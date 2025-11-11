در اثر انفجار ده تن در هند کشته شدند

عراقی‌ها امروز سه‌شنبه ۱۱ نومبر برای انتخاب پارلمان جدید به پای صندوق‌های رأی می‌روند. این ششمین انتخابات از زمان سرنگونی صدام حسین دیکتاتور عراق در سال ۲۰۰۳ به‌ دست ائتلاف به‌رهبری امریکا است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بیش از هفت هزار و ۷۴۰ نامزد، که تقریباً یک‌سوم آنان را زنان تشکیل می‌دهند، برای به‌دست آوردن ۳۲۹ کرسی پارلمان با هم رقابت می‌کنند.

بیش از ۲۱ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند، اما بیم آن می‌رود که میزان مشارکت از رقم ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۱ – که پایین‌ترین میزان تاکنون بوده – کمتر شود.

در این انتخابات، قانون انتخاباتی قدیمی دوباره به اجرا درمی‌آید؛ قانونی که بسیاری آن را به سود احزاب بزرگ می‌دانند.

پارلمان عراق در سال ۲۰۲۳ این قانون را بازگرداند و سیستم پیشین را که پس از اعتراضات ضد دولتی در سال ۲۰۱۹ به‌وجود آمده بود و به نفع نامزدان مستقل عمل می‌کرد، لغو کرد.

در حالی که حدود ۷۰ نامزد مستقل در انتخابات ۲۰۲۱ موفق به کسب کرسی شدند، تنها ۷۵ نامزد مستقل در انتخابات روز سه‌شنبه رقابت می‌کنند.

ناظران پیش‌بینی می‌کنند که رقابت اصلی میان نوری المالکی صدراعظم سابق و محمد شیاع السودانی صدراعظم فعلی عراق باشد.