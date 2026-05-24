دوشنبه ۴ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۰:۴۲

طالبان: در درگیری در سرای شهزاده چهارتن به شمول پسر الله‌گل مجاهد عضو پیشین مجلس نمایندگان کشته شدند

حکومت طالبان می‌گوید که روز یکشنبه در اثر درگیری در سرای شهزاده کابل، چهارتن کشته شدند.

خالد زدران، سخنگوی پولیس طالبان در کابل به رسانه‌ها تایید کرده این درگیری در یک بازار زرگری در نزدیکی سرای شهزاده رخ داده است.

به گفته زدران در میان کشته‌شدگان احسان‌الله مجاهد، فرزند الله‌گل مجاهد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و یک زن نیز شامل است.

سخنگوی پولیس طالبان گفته که براساس تحقیقات اولیه این درگیری به دلیل «خصومت شخصی» رخ داده و دوتن به شمول برادر زاده الله‌گل مجاهد در ارتباط به این درگیری بازداشت شدند.

طالبان نشرات سه رسانه محلی در قندهار را متوقف کرد

سه رسانه محلی از سوی طالبان در قندهار بسته شده‌ است.

ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار روز یک‌شنبه، سوم جوزا در یک اعلامیه گفته است که رادیوهای «تحسین القرآن»، « څانگی» و «زما زیور» به دلیل نشرات غیرمعیاری، نداشتن جواز رسمی و عدم پرداخت مالیات متهم شده و فعالیت‌شان متوقف شده است.

در این اعلامیه همچنین به دو رادیوی دیگر به نام‌های «ملت غژ» و «ورانگی» هشدار داده شده است که اسناد خود را تکمیل کرده و فعالیت‌های‌شان را قانونی سازند.

حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانه‌ها، در واکنش به این اقدام گفته است که حکومت طالبان به آزادی بیان متعهد نیست و تلاش می‌کند برای کنترل افکار عمومی از هر ابزار ممکن استفاده کند.

طالبان چند روز پیش نیز نشرات رادیوی محلی بامیان را هم متوقف کرد.

این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند

وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در بلوچستان را محکوم کرد

وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرده است.

عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که «کشتن و زخمی‌کردن افراد ملکی، از سوی هر کسی و به هر شکلی که باشد، محکوم می کند.»

مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که در حمله مرگبار روز یک‌شنبه در بلوچستان، دست‌کم ۲۴ نفر کشته و بیش از ۷۰ تن زخمی شده‌اند.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده که این انفجار یک قطار حامل نیروهای نظامی را در نزدیکی کویته هدف قرار داده و شماری از سربازان نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، این حمله را یک اقدام تروریستی «بزدلانه» خوانده است.

بر اساس گزارش رویترز، گروه موسوم به «ارتش آزادی‌بخش بلوچ» مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

ایالات متحده امریکا سال گذشته این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

تنها به روز شنبه بیش از پنج هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران برگشتند

برگشت مهاجرین از ایران و پاکستان (تصویر آرشیف)

بر اساس آمار کمسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان، به روز شنبه دوم جوزا، ۴۷۵۳ نفر از پاکستان و ۴۱۷ نفر دیگر از ایران به افغانستان برگشت کردند.

این ادارۀ طالبان اما مشخص نساخته چه تعداد این افراد به گونۀ داوطلبان و چه تعداد به گونۀ جبری برگشت کردند.

این درحالیست که اخیراً چندین مقام ملل متحد از جمله ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از اخراج افغان‌ها از کشورهای مختلف نگرانی کرده اند.

آنان گفتند که بازگرداندن اجباری افغان‌ها به افغانستان می‌تواند آنان را با خطرات جدی مواجه سازد.

براساس آمار ادارهٔ پناهندگان سازمان ملل متحد، از آغاز سال جاری تاکنون ۲۷۰ هزار افغان به افغانستان اخراج شده‌اند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان بوده‌اند.

محدودیت‌های چین بر صادرات برخی موادهای کیمیاوی به افغانستان

کارگران در حال تخلیۀ کیسه‌های مواد کیمیاوی در بندری در ایالت جیانگسو در شرق چین

وزارت تجارت چین اعلام کرد که محدودیت‌هایی را برای صادرات برخی موادهای کیمیاوی به افغانستان اعمال خواهد کرد.

وزارت تجارت چین روز شنبه دوم جوزا دلیل وضع این محدودیت را استفاده از این مواد در تولید مواد مخدر عنوان کرده است.

این موادها شامل چهل نوع از جمله کلوراید امونیم و کلوراید پلادیم هستند که پکن صادرات آنها را به افغانستان، میانمار و چند کشور دیگر محدود کرده است.

خان جان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که برخی از انواع این مواد کیمیاوی در کارخانه‌های افغانستان استفاده می‌شوند، بنابراین لازم است برای حل این مشکل با چین صحبت شود.

در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا، روز یک‌شنبه دو تکواندوکار افغانستان رقابت خواهند کرد

حکمت‌الله زین، یکی از تکواندوکاران افغانستان در جریان مسابقه (تصویر آرشیف)

حکمت‌الله زین و اشرف شکران، اعضای تیم ملی تکواندوی افغانستان، قرار است روز یک‌شنبه سوم جوزا در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا در برابر حریفان‌شان به میدان بروند.

مسابقات قهرمانی تکواندوی آسیا با حضور ورزشکارانی از بیش از ۴۰ کشور جهان، به میزبانی مغولستان برگزار شده است.

از سوی دیگر سمیع‌الله، رزمی‌کار افغانستان، در مسابقات آسیایی که به میزبانی ازبیکستان برگزار شده، با پیروزی در برابر حریفش از مغولستان در روند دوم در وزن زیر ۶۵ کیلوگرام به مرحلۀ نهایی صعود کرد.

با این صعود سمیع‌الله، دست‌یابی او به مدال نقره قطعی شد و حالا باید برای دست یافتن به مدال طلا با حریف بعدی‌اش مبارزه کند.

ملاله یوسفزی مدالی را که اخیراً دریافت کرده بود، به دختران افغان اهدا کرد

ملاله یوسفزی، یکی از چهره‌های معروف فعال حق آموزش دختران

ملاله یوسفزی، یکی از چهره‌های معروف فعال حق آموزش دختران اخیراً برندۀ مدال "جشنوارۀ هی" (Hay Festival) در بخش آموزش شد.

او در مراسم اهدای این مدال گفت که این مدال را به دختران افغان اهدا می‌کند.

جشنوارۀ هی در اعلامیه‌ای که به تاریخ ۲۲ ماه می نشر کرده، گفته که این مدال بخاطر فعالیت‌های ملاله یوسفزی در بخش آموزش دختران به او اهدا می‌شود.

این درحالیست که نزدیک به پنج سال است که طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و دختران، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کرده اند و در این مدت ملاله یوسفزی هر از گاهی از حقوق زنان و دختران افغان به ویژه حق آموزش آنان حمایت کرده است.

جشنواره بین‌المللی ادبی و فرهنگی (Hay) از سال ۱۹۸۸ به این سو توسط نویسندگان، خبرنگاران، دانشمندان و هنرمندان در چندین کشور جهان برگزار می‌شود.

سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد از بازگرداندن اجباری افغان‌ها به کشورشان انتقاد کرد

تصویر آرشیف

شبیا مانتو روز جمعه ۱ جوزا در یک نشست خبری گفت افرادی که اخراج می‌شوند، با خطر جدی آزار و اذیت، بدرفتاری و دیگر نقض‌های حقوق بشر روبه‌رو اند.

او افزود زنان، مردان و کودکان افغان برخلاف خواست‌شان از کشورهایی که در آن‌جا درخواست پناهندگی و مصونیت کرده بودند، دوباره به افغانستان فرستاده می‌شوند.

سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان گفت که بازگرداندن اجباری افغان‌ها به افغانستان می‌تواند آنان را با خطرات جدی مواجه سازد.

براساس آمار ادارهٔ پناهندگان سازمان ملل متحد، از آغاز سال جاری تاکنون ۲۷۰ هزار افغان به افغانستان اخراج شده‌اند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان بوده‌اند.

همچنان شمار اندکی از افراد نیز از ترکیه و تاجیکستان دوباره بازگردانده شده‌اند.

در همین حال تصمیم کمیسیون اروپا برای دعوت از مقامات طالبان به بروکسل برای گفتگو در باره اخراج افغانها از کشورهای اروپایی به کشورشان نیز با موج از انقاد های نهاد حقوق بشری روبرو شده است.

ذکیه احمد نخستین زن کوهنورد افغان قله اورست را فتح کرد

ذکیه احمد، مشهور به «ریور»، نخستین زن کوهنورد افغان قله اورست را فتح کرده است.

رسانه «تی‌آر‌تی » به نقل از باشگاه آلپاین پاکستان گزارش داده است که ذکیه صبح روز پنج‌شنبه به ارتفاع ۸۸۴۸ متری اورست رسید.

همچنین صفحه اینستاگرام «ایورست ون» رسیدن او به قله اورست را تأیید کرده است.

او پیش از این در مصاحبه‌ای با رسانه «رخشانه» گفته بود که حدود سه سال پیش به‌گونه رسمی وارد ورزش کوهنوردی شده و در این مدت توانسته چندین قله بلند در کشورهای مختلف را فتح کند.

او در سال ۲۰۲۴ موفق شد قله مون‌بلان در فرانسه را صعود کند و همچنین قله کوسچوشکو در استرالیا و مرا پیک در نپال را نیز فتح کرده است.

ذکیه احمد که در سال ۲۰۲۲ به استرالیا مهاجرت کرده، پیش از این در صفحه اینستاگرام خود نوشته که آرزوهای تمام دختران افغان را تا بلندترین قله جهان با خود حمل می‌کند و تأکید کرده است: «این صعود فقط متعلق به من نیست، برای همه ماست.»

کوه ایورست که در رشته‌کوه هیمالیا و در مرز نپال و منطقه تبت چین موقعیت دارد، با وجود ارتفاع بسیار زیاد و شرایط خطرناک، همچنان یکی از مقصدهای مهم کوهنوردان جهان است.

۱۹ کودک پس از درمان در آلمان به افغانستان بازگشتند

تصویر آرشیف

اداره سره میاشت افغانستان در کنترل طالبان می‌گوید ۱۹ کودک که دچار سوختگی شدید و عفونت استخوان بودند، پس از درمان در آلمان دوباره به افغانستان بازگشته‌اند.

براساس خبرنامهٔ این اداره، این کودکان توسط بنیاد خیریهٔ دهکدهٔ صلح آلمان تداوی شده‌اند.

در خبر آمده که این کودکان بر بنیاد توافق میان اداره سره میاست افغانستان و بنیاد خیریهٔ دهکدهٔ صلح آلمان، برای درمان به آلمان فرستاده شده بودند.

بیش از سه دهه است که کودکان افغان به همکاری این بنیاد خیریه برای درمان به آلمان فرستاده می شوند.

