اجلاس سران گروه ۲۰ امروز بدون حضور رهبران امریکا، روسیه و چین در افریقای جنوبی آغاز شد

این اجلاس که متشکل از رهبران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان است، روز جمعه در ژوهانسبورگ افریقای جنوبی و زیر سایۀ طرح ایالات متحده برای صلح اوکراین آغاز شده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، و همچنین ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، روسای جمهور روسیه و چین، در این نشست شرکت نکرد اند.

با این حال روسای جمهور ترکیه، برزیل و فرانسه، و همچنین صدر اعظم‌های هند و چین در این نشست حضور دارند.

انتونیو گوترش، دبیرکل ملل متحد، روز جمعه از کشورهای عضو گروه ۲۰ خواست تا از نفوذ و صدای خود برای پایان دادن به جنگ اوکراین که سبب تلفات و ویرانی گسترده شده و جهان را بی‌ثبات کرده، استفاده کنند.