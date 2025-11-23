رهبران کانادا و جرمنی در مورد اوکراین و غزه بحث کردند

در دومین روز فصل پنجم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان ، تیم عینومینه با نتیجۀ ۲ بر ۱ تیم اتفاق خانزاده را شکست داد.

این بازی ، پیش از ظهر امروز یکشنبه (۲ قوس) در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل برگزار شد.

بر اساس اعلام این فدراسیون ، قرار است در یک بازی دیگر تیم های صرافان هرات و آرمان ایف سی ، ساعت ۲ بعد از ظهر امروز به وقت کابل به مصاف هم بروند.

در بازی های روز شنبه ، تیم ابومسلم فراه با نتیجۀ ۵ بر صفر در برابر تیم استقلال کابل پیروز شد و تیم خراسان فاریاب با نتیجه ۲ بر ۱ جوانان پیروزی کابل را شکست داد.

در این لیگ ده تیم حضور دارند.

سال گذشته تیم ابو مسلم فراه قهرمان این بازی‌ ها شده بود.