اولیویا دی هاویلند هنرپیشۀ سینمای هالیوود دیروز یکشنبه به عمر ۱۰۴ سالگی در پاریس درگذشت.

او دو بار برندۀ جایزه اُسکار شده بود. اولیویا برای نقش آفرینی در فلم "Gone With The Wind" یا "برباد رفته" مشهور بود.

هاویلند از هنر پیشه های مشهور عصر طلایی هالیوود به شمار می‌رود.

او در خانوادۀ انگلیسی در جاپان به دنیا آمد و بعداً شهروند امریکا شد.

این هنرپیشه از سال ۱۹۵۳ در پاریس زندگی می‌کرد.

هاویلند آخرین هنرپیشه از جمع هنرمندان فلم مشهور "برباد رفته" است.