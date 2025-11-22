اسپانیا از سومین کنفرانس بین‌المللی حقوق زنان افغان تحت نام «صدای ما را بشنوید» میزبانی می کند.

سومین کنفرانس بین‌المللی زنان افغان موسوم «صدای ما را بشنوید» به میزبانی وزارت خارجه اسپانیا و به همکاری اتحادیه اروپا و سازمان زنان افغانستان، در ۱۲ دسامبر در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دایر خواهد شد.

هدف این کنفرانس رسیدگی به بحران جاری در برابر زنان و دختران افغان و ارزیابی وضعیت رو به وخامت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان است.

انتظار می‌رود که رهبران بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان در این کنفرانس شرکت کنند، تا یک نقشه راه واضح و قابل اجرا برای تطبیق عدالت، پاسخ‌گویی و اقدامات موثر ایجاد شود.