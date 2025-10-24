تیم ملی والیبال افغانستان در مقابل ترکمنستان شکست خورد

در ادامه رقابت‌های قهرمانی والیبال زون مرکز آسیا، تیم ملی افغانستان امروز (جمعه) در سومین بازی خود برابر ترکمنستان قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد.

این تیم در چارچوب این رقابت‌ها روز یکشنبه به مصاف تیم نیپال خواهد رفت.

تیم ملی والیبال افغانستان که در دو دیدار گذشته یک پیروزی برابر مالدیف و یک شکست مقابل سریلانکا داشتند، حالا در تلاش‌اند تا در بازی بعدی عملکرد بهتری نشان دهند.

مسابقات قهرمانی زون مرکز آسیا به میزبانی بنگلادیش و با حضور شش تیم از جمله افغانستان، نیپال، ترکمنستان، سریلانکا، مالدیف و بنگلادیش برگزار شده است.