پاکستان مسابقات کریکت با تیم‌های سریلانکا و زیمبابوی را از شهر لاهور به راولپندی منتقل کرده است.

کریکت بورد پاکستان امروز پنجشنبه این تصمیم را پس از آن اعلام کرد که در اوایل همین هفته انفجاری در پایتخت، اسلام‌آباد، رخ داد و شماری از بازیکنان سریلانکا اعلام کردند می‌خواهند به کشورشان بازگردند.

در سال ۲۰۰۹، بر بازیکنان تیم کریکت سریلانکا در شهر لاهور حمله شد که در نتیجهٔ آن شش بازیکن زخمی شدند.

وزیر داخلهٔ پاکستان محسن نقوی گفت که رییس اردوی این کشور به وزیر دفاع سریلانکا اطمینان داده است که اردوی پاکستان امنیت تیم کریکت سریلانکا را شخصاً تأمین خواهد کرد.