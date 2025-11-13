لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
پنجشنبه ۲۲ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۵۹
اخبار ورزشی

پاکستان مسابقات کریکت با تیم‌های سریلانکا و زیمبابوی را از شهر لاهور به راولپندی منتقل کرد

تیم کریکت پاکستان
تیم کریکت پاکستان

پاکستان مسابقات کریکت با تیم‌های سریلانکا و زیمبابوی را از شهر لاهور به راولپندی منتقل کرده است.

کریکت بورد پاکستان امروز پنجشنبه این تصمیم را پس از آن اعلام کرد که در اوایل همین هفته انفجاری در پایتخت، اسلام‌آباد، رخ داد و شماری از بازیکنان سریلانکا اعلام کردند می‌خواهند به کشورشان بازگردند.

در سال ۲۰۰۹، بر بازیکنان تیم کریکت سریلانکا در شهر لاهور حمله شد که در نتیجهٔ آن شش بازیکن زخمی شدند.

وزیر داخلهٔ پاکستان محسن نقوی گفت که رییس اردوی این کشور به وزیر دفاع سریلانکا اطمینان داده است که اردوی پاکستان امنیت تیم کریکت سریلانکا را شخصاً تأمین خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG