در یک حمله انتحاری در خیبرپختونخوا دست کم ۱۴ نفر کشته شدند

در پی آخرین حملات هوایی مرگبار روسیه به کی‌یف و سایر شهرهای اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور ناامیدی خود را از متحدان غربی خود ابراز کرد و خواستار تحویل سریع‌تر موشک‌های دفاع هوایی پاتریوت و سایر سلاح‌های مورد نیاز اوکراین شد.

زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود پس از شلیک آنچه که به گفته او ۳۵ موشک کروز و بالستیک و نزدیک به ۱۹۰ درون به شهرهای اوکراین بود، گفت: "ما به پاسخ‌هایی برای این ترور روسیه نیاز داریم، پاسخ‌های واقعی از سوی جهان."

او ناوقت روز شنبه گفت: "همه در جهان باید ببینند که روسیه با طولانی کردن جنگ، راه‌های جدیدی برای کشتن یاد می‌گیرد و مطمئناً با اوکراینی‌ها متوقف نخواهد شد."

زلنسکی گفت: "جهان موشک‌های پاتریوت دارد. آنچه اکنون مهم است این است که شرکای ما تصمیم سیاسی بگیرند - تصمیم برای تأمین تجهیزات لازم."

اظهارات زلنسکی پس از آن مطرح شد که روسیه اوایل روز شنبه پایتخت اوکراین را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد، در حالی که ظاهراً دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، دوباره تمایلی به ارائه مجوز تولید موشک‌های پاتریوت به کی‌یف ندارد.