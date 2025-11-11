لینک‌های قابل دسترسی

سه شنبه ۲۰ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۹:۰۹

خبر ها

در اثر انفجار ده تن در هند کشته شدند

تصویری از نزدیکی انفجار در هند
تصویری از نزدیکی انفجار در هند

در انفجار یک موتر در دهلی نو، ده تن کشته و بیش از سی تن دیگر به‌گونه‌ی مرگبار زخمی شدند.

این رویداد شام دوشنبه در منطقه‌ای پرجمعیت نزدیک به «قلعه سرخ» یا «رد فورت» رخ داده است.

بر اساس گزارش‌ها، یک موتر هیوندای منفجر شده و به موترها و مردم اطراف آن آسیب رسانده است.

مقام‌های هندی گفته‌اند که تحقیقات خود را در مورد این حادثه آغاز کرده‌اند.



تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ترمپ از بی بی سی خواستار غرامت شد

آرشیف، دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا
آرشیف، دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا، به شبکه‌ی خبری بی‌بی‌سی هشدار داده است که برای اعاده‌ی حیثیت خود، خواستار یک میلیارد دالر غرامت از این شبکه است.

بی‌بی‌سی متهم شده است که سخنان دونالد ترامپ را پیش از رویداد یورش مردم به ساختمان کانگرس در جنوری سال ۲۰۲۱، به‌گونه‌ی نادرست ایدت کرده است.

وکیلان ترامپ تا روز جمعه به بی‌بی‌سی مهلت داده‌اند تا مستند منتشرشده، از جمله کلیپ ویرایش‌شده را حذف کند، پوزش بخواهد و به‌خاطر زیان حیثیتی واردشده به رئیس‌جمهور، غرامت مناسبی بپردازد.

در پی این جنجال، رئیس عمومی بی‌بی‌سی و رئیس بخش نشرات این شبکه روز گذشته استعفا داده‌اند.



عراقی‌ها امروز برای انتخاب پارلمان جدید به پای صندوق‌های رأی می‌روند

آرشیف
آرشیف

عراقی‌ها امروز سه‌شنبه ۱۱ نومبر برای انتخاب پارلمان جدید به پای صندوق‌های رأی می‌روند. این ششمین انتخابات از زمان سرنگونی صدام حسین دیکتاتور عراق در سال ۲۰۰۳ به‌ دست ائتلاف به‌رهبری امریکا است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بیش از هفت هزار و ۷۴۰ نامزد، که تقریباً یک‌سوم آنان را زنان تشکیل می‌دهند، برای به‌دست آوردن ۳۲۹ کرسی پارلمان با هم رقابت می‌کنند.

بیش از ۲۱ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند، اما بیم آن می‌رود که میزان مشارکت از رقم ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۱ – که پایین‌ترین میزان تاکنون بوده – کمتر شود.

در این انتخابات، قانون انتخاباتی قدیمی دوباره به اجرا درمی‌آید؛ قانونی که بسیاری آن را به سود احزاب بزرگ می‌دانند.

پارلمان عراق در سال ۲۰۲۳ این قانون را بازگرداند و سیستم پیشین را که پس از اعتراضات ضد دولتی در سال ۲۰۱۹ به‌وجود آمده بود و به نفع نامزدان مستقل عمل می‌کرد، لغو کرد.

در حالی که حدود ۷۰ نامزد مستقل در انتخابات ۲۰۲۱ موفق به کسب کرسی شدند، تنها ۷۵ نامزد مستقل در انتخابات روز سه‌شنبه رقابت می‌کنند.

ناظران پیش‌بینی می‌کنند که رقابت اصلی میان نوری المالکی صدراعظم سابق و محمد شیاع السودانی صدراعظم فعلی عراق باشد.



وزارت خارجه طالبان:حلقات خاص در اردوی پاکستان نمی‌خواهند مسائل میان دو کشور از راه مذاکره حل شود

آرشیف، حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان
آرشیف، حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان

وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که در گفت‌وگوهای استانبول پاکستان خواست هایی را مطرح کرد که غیر واقعی و غیر عملی بودند.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه ۲۰ عقرب در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که اینرا داکتر محمد نعیم معین این وزارت در دیدارش با مقام های سفارت های مقیم در کابل بیان داشته است.

معین وزارت خارجه طالبان گفته است که نسبت دادن تمام مشکلات امنیتی پاکستان به افغانستان به این معناست که حلقات خاص در داخل اردوی پاکستان نمی‌خواهند مسائل میان دو کشور از راه مذاکره حل شود.

به گفته معین وزارت خارجه طالبان، برخورد غیرمسؤولانه و عدم همکاری هیأت پاکستانی باعث شد که همه تلاش‌های میانجی‌گران مذاکرات به نتیجه نرسد.

او تاکید کرده است هرگاه جانب پاکستان حسن نیت خود را در مذاکرات نشان دهد و در خواست‌های خود معقولیت و واقع‌بینی را در نظر گیرد، حکومت طالبان آماده است تا از راه دیپلماسی و تفاهم، مسئله را حل کند.

دور سوم گفتگو ها بین هیئت های طالبان و پاکستان که به تاریخ های ۶ و ۷ نوامبر در ترکیه برگزار شد بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را مقصر دانستند.

پاکستان مدعی است که تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) در افغانستان تحت کنترل طالبان پناهگاه‌‌های امن دارد و از آنجا حملاتی را در پاکستان سازماندهی می‌کند. اما حکومت طالبان با رد این ادعا می‌گوید که تی تی پی "مسئلهٔ داخلی پاکستان" است و به آنان ربطی ندارد.



مسکو می‌گوید خواهان پایان جنگ است اما روند صلح «متوقف» شده است

آرشیف،دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین
آرشیف،دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین

به گزارش خبرگزاری رویترز، کرملین روز دوشنبه ۱۹ عقرب اعلام کرد که می‌خواهد جنگ اوکراین هرچه زودتر پایان یابد، اما تلاش‌ها برای حل آن متوقف شده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در نشست خبری با خبرنگاران بار دیگر موضع کرملین را تکرار کرد که جنگ زمانی می‌تواند پایان یابد که روسیه به اهدافش دست یابد، و این کشور ترجیح می‌دهد این کار را از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک انجام دهد.

اوکراین و متحدان اروپایی‌اش ادعای مسکو مبنی بر اینکه کی‌یف روند صلح را مسدود کرده، رد می‌کنند.

هیچ گفت‌وگوی رو در رویی بین روسیه و اوکراین از ۲۳ جولای تاکنون انجام نشده است.

دونالد ترامپ ریئس جمهور امریکا تلاش کرده است تا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را متقاعد کند که دیدار کنند، اما کرملین گفته است چنین نشستی تنها می‌تواند در مسکو برگزار شود – شرطی که زلنسکی آن را رد می‌کند.

ریس جمهور اوکراین بارها گفته است که باور ندارد پوتین واقعاً به دنبال صلح باشد.

پسکوف گفت که این کی‌یف است که نمی‌خواهد گفت‌وگوها را ادامه دهد.

با نزدیک شدن جنگ به پایان چهارمین سال خود، روسیه حدود ۱۹ درصد از قلمرو اوکراین را در اختیار دارد و به‌شدت در تلاش است تا شهرهای پوکروفسک و کوپیانسک را تصرف کند.



طالبان در هرات:زنان بدون چادری اجازه ورود به شفاخانه‌ها را ندارند

آرشیف
آرشیف

سازمان «داکتران بدون سرحد» می‌گوید که در هرات، زنان مریض و همراهان‌شان بدون پوشیدن برقع یا چادری اجازه ورود به شفاخانه‌ها را ندارند.

بخش افغانستان این سازمان گفته است که این محدودیت‌های تازه از تاریخ ۵ نوامبر در مراکز صحی، از جمله شفاخانه حوزه‌ای هرات، آغاز شده است.

به گفته «ام‌اس‌اف»، به دلیل این محدودیت تازه از سوی مقام‌های طالبان، مراجعه بیماران ۲۸ درصد کاهش یافته است.

برخی از زنان در گفتگو با رادیو آزادی گفته‌اند که نیروهای طالبان برای اجرای این محدودیت تازه با خشونت رفتار کرده‌اند.

اما مقام‌های طالبان پوشیدن اجباری برقع را رد کرده‌اند، در حالی‌که تأکید می‌کنند زنان در سراسر افغانستان – نه تنها در هرات – باید حجاب را رعایت کنند.



دونالد ترمپ امروز با احمد شرع در قصر سفید دیدار خواهد کرد

قرار است دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده امروز با احمد شرع، رئیس جمهور سوریه در قصر سفید دیدار کند.

این دیدار شش ماه پس از نخستین ملاقات ترمپ و شرع در عربستان سعودی انجام می‌شود.

این ملاقات همچنان تنها چند روز پس از آنست که واشنگتن اعلام کرد شرع، عضو پیشین القاعده، دیگر در فهرست مخصوص «تروریست‌های جهان» جا ندارد.

شرع، ۴۲ ساله، سال گذشته قدرت را در دست گرفت.

نیروهای اسلام‌گرای تحت فرمانش از پناهگاه‌شان در شمال‌غرب سوریه حمله‌ای برق‌آسا آغاز کردند و در هشتم دسمبر، رژیم بشار اسد را سرنگون ساختند.



ملل متحد: میلیون‌ها پناهجو در چرخه‌ای جنگ و بحران‌های اقلیمی گرفتار شده‌اند

ملل متحد امروز دوشنبه اعلام کرد که میلیون‌ها پناه‌جو در چرخه‌ای جنگ و بحران‌های اقلیمی گرفتار شده‌اند.

این سازمان از نشست «کوپ ۳۰» خواست تا برای آسیب‌پذیرترین افراد، منابع مالی فراهم کند.

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، یوان‌اچ‌سی‌آر، امروز با پخش گزارشی گفت که در ۱۵ سال آینده، مناطقی که در حال حاضر نزدیک به نیمی از پناه‌جویان جهان را در خود جای داده‌اند، ممکن است با خطر شدید ناشی از شوک‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی روبه‌رو شوند.

بر بنیاد آمار یوان‌اچ‌سی‌آر ، تا نیمهٔ سال ۲۰۲۵، شمار افراد بی‌جا شده در نتیجهٔ جنگ، خشونت و آزار و اذیت به ۱۱۷ میلیون نفر رسیده است.

از میان این افراد، سه نفر از هر چهار تن در کشورهایی زندگی می‌کنند که در معرض خطرهای شدید تا بسیار شدید ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارند.

یوان‌اچ‌سی‌آر گفته است که تا سال ۲۰۵۰، پانزده گرم‌ترین کمپ پناهندگان در جهان، در گامبیا، اریتریا، اتیوپیا، سنیگال و مالی، احتمالاً در هر سال نزدیک به ۲۰۰ روز با گرمای خطرناک و طاقت‌فرسا روبه‌رو خواهند بود.



سناتورهای امریکا به توافقی رسیدند که سبب پایان طولانی‌ترین تعطیلی دولت خواهد شد

سناتورهای امریکا به یک توافق دوحزبی دست یافتند که بر اساس آن، تامین بودجۀ فدرال از سر گرفته می‌شود و به تعطیلی دولت پایان داده خواهد شد.

این توافق میان سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه روز یک‌شنبه حاصل شد.

تعطیلی دولت ایالات متحده ۴۰ روز پیش آغاز شد و بی‌سابقه‌ترین تعطیلی در تاریخ این کشور به‌شمار می‌رود.

در نتیجۀ تعطیل شدن دولت، بسیاری از فعالیت‌هایش متوقف شد و صدها هزار کارمند فدرال بدون معاش مانده‌اند.

مقام‌ها هشدار داده‌اند که در صورت ادامه یافتن تعطیلی دولت، سفرهای هوایی در ایالات متحده ممکن است به زودی «تقریباً فلج شود»، زیرا هزاران پرواز در آخر هفته لغو یا با تاخیر روبه‌رو شده است.

قرار است این توافق امروز به رای‌گیری گذاشته شود.

پس از تصویب، این توافق به مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوری‌خواهان است، فرستاده خواهد شد و پس از تایید در آن‌جا، برای امضای رئیس‌جمهور دونالد ترامپ آماده می‌شود.



طالبان: فعالیت قنسولگری افغانستان در بن امروز از سر گرفته می‌شود

قنسولگری افغانستان در شهر بن
قنسولگری افغانستان در شهر بن

وزارت خارجۀ حکومت طالبان اعلام کرده است که فعالیت قنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان امروز دوشنبه از سر گرفته می‌شود.

این وزارت به روز یک‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت که مراجعین می‌توانند سر از دهم ماه نومبر جهت نوبت گرفتن برای دریافت خدمات قنسولی به وب‌سایت این قنسولگری مراجعه کنند.

در ادامه آمده است که چاپ پاسپورت از طریق قنسولگری افغانستان در بن هم در آیندۀ نزدیک آغاز خواهد شد.

پس از آن که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که دو نماینده طالبان را در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن پذیرفته است، کارمندان نظام جمهوری مخلوع در قنسولگری افغانستان در بن به گونۀ دسته‌جمعی استعفا کردند.



