خبر تازه
پنجشنبه ۲۹ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۹:۰۰

خبر ها

رئیس سازمان حقوق بشر ایران: دستکم ۷۲ افغان امسال در ایران اعدام شده اند

سازمان حقوق بشر ایران می گوید که  بیش از ۷۰ شهروند افغانستان در جریان امسال میلادی در ایران اعدام شده اند.

محمود امیری مقدم رئیس این سازمان مستقر در ناروی به رادیو آزادی گفت که این اعدام ها از آغاز سال تا اواسط اکتوبر انجام شده است.

او افزود:

« امسال در ده و نیم ماه سال ۷۲ نفر [افغان] اعدام شدند که به نظر می رسد ، تعداد اعدام افغان ها امسال از سال گذشته بالاتر خواهد بود.»

آقای مقدم گفت که سال گذشته هشتاد افغان در ایران اعدام شده بودند.

رئیس سازمان حقوق بشر ایران همچنان گفت که شهروندان افغانستان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شده اند ؛ اما او تاکید کرد که دادرسی عادلانه وجود ندارد.

به گفتۀ او ، متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می شوند.

شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست.

وزارت خارجۀ ایران سال گذشته گفته بود که تعداد «قابل‌توجه» افغان‌ها در زندان‌های آن کشور زندانی اند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

نتیجۀ یک ارزیابی به رهبری ملل متحد: حدود ۱۲۹ میلیون دالر برای مناطق زلزله زدۀ شرق افغانستان نیاز است

ویرانی های زلزلۀ ماه سنبله در ولسوالی نورگل ولایت کنر
یک ارزیابی به رهبری سازمان ملل متحد  نشان می دهد که برای بازسازی خانه ها، مکاتب و خدمات کلیدی در ولایت های زلزله زدۀ شرق افغانستان به ۱۲۸.۸ میلیون دالر نیاز است.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه (۲۸ عقرب ،۱۹ نوامبر) گزارش داد که ارزیابی مشترک «نیازهای بازیابی سریع» که همراه با بانک جهانی، اتحادیۀ اروپا و بانک انکشاف آسیایی انجام شده است یک پلان سه ساله را برای بازسازی خانه ها، تاسیسات صحی، سیستم های آبرسانی و زمین های زراعتی در ولایات کنر، ننگرهار و لغمان شرح می دهد.

این در حالی است که کمک ها به افغانستان کاهش یافته است.

سازمان ملل متحد برآورد می کند که امسال به ۳.۲ میلیارد دالر نیاز دارد و در سال ۲۰۲۶ نیز به همین میزان نیاز خواهد داشت ؛ اما تااکنون کمتر از نیمی از این پول فراهم شده است.

بر اساس ارقام حکومت طالبان ، در زلزلۀ ویرانگر و مرگبار ماه سنبله در شرق افغانستان بیش از دوهزار نفر جان باختند و اضافه از ۳۶۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

تیم کریکت الف افغانستان ، تیم هانگ کانگ را با تفاوت ۲۴ دوش شکست داد

اعضای تیم الف کریکت افغانستان (عکس از آرشیف)
تیم الف کریکت افغانستان در سومین دیدارش در رقابت های ۲۰ اوورۀ جام آسیایی جوانان ، تیم هانگ کانگ را با تفاوت ۲۴ دوش شکست داد. این بازی روز چهارشنبه (۲۸ عقرب،۱۸ نوامبر) در ورزشگاه کریکت دوحۀ قطر برگزار شد.

تیم الف کریکت افغانستان در بیست اوور با از دست دادن شش بازیکنش به تیم مقابل ۱۴۱ دوش هدف تعیین کرده بود ؛ اما تیم هانگ کانگ در ۲۰ اووره تنها ۱۱۶ دوش انجام داد.

پیش از این ، کریکتران افغان در دیدار خود در این جام در برابر تیم بنگلادش شکست خوردند ؛ اما در نخستین بازی تیم سریلانکا را شکست دادند.

یک افغان به جرم تلاش برای حمله در روز انتخابات امریکا به ۱۵ سال زندان محکوم شد

عکس از آرشیف
یک افغان چهارشنبه ( ۱۹ نوامبر)  به جرم طرح ریزی حمله به نمایندگی از گروه دولت اسلامی معروف به داعش در روز انتخابات امریکا ، به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

عبدالله حاجی زاده ، ۱۹ ساله، در ماه اپریل به تلاش برای خرید اسلحه و مهمات به منظور انجام حمله اعتراف کرد.

حاجی زاده و یک همکارش، نصیراحمد توحیدی ، ۲۸ ساله، در اکتوبر ۲۰۲۴ در ایالت اوکلاهما، چندین هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۵ نوامبر دستگیر شدند.

توحیدی نیز به جرمش اعتراف کرده ؛ اما هنوز تاریخی برای صدور حکم محکمه در بارۀ او تعیین نشده است.

بر اساس اسناد محکمه ، حاجی زاده و توحیدی در صدد خریدن دو میل سلاح نوع AK-47 و پنجصد مرمی بودند تا در روز انتخابات حملۀ پرتلفات را انجام دهند.

وزارت عدلیۀ ایالات متحده گفته است که این دو تن توافق کرده اندکه پس از سپری کردن مدت حبس شان در امریکا به افغانستان فرستاده شوند.

پیروزی تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در برابر هند

عکس از آرشیف
تیم کریکت زیر نزده سال افغانستان در بازی پنجاه اورره تیم کریکت زیر نزده سال هند را با تفاوت ۷۱ دوش شکست داد.

این بازی روز چهارشنبه (۲۸ عقرب) در بنگلور هند برگزار شد.

نخست تیم افغانستان بتنیگ کرد و ۱۶۹ دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد ؛ اما تیم کریکت زیر نزده سال هند در ۹۷ دوش همه بازیکنان خود را از دست داد.

عبدالعزیز از تیم افغانستان توانست که ۶ ویکت بگیرد و دو بازیکن دیگر سلمان خان و وحیدالله زدران هرکدام دو ویکت گرفتند.

سه کشور اروپایی با ایالات متحده مسودۀ یک قطعنامه را به ادارۀ بین المللی انرژی اتمی ارائه کردند

سه کشور اروپایی بریتانیا ، فرانسه و جرمنی با ایالات متحده مسودۀ یک قطعنامه را به ادارۀ بین المللی انرژی اتمی سپرده اند. در مسوده خواسته شده است که ایران به دلیل ذخایر یورانیوم غنی شده اش مسئول پنداشته شود و ناظران اجازه یابند که از تاسیسات بمباری شده در ایران دیدن کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز ، این مسوده روز سه شنبه (۱۷ عقرب ، ۱۸ نوامبر) ارائه شده و انتظار می رود که امروز به تصویب برسد.

پیش نویس قطعنامه پس از آن ارائه می شود که ادارۀ بین المللی انرژی اتمی هفتۀ گذشته در گزارشی گفت که ایران مانع دسترسی مفتشین به تاسیسات هسته ای شده است که توسط اسرائیل و ایالات متحده در ماه های جون و جولای بمباری شدند.

در گزارش همچنان آمده که روند بازرسی ذخایر یورانیوم غنی شدۀ ایران نیز از مدتی تعلیق شده است.

طالبان در نشست سازمان همکاری شانگهای غایب اند

نشان سازمان همکاری شانگهای
طالبان به نشست سازمان همکاری شانگهای در روسیه دعوت نشده اند. بر اساس گزارش ها ، در این نشست دو روزه در بارۀ مسایل اقتصادی ، سیاسی و امنیتی بحث می شود.

این اجلاس از سوی میخائیل میشوستین صدراعظم روسیه روز سه شنبه ۲۷( عقرب،۱۹ نوامبر) در شهر مسکو افتتاح شد.

مقام های ارشد روسیه ، چین ، پاکستان ، تاجکستان ، قرغزستان ، قزاقستان ، ازبکستان و بلاروس از اشتراک کنندگان نشست اند.

افغانستان از سال ۲۰۱۲ میلادی عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است ؛ اما نمایندگان طالبان در نشست سازمان در مسکو حضور ندارند.

روسیه یگانه کشوری که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است در مورد دعوت نشدن این گروه به نشست شانگهای هنوز چیزی نگفته.

یک محکمه در فرانسه هشت نفر را به‌خاطر غرق‌شدن یک قایق پناهجویان به سه تا پانزده سال زندان محکوم کرد

قایق غرق شده در کنار یک ساحل، آرشیف
یک محکمه در فرانسه روز سه‌شنبه هشت نفر را به‌خاطر غرق‌شدن یک قایق پناهجویان در کانال انگلیس در سال ۲۰۲۳ که باعث مرگ هفت نفر شد، به سه تا پانزده سال زندان محکوم کرد.

در این پرونده، دو شهروند عراقی، شش افغان و یک تبعهٔ سودان به جرم‌های مختلف، از جمله همکاری با یک شبکهٔ قاچاق انسان و قتل غیرعمد، محاکمه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شبکه میان فرانسه و بریتانیا فعالیت می‌کرد و پناهجویان را با قایق‌های کوچک به بریتانیا می‌برد.

دو عراقی ۴۵ ساله که رهبران این شبکه معرفی شده‌اند، به‌خاطر نقش‌شان در مرگ هفت افغان، به ۱۲ و ۱۵ سال زندان محکوم شدند. دربارهٔ میزان محکومیت شش افغان جزئیاتی ارائه نشده است. تبعهٔ سودان نیز از همهٔ اتهام‌ها تبرئه شده است.

سارنوالان برای تمامی متهمان ۲۳ تا ۴۵ ساله، حکم ۱۲ تا ۱۵ سال زندان درخواست کرده بودند.

این قایق کوچک که ۶۷ مهاجر در آن بودند، در ماه اگست ۲۰۲۳ زمانی غرق شد که ماشین آن از کار افتاد. هر هفت قربانی این حادثه افغان بودند و ۶۰ نفر دیگر را نیروهای ساحلی فرانسه و بریتانیا نجات دادند.

امضای قرارداد جدید انتقال برق میان ازبکستان و افغانستان

پایه های انتقال برق در ازبکستان، آرشیف
وزارت انرژی ازبکستان روز سه‌شنبه ۲۷ عقرب اعلام کرد که این کشور یک قرارداد جدید برای انتقال برق به افغانستان امضا کرده است.

به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این قرارداد برای سال ۲۰۲۶، پس از گفت‌وگوی وزیر انرژی ازبکستان، جوره‌بیک میرزا محمدوف با عبدالباری عمر رئیس اجرایی شرکت برشنا میان شرکت «اوز انرگوسوتیش» ازبکستان و شرکت برشنا تحت کنترول طالبان امضا شده است.

هنوز روشن نیست که ازبکستان در سال آینده چه مقدار برق به افغانستان می‌دهد. اما در قرارداد سال ۲۰۱۹ ازبکستان وعده داده بود که تا ده سال، هر سال تا ۶ میلیارد کیلووات برق به افغانستان صادر کند.

افغانستان بیشتر برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه وارد می‌کند و فقط مقدار کمی از برق در داخل کشور تولید می‌شود.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان خواستار توقف بازگشت اجباری مهاجران افغان شد

اخراج مهاجران افغان از پاکستان
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) در پاکستان از اخراج اجباری پناهندگان افغان ابراز نگرانی کرده و به‌طور خاص به قضیهٔ بازگرداندن سه کودک بی‌سرپرست افغان اشاره کرده است.

این نهاد روز سه‌شنبه، ۲۷ عقرب، در اعلامیه‌ای گفت که این کودکان تازه از پاکستان اخراج شده‌اند، آن‌هم بدون این‌که برای امنیت‌شان تدابیر لازم گرفته شود یا خطرهای احتمالی بررسی گردد.

یو ان اچ سی آر از پاکستان خواسته است کسانی را اخراج نکند که در صورت برگشت به افغانستان، جان‌شان در خطر می‌افتد. این نهاد تأکید کرده که باید به کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر توجه ویژه شود.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که پاکستان در روزهای اخیر روند اخراج افغان‌ها را تندتر کرده است.

به گفتهٔ وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان، تنها در روز دوشنبه نزدیک به هشت هزار افغان از پاکستان اخراج و به افغانستان برگردانده شده‌اند. یک روز پیش از آن هم بیش از ۷۷۰۰ افغان از این کشور بیرون شده بودند.

