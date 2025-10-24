لینک‌های قابل دسترسی

جمعه ۲ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۴:۵۳
تیم ملی والیبال افغانستان در مقابل ترکمنستان شکست خورد

تیم والیبال افغانستان
تیم والیبال افغانستان

در ادامه رقابت‌های قهرمانی والیبال زون مرکز آسیا، تیم ملی افغانستان امروز (جمعه) در سومین بازی خود برابر ترکمنستان قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد.

این تیم در چارچوب این رقابت‌ها روز یکشنبه به مصاف تیم نیپال خواهد رفت.

تیم ملی والیبال افغانستان که در دو دیدار گذشته یک پیروزی برابر مالدیف و یک شکست مقابل سریلانکا داشتند، حالا در تلاش‌اند تا در بازی بعدی عملکرد بهتری نشان دهند.

مسابقات قهرمانی زون مرکز آسیا به میزبانی بنگلادیش و با حضور شش تیم از جمله افغانستان، نیپال، ترکمنستان، سریلانکا، مالدیف و بنگلادیش برگزار شده است.

