اعتراضات در ولسوالی یفتل پایین بدخشان؛ منابع محلی مدعی اند که دست کم دو باشنده محل و یک عضو طالبان کشته شدند

به گفته این منابع، این اقدام با اعتراض مردم روبرو شد و به درگیری میان معترضان و نیروهای طالبان انجامید.

بر اساس ادعای همین منابع، در این درگیری‌ها حد اقل دو تن از باشندگان محل و یک عضو طالبان کشته و حدود ۷ باشنده محل زخمی شده‌اند.

رادیو آزادی به دلیل محدویت های موجود نمی‌تواند صحت این آمار و ادعاهای مطرح شده را به گونه مستقل تایید کند.

مقام های محلی طالبان در بدخشان تا زمان نشر این گزارش به گونه رسمی در مورد ادعاهای بازرسی بدنی یک زن و تلفات این درگیری اظهار نظر نکرده اند.

احسان الله کامگارُ سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان به درخواست رادیوآزادی برای تبصره در این مورد هنوز پاسخ نداده است.

این درحالیست که یک جبهه تازه تأسیس مخالف طالبان به نام "سپاهیان میهن" حدود دو هفته پیش کنترل مرکز ولسوالی یفتل پایین را برای چند ساعتی بدست گرفت.

حد اقل 2دو منبع به رادیو آزادی گفته اند که پس از سقوط چند ساعته این ولسوالی حضور نظامیان طالبان در محل و بازرسی افراد و خانه‌ها در یفتل پایین افزایش یافته است.