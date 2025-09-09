لینک‌های قابل دسترسی

بیش از ۱۲۲ هزار تن به دلیل سیلاب از شهر"جلالپور پیروالا" در پنجاب، خارج شده‌اند

سیلاب در پاکستان(آرشیف)
سیلاب در پاکستان(آرشیف)

رئیس ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی ایالت پنجاب پاکستان می گوید که در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۲۲ هزار تن به دلیل سرازیر شدن سیلاب از شهر"جلالپور پیروالا" در شرق این ایالت خارج شده‌اند.

عرفان علی کاتیا همچنین گفته که از چند هفته بدین سو، حدود ۲.۲ میلیون تن در پنجاب به دلیل بارندگی های شدید و رهاسازی آب بندها از جانب هند، مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.

اکنون شهر ملتان در ایالت پنجاب پاکستان در معرض خطر سیلاب قرار دارد و به گفتۀ مقامات، سطح آب دریا ها در آنجا هر دقیقه، افزایش می یابد.

در جریان سه هفته گذشته، در نتیجۀ سیلاب ها در ایالت پنجاب پاکستان، ده ها تن کشته و حدود 4 هزار قریه و شهر کوچک را زیر آب شده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

زلنسکی: حمله روسیه در شرق اوکراین جان ۲۰ غیرنظامی را گرفت

ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین

ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که ۲۰ غیرنظامی در یک حمله هوایی روسیه به روستایی در شرق اوکراین کشته شدند، او از جامعه جهانی خواست تا با "واکنش مناسب" به این حمله پاسخ دهند.

زلسنکیی گفت که حمله در نهم سپتمبر به روستای یارووا در منطقه دونتسک در شرق اوکراین "مستقیماً به مردم، شهروندان عادی" ضربه زد.

این فقط چند ساعت بعد از آن اتفاق افتید که مسکو گفت که نیروهای اوکراینی حملات طیاره های بی سرنشین و راکتی را بالای دو شهر در بخش های اشغال شده توسط روسیه در ساحه دونتسک انجام دادند که دو کشته برجای گذاشت.

درخواست کمک ۱۴۰ میلیون دالری ملل متحد برای زلزله‌زدگان افغانستان

زلزله در کنر
زلزله در کنر

سازمان ملل متحد، نزدیک به ۱۴۰ میلیون دالر کمک اضطراری برای آسیب دیدگان زلزله در افغانستان تقاضا کرد.

این سازمان، سه شنبه ۹ سپتمبر، با نشر اعلامیه‌ای گفت که به نیم میلیون نفر آسیب دیده در شرق افغانستان کمک خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز به نقل از اندریکا راتوات، هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان خبر داده که گفته است، این لحظه‌ای است که جامعه جهانی تامل عمیق نموده و نسبت به مردمی همدردی نشان دهد که قبلاً هم رنج را متحمل شده اند.

او افزوده که تا چند هفته دیگر هوا در ارتفاعات کنر بسیار سرد خواهد شد و این امر خطر را برای آسیب دیدگان زلزله افزایش می‌دهد.

در اثر زلزله در شرق افغانستان به تاریخ ۳۱ اگست، بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و بیش از ۳۶۰۰ نفر زخمی شدند.

هشدار اسرائیل: حملات در غزه شدت می‌گیرد و عملیات کرانه غربی گسترش می‌یابد

نیروهای اسرائیلی، آرشیف
نیروهای اسرائیلی، آرشیف

اردوی اسرائیل، سه شنبه ۹ سپتمبر اعلام کرد که در غزه با "قدرت بیشتر" عمل خواهد کر د و از ساکنان آنجا خواست تا فوراً از مسیر ساحلی الرشید خارج شوند.

این هشدار یک روز پس از کشته شدن ۶ شهروند اسرائیل در حمله مسلحانه در بیت‌المقدس صادر شد.

مقام های اسرائیل، عاملان این رویداد را دو مرد فلسطینی از اهالی کرانه غربی شناسایی کردند.

این نخستین حمله از این نوع در دو سال گذشته در بیت المقدس بود.

بنیامین نتیاهو، صدراعظم اسرائیل در محل رویداد گفت که کشورش درگیر"جنگ تمام عیار با تروریسم" است و وعده داد که عملیات نظامی در کرانۀ غربی گسترش می‌یابد.

ییسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل در اعلامیه‌ای گفته است که "عملیات ضد تروریستی" که در سال‌های اخیر بر اردوگاه‌های شمال کرانه غربی متمرکز بود، از این به بعد در سایر مناطق کرانه غربی گسترش خواهد یافت.

انفجار در یک خانه مسکونی در فراه جان هفت عضو یک خانواده را گرفت

منابع محلی در فراه می‌گویند که در پی وقوع یک انفجار در ولسوالی بالابلوک این ولایت، هفت نفر جان باخته‌اند.

مقام‌های طالبان در بالابلوک می‌گویند که در نتیجه‌ی انفجار مواد منفجره، ۷ عضو یک خانواده به شمول پنج کودک کشته شده‌اند.

به گفتۀ این مقام‌ها، انفجار در یک منزل مسکونی رخ داده است اما هنوز روشن نیست که چرا مواد منفجره در آنجا موجود بوده است.

این رویداد عصر دیروز در روستای نواباد رخ داده است.

به گفته سازمان‌های ماین پاکی در افغانستان، ماین‌ها و بقایای مواد انفجاری جنگ، هر ماه جان ده ها نفر را می‌گیرد.

بیست‌وچهارمین سالروز کشته شدن احمدشاه مسعود؛ کرزی و عبدالله از او بزرگداشت کردند

احمدشاه مسعود
احمدشاه مسعود

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در جمهوری مخلوع، به مناسبت بیست‌وچهارمین سالروز جان باختن احمدشاه مسعود، در اعلامیه های جداگانه از او و مبارزه اش بزرگداشت کرده اند.

کرزی و عبدالله که در حال حاضر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی می‌کنند، از مبارزه های مسعود ستایش کرده و او را فرمانده مردمی خوانده اند.

احمدشاه مسعود که برای جنگ‌های چریکی در برابر نیروهای اتحاد جمایر شوروی سابق و دوره نخست طالبان مشهور است در ۹ سپتمبر ۲۰۰۱ دو روز پیش از حمله‌های یازدهم سپتمبر در ایالات متحده در اثر حمله انتحاری دو فرد مظنون به ارتباط با شبکه القاعده که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند، در خواجه بهاءالدین ولایت تخار کشته شد.

حکومت جمهوری پیشین افغانستان لقب قهرمان ملی را به احمدشاه مسعود، اعطا کرده و نهم سپتمبر را به عنوان رخصتی عمومی و آغاز هفته شهید نامگذاری کرده بود. اما پس از برگشت طالبان به قدرت در چهارسال گذشته از این روز به‌گونۀ رسمی یادبود به عمل نمی‌آید.

صدها خانواده در شرق افغانستان بر اثر زلزله آواره شدند

 زلزله‌های مکرر در شرق افغانستان ۷۸۳ خانواده را به مناطق شالت و زیری‌بابای ولسوالی نورگل آواره کرده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت دوشنبه هفدهم سنبله گفت که زنان، کودکان و دختران در این مناطق به دلیل شرایط ناامن و محدودیت خدمات در معرض خطرات حفاظتی جدی قرار دارند.

سازمان‌های بشردوستانه هشدار می‌دهند که کمپ‌ها فاقد امکانات اولیه، غذا، آب، سرپناه و تشناب هستند و پس‌لرزه‌ها و ریزش سنگ‌ها جاده‌ها را مسدود کرده و حرکت ساکنان و داوطلبان نیز عملیات کمک‌رسانی را مختل می‌کند.

زلزلهٔ ۳۱ اگست و پس‌لرزهٔ ۴ سپتمبر تاکنون بیش از ۲۲۰۰ کشته، ۳۶۴۰ زخمی و ۶۷۸۲ خانهٔ تخریب‌شده بر جای گذاشته است.

ولسوالی‌های نورگل و چوکی کنر، دره نور ننگرهار و بخش‌هایی از لغمان بیشترین آسیب را دیده‌اند.

ارزیابی‌های میدانی سازمان بین‌المللی مهاجرت، برنامهٔ جهانی غذا و دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل، تخریب گسترده، آسیب به سیستم‌های آبیاری و افزایش خطر سیل را تأیید کرده‌اند.

با نزدیک شدن زمستان، هزاران خانواده بدون سرپناه امن باقی مانده‌اند و سازمان‌ها در حال آماده‌سازی درخواست کمک فوری و بازسازی میان‌مدت هستند.

مقام‌های امریکا و اروپا درباره تحریم‌های تازه علیه روسیه نشست برگزار کردند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

مقام‌های امریکایی و اروپایی روز دوشنبه نشستی دربارهٔ تحریم‌های تازه علیه روسیه برگزار کردند و قرار است گفت‌وگوها امروز سه‌شنبه نیز ادامه یابد.

به گزارش اسوشیتدپرس، این نشست در وزارت خزانه‌داری امریکا انجام شده و موضوع آن افزایش فشارهای اقتصادی بر روسیه، از جمله تحریم بخش نفت و بالا بردن تعرفه‌ها بوده است.

منبعی آگاه گفته است که دونالد ترامپ می‌خواهد با این فشارها روسیه را وادار به پایان جنگ اوکراین کند، اما تأکید کرده که همکاری کامل متحدان اروپایی در این زمینه ضروری است.

شرکت‌کنندگان این نشست، مقام‌های امریکایی و اروپایی در حوزه‌های انرژی، تحریم‌ها، مالی و تجاری معرفی شده‌اند.

هفتهٔ گذشته نیز ترامپ در نشستی دربارهٔ وضعیت اوکراین در پاریس به صراحت گفت که اتحادیهٔ اروپا باید خرید نفت و گاز از روسیه را متوقف کند.

جام آسیایی کریکت با دیدار افغانستان و هانگ‌کانگ در امارات آغاز می‌شود

رقابت‌های جام آسیایی کریکت امروز سه‌شنبه با دیدار افغانستان و هانگ‌کانگ آغاز می‌شود.

این بازی ساعت ۷ شام در ورزشگاه شیخ زاید امارات برگزار خواهد شد.

تیم ملی کریکت افغانستان در گروه B با تیم‌های هانگ‌کانگ، بنگلادش و سریلانکا رقابت می‌کند.
در گروه A نیز تیم‌های ملی هند، پاکستان، امارات متحدهٔ عربی و عمان حضور دارند.

افغانستان پیش از این بازی‌ها در تورنمنت سه‌جانبه به میزبانی امارات با پاکستان و تیم میزبان رقابت کرد و به مقام دوم دست یافت.

سازمان جهانی صحت: محموله تازه ۳۵ تُنی کمک‌های طبی برای زلزله‌زدگان کنر به کابل رسید

سازمان جهانی صحت (WHO) اعلام کرده است که یک محمولهٔ تازه از کمک‌های طبی این سازمان برای حمایت از زلزله‌زدگان کنر به کابل رسیده است.

در این بسته ۳۵ تُن تجهیزات نجات‌بخش طبی شامل است.

WHO دوشنبه شب در خبرنامه‌ای گفت که با این محموله، مجموع کمک‌های فوری طبی آنان به زلزله‌زدگان به حدود ۸۰ تُن رسیده است.

این کمک‌ها از گدام این سازمان در دبی به افغانستان منتقل شده و شامل کیت‌های جراحی، بسته‌های کمک‌های اولیه، مواد درمانی برای بیماری‌های غیر ساری و دارو است.

بر اساس اعلام مقام‌های طالبان، زلزلهٔ ۳۱ اگست در کنر بیش از ۲۲۰۰ کشته و بیش از ۳۶۰۰ زخمی برجای گذاشت.


ادارهٔ هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل (OCHA) روز دوشنبه گفت شمار مجموع آسیب‌دیدگان به ۸۴ هزار نفر می‌رسد.

