ایالات متحده امریکا در ادامه سیاست اخراج مهاجران غیرقانونی، شماری از اتباع افغانستان، ایران و چند کشور دیگر را به جمهوری آفریقای مرکزی منتقل کرده است.

براساس گزارش‌ها، یک پرواز چارتر اداره مهاجرت و گمرک امریکا (ICE) پس از پرواز از ایالت لوئیزیانا و توقف کوتاه در غنا، جمعه شب به بانگی، پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی، رسیده است.

شمار دقیق افراد منتقل‌شده اعلام نشده، اما گزارش‌ها حاکی از حضور دست‌کم دو زن ایرانی در این پرواز است که پیش‌تر از محکمه مهاجرت امریکا اجازه اقامت موقت و حکم منع اخراج دریافت کرده بودند.

وکلای مدافع حقوق بشر هشدار داده‌اند که بازگرداندن این افراد به ایران می‌تواند آنان را با خطر شکنجه یا اعدام مواجه کند.

انتقال این مهاجران همچنین نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت آنان در جمهوری آفریقای مرکزی، کشوری که با چالش‌های جدی امنیتی و اقتصادی روبه‌رو است، برانگیخته است.