نایجل فراژ، رهبر حزب ریفورم بریتانیا که توسط یک افغان به مرگ تهدید شده بود از سیاست اخراج "مهاجران مجرم" توسط جرمنی حمایت کرد.

فراژ دیروز سه شنبه به خبرنگاران گفت "جرمنی به ما نشان داد که این کار ممکن است".

دیروز یک محکمه در جنوب لندن، فیاض خان، یک مهاجر افغان را به جرم تهدید رهبر حزب ریفورم بریتانیا، در یک ویدیو در تیک تاک، مجرم شناخت و به پنج سال حبس محکوم کرد.

این ویدیوی فیاض خان در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۴، یعنی یک سال پیش، نشر شده بود.

نایجل رهبر حزب ریفورم بریتانیا، پس از صدور حکم محکمه، گفت که فرد مجرم پس از رهایی بازهم در جاده های بریتانیا آزادانه گشت و گذار خواهد کرد.

او پیشنهاد کرد که یگانه راه جلوگیری از حضور فیاض خان در جاده های بریتانیا، این است که توافقی برای اخراج مجرمین با افغانستان، صورت گیرد.

پیش از این جرمنی ده ها افغان را که از سوی محاکم مجرم شناخته شده اند به افغانستان فرستاده است.

این اقدام سبب واکنش سازمانهای مدافع از حقوق مهاجران شد که باور دارند زندگی کسانی که دوباره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان فرستاده میشوند، در خطر است.