ۳۰ هزار سگ ولگرد در شهر کابل وجود دارد.
شاروالی کابل بهطور ویژه سگهای ولگرد را در شهر جمعآوری میکندنعمت الله بارکزی
در این گزارش آمده بود که از میان این سگها، حدود ۲۵ هزار رأس عقیم و واکسین شدهاند و این روند همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، نزدیک به یک هزار سگ دارای صاحب نیز شامل این آمار میشوند که با وجود داشتن مالک، همچنان در کوچهها می گردند.
در این گزارش از مردم خواسته شده بود که زبالههای خانگی خود را در مکانهای عمومی رها نکنند، زیرا بر اساس این گزارش، سگهای ولگرد عمدتاً برای یافتن غذا به این مناطق میآیند و همین موضوع سبب ایجاد مشکلات برای مردم میشود.
کارشناسان صحی توصیه میکنند که اگر فردی توسط سگ گزیده شود، به دلیل احتمال هار بودن آن سگ، باید هرچه زودتر به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کرده و واکسین دریافت کند؛ زیرا به گفته آنان، بیماری هاری میتواند منجر به مرگ شود.
داکتر صدیق شاه نیازی، متخصص امراض داخله، به رادیو آزادی گفت که شستن زخم با آب پاک و جاری، قرار دادن پارچه یا گاز بر روی زخم در صورت خونریزی شدید و همچنین پانسمان زخم، از جمله کمکهای اولیهای است که پس از گزیده شدن توسط سگهای ولگرد یا هار باید برای قربانی انجام شود.
موجودیت سگهای ولگرد در کابل، یکی از مشکلات دیرینه این شهر به شمار میرود؛ مشکلی که بارها برای حل آن وعده داده شده و تا حدودی نیز اقدامات جمعآوری سگها انجام شده ، اما با گذشت زمان این مشکل دوباره به وضعیت پیشین خود بازگشته است.