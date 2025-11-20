رئیس سازمان حقوق بشر ایران: دستکم ۷۲ افغان امسال در ایران اعدام شده اند

سازمان حقوق بشر ایران می گوید که بیش از ۷۰ شهروند افغانستان در جریان امسال میلادی در ایران اعدام شده اند.

محمود امیری مقدم رئیس این سازمان مستقر در ناروی به رادیو آزادی گفت که این اعدام ها از آغاز سال تا اواسط اکتوبر انجام شده است.

او افزود:

« امسال در ده و نیم ماه سال ۷۲ نفر [افغان] اعدام شدند که به نظر می رسد ، تعداد اعدام افغان ها امسال از سال گذشته بالاتر خواهد بود.»

آقای مقدم گفت که سال گذشته هشتاد افغان در ایران اعدام شده بودند.

رئیس سازمان حقوق بشر ایران همچنان گفت که شهروندان افغانستان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شده اند ؛ اما او تاکید کرد که دادرسی عادلانه وجود ندارد.

به گفتۀ او ، متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می شوند.

شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست.

وزارت خارجۀ ایران سال گذشته گفته بود که تعداد «قابل‌توجه» افغان‌ها در زندان‌های آن کشور زندانی اند.