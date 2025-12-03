جهان
اسرائیل نمایندهای را برای دیدار با مقامات لبنان اعزام خواهد کرد
اسرائیل می گوید که نمایندهای را برای دیدار با مقامات لبنان اعزام خواهد کرد، تا زمینهای برای ایجاد روابط و همکاریهای اقتصادی فراهم شود.
دفتر بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، روز چهارشنبه(۳ دسمبر) اعلام کرد که مدیر موقت شورای امنیت ملی اسرائیل به نمایندگی از این کشور به لبنان اعزام خواهد شد.
اسرائیل و لبنان در سال گذشته با میانجیگری امریکا به توافق آتشبس دست یافتند، اما از آن زمان اسرائیل حملات خودرا علیه گروه شبهنظامی حزبالله لبنان متوقف نکرده است.
حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که امریکا، آن را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسد، ولی اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخۀ سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
اتحادیۀ اروپا به توافق در زمینۀ ممنوعیت کامل واردات گاز از روسیه، دست یافت
قانونگذاران اتحادیۀ اروپا و کشورهای عضو آن، امروز چهارشنبه(۳ دسمبر) به توافق در زمینۀ ممنوعیت کامل واردات گاز از روسیه تا خزان سال ۲۰۲۷ میلادی دست یافتند، زیرا این اتحادیه به دنبال قطع منابع کلیدی است که بودجۀ جنگی مسکو را تامین میکند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، این توافق نشاندهندۀ مصالحهای بین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و پارلمان اروپا است که میخواست این ممنوعیت زودتر تطبیق شود.
دن یورگنسن، کمیشنر انرژی اتحادیۀ اروپا، در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که اروپا برای همیشه، جریان گاز روسیه را میبندد.
در این توافق از کمیسیون اروپا خواسته شده که در ماههای آینده طرحی را برای پایان دادن به واردات نفت روسیه به هنگری و سلواکیا تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی تهیه کند.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ میلادی به سمت قطع وابستگی به نفت روسیه حرکت کرد، اما به این دو کشور محصور به خشکه، معافیتهایی را اعطا کرد.
معرفی عینکهای هوشمند در چین
شرکتهای فناوری در چین نسل تازهای از عینکهای هوشمند مجهز به هوش مصنوعی را معرفی کردهاند که به کاربران اجازه میدهد تنها با نگاه به یک کیو آر کود و گفتن یک دستور هنگام خرید پول بپردازند.
این عینکها که توسط شرکتهایی مانند علیبابا، شیائومی، راکید و ایکس ریل ساخته میشوند، در بازار داخلی چین با استقبال گسترده روبهرو شدهاند.
با مسدد بودن شرکت میتا در چین؛ فروش عینکهای هوشمند در این کشور بهطور قابل توجهی افزایش یافته و براساس پیشبینیها شرکت های داخلی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۱۶ درصد رشد خواهد کرد.
شرکت راکید اعلام کرده است که این محصولات میتوانند با مدلهای مختلف هوش مصنوعی از جمله OpenAI ،Llama ،Gemini و Grok کار کنند. همچنین قابلیتهایی مانند ترجمه همزمان و طراحی سبک و قابلحمل از ویژگیهای مهم این عینکها است.
با افزایش استفاده از عینکهای هوشمند، نگرانیها در مورد حریم خصوصی نیز بیشتر شده است؛ زیرا این عینکها میتوانند بدون جلب توجه، بهطور مداوم تصویر و صدا را ضبط کنند.
پوتین با هیأت امریکایی در باره طرح صلح اوکراین در روسیه دیدار کرد
روسیه میگوید با ایالات متحده درباره طرح پیشنهادی صلح در اوکراین گفتوگوهای «سودمندی» انجام داده اما هنوز هیچ توافقی نزدیک نیست.
هیأت امریکایی به ریاست استیو ویتکوف نماینده ویژه روز سهشنبه در کرملین با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه و مقامهای همراه او نزدیک به پنج ساعت درباره طرحی گفتوگو کردند که هدف آن پایاندادن به جنگ روسیه در اوکراین است.
پس از این نشست یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی پوتین در یک نشست خبری در کرملین گفت که صلح هنوز نزدیک نشده اما دور هم نیست.
او «مسائل ارضی» را از مهمترین موارد اختلاف دانست و افزود که دو طرف بیشتر درباره ماهیت طرح صحبت کردند تا جزئیات آن.
اوشاکوف گفت برخی موارد برای روسیه قابل قبول بود و درباره برخی دیگر انتقاد داشتند.
او تأکید کرد: «ما بدون حل مسائل ارضی هیچ شانسی برای پایان بحران اوکراین نمیبینیم.
اکنون زمان آن رسیده که مسکو و واشنگتن برای رسیدن به پیشرفت واقعی، بهطور جدی کار را آغاز کنند.»
استیو ویتکوف درباره گفتوگوهای انجامشده اظهارنظر فوری نکرد و پس از ترک کرملین به سفارت آمریکا در مسکو رفت.
کرملین اعلام کرد که پوتین در سفر به هند، درباره انتقال سیستم دفاع هوایی اس-۴۰۰ گفتگو خواهد کرد
کرملین اعلام کرده است که در سفر رسمی ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه به هند دربارهٔ تحویل سامانه دفاع هوایی موشکی (S-400) نیز گفتوگو خواهد شد.
خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش داده که این موضوع در اجندای مذاکرات قرار دارد و برخی اعضای هیأت بزرگ همراه پوتین در سفر به هند دربارهٔ جزئیات آن مذاکره خواهند کرد.
به گفتهٔ پسکوف علاوه بر این موضوع «احتمال» تحویل جنگندههای سوخو–۵۷ (Su-57) به هند نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.
کرملین اعلام کرده که ولادیمیر پوتین در روزهای ۴ و ۵ دسمبر بهطور رسمی از هند دیدار خواهد کرد.
براساس قراردادی که در سال ۲۰۱۸ میان هند و روسیه امضا شد، مسکو باید پنج سامانه(S-400) را به ارزش نزدیک به ۵.۵ میلیارد دالر به هند تحویل دهد.
تاکنون سه راکت به دهلی نو تحویل داده شده و تحویل دو راکت دیگر به دلیل جنگ روسیه در اوکراین به تعویق افتاده است.
محکمه انقلاب تهران برای جعفر پناهی فیلمساز ایرانی حکم یک سال زندان صادر کرد
جعفر پناهی، فیلمساز نامدار ایرانی که امسال جایزه معتبر نخل طلای جشنواره کن را برنده شد، توسط محکمه انقلاب تهران بهطور غیابی به یک سال زندان محکوم شده است.
خبرگزاری ایسنا ایران به نقل از وکیل مدافع او گزارش داده که این محکمه همچنین دو سال ممنوعیت خروج از کشور برای پناهی صادر کرده است.
پناهی ۶۵ ساله در ماه می برای فیلم «یک تصادف ساده» جایزه اصلی جشنواره فیلم کن را دریافت کرد؛ فیلمی که تجربههای او از دوران زندان و فشارهای دولتی را به تصویر میکشد.
مصطفی نیلی وکیل پناهی روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که موکلش به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده است.
جعفر پناهی تابستان سال ۱۴۰۱ بازداشت و زندانی شد و پس از نزدیک به هفت ماه حبس در زندان اوین سرانجام در پی اعتصاب غذای خشک، با قرار وثیقه بهطور موقت آزاد شد.
روسیه ادعا کرده که یک شهر کلیدی در دونباس اوکراین را تصرف کرده است
روسیه در حالی از تصرف یک شهر مهم در منطقه دونباس اوکراین خبر میدهد که قرار است استیو ویتکوف نماینده ویژه امریکا امروز در کرملین با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه دیدار کند.
در یک پیام ویدیویی که کرملین منتشر کرده والری گراسیموف، جنرال ارشد اردوی روسیه ادعا کرده است که نیروهای روسی شهر «پوکروفسک» را بهطور کامل تصرف کردهاند.
اما مقامهای اوکراینی این ادعا را رد کرده و امروز سهشنبه به خبرگزاری رویترز گفتهاند که نیروهای اوکراینی همچنان کنترل بخش شمالی این شهر را در اختیار دارند و در برابر نیروهای روسی به جنگ ادامه میدهند.
همزمان قرار است استیو ویتکوف، نماینده ویژه قصر سفید که در تلاش است راهحلی برای پایان جنگ روسیه در اوکراین پیدا کند، امروز در کرملین با رئیسجمهور پوتین گفتوگو کند.
پاکستان میگوید که کمپهای باقیماندۀ مهاجران را در سراسر پاکستان میبندد
محسن نقوی وزیر داخله پاکستان، روز دوشنبه اول دسمبر در اسلامآباد به خبرنگاران گفت که روند بستن کمپهای مهاجران در بلوچستان، سند و پنجاب با موفقیت ادامه دارد.
اما به گفتۀ او، حکومت خیبرپښتونخوا در این زمینه با آنان همکاری نمیکند.
او افزود که به مقامهای خیبرپښتونخوا گفتهاند کمپهای مهاجران افغان را در آنجا نیز بسته کنند، اما آنها تا هنوز در این مورد اقدام نکردهاند.
نقوی گفت که تا ماه سپتامبر سال ۲۰۲۵ حدود یک ملیون و شش صد هزار افغان را از پاکستان اخراج کردهاند.
او نگفت که در پاکستان چند کمپ مهاجران افغان باقی مانده، اما افزود که تصمیم گرفتهاند تمام آنها را ببندند.
حکومت خیبرپښتونخوا دربارۀ سخنان تازهٔ مقامات فدرال واکنش نشان نداده، اما پیشتر گفته بود که سیاست اخراج اجباری افغانها از سوی حکومت فدرال نادرست است.
حکومت پاکستان از سال ۲۰۲۳ روند اخراج افغانها را آغاز کرده و در ماه های اخیر آن را شدت بخشیده است.
سازمان ملل متحد از حکومت پاکستان خواسته است که با احترام به قوانین بینالمللی، مهاجران افغان را به زور اخراج نکند.
افراد مسلح ناشناس خانۀ یک خبرنگار محلی در وزیرستان جنوبی را با مواد انفجاری تخریب کردند
پولیس و باشندگان منطقه کوز در وزیرستان جنوبی میگویند که افراد مسلح ناشناس خانۀ یک خبرنگار محلی را با مواد انفجاری تخریب کردهاند.
نور علی وزیر، یکی از اعضای مرکز خبرنگاران وانه، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/ رادیوآزادی گفته است که شب ۲۹ نوامبر افراد ناشناس در منطقۀ اعظم ورسک، خانۀ معراج خالد را با یک انفجار بمبی تخریب کرده اند؛ اما به وی و اعضای خانوادهاش هیچ آسیب نرسیده است.
او افزوده که بر خالد اتهام وارد شده که گویا قصد داشته خانۀ خود را به طور موقت در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهد، اما به گفتۀ او این یک اتهام بیاساس است.
وی در مورد این که این اتهام از سوی چه کسانی مطرح شده است، چیزی نگفته است.
یک مقام پولیس که اجازه نداشت با رسانهها صحبت کند، به شرط نگرفتن نامش به رادیو مشال به تاریخ ۲۹ نومبر گفته که در پیوند به این رویداد، دوسیهای علیه افراد ناشناس باز شده است.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
در وزیرستان جنوبی، گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی فعالترین گروه مسلح بهشمار میرود، اما افزون بر آن، گروههای مسلح غیرقانونی دیگری نیز در این منطقه فعالیت دارند.
سیلاب در سریلانکا بیش از ۳۰۰ کشته برجای گذاشت
در نتیجهٔ سرازیرشدن سیلاب و لغزش زمین در سریلانکا، ۳۳۴ تن جانهایشان را از دست دادهاند.
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد، این رویداد را ویرانگرترین سیلاب در دو دههٔ اخیر در سریلانکا توصیف کرده است.
این نهاد با نشر اعلامیهای گفته است که سیلاب و لغزش زمین نزدیک به یک میلیون نفر را در ۲۵ ولسوالی متأثر ساخته است.
خبرگزاری فرانسپرس به نقل از ادارهٔ مدیریت حوادث طبیعی سریلانکا گزارش داده است که حدود ۴۰۰ نفر هنوز ناپدید هستند.
دو روز پیش، سیلابهای نیرومند و لغزش زمین در جزیرهٔ سوماترای اندونیزیا نیز جان دستکم ۴۰۰ نفر را گرفته بود.