محمد یوسف جهانگیر ورزشکار افغان در رقابت‌های «همبستگی اسلامی» در بخش موی‌تای مدال طلای این مسابقات را به دست آورد.

جهانگیر در وزن بیش از هفتاد کیلوگرم، رقیب ترک خود «محمت علی مرج» را شکست داد.

رقابت آن‌ها دیشب در ریاض و در چارچوب مسابقات همبستگی اسلامی برگزار شد.

جهانگیر نخستین ورزشکار افغانستان است که مدال طلای این مسابقات را کسب می‌کند.

مسابقات همبستگی اسلامی سال ۲۰۲۵ میان حدود ۵۷ کشور از چهارم نومبر آغاز شده و تا بیست‌ویکم این ماه ادامه دارد.

افغانستان تنها همین یک مدال طلا را به دست آورده و در ردهٔ بیستم قرار دارد.

ترکیه ۱۰۵ مدال کسب کرده که تنها ۵۸ تای آن طلا است و در جایگاه نخست قرار دارد.

افغانستان برای این مسابقات در رشته‌های بوکس، تکواندو، والیبال، جودو و چند بخش دیگر نیز حدود ۶۹ ورزشکار اعزام کرده که تاکنون نتیجهٔ قابل توجهی نگرفته‌اند.