خبر ها
مجاهد اظهارات یوناما درباره محرومیت بسیاری از شهروندان افغانستان از حقوق بشر را رد کرد
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه ۱۹ قوس در واکنش به اظهارات اخیر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفت که حقوق همه مردم در افغانستان، به گفتهٔ او، در چارچوب قوانین اسلامی تضمین شده است.
مجاهد افزود که "افغانها مکلف نیستند حقوق بشری دیگر جوامع را که تعریف متفاوتی دارد، به عنوان حقوق خود بپذیرند".
یوناما امروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد که حقوق بشر اختیاری نیست، بلکه ضروری است و بسیاری از افغانها، به ویژه زنان و دختران، هنوز از این حقوق محروماند.
این نهاد از طالبان خواسته است که مطابق تعهدات بینالمللی برای حفاظت از حقوق افغانها، گامهای جدی بردارند.
ولکر ترک: منابع و بودجه برای سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان کاهش یافته است
ولکر ترک کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که به دلیل کاهش عمده بودیجه از سوی تمویل کنندگان جهانی در حال حاضر دفتر او برای "بقا" تلاش می کند، در حالیکه نقض حقوق و نیازها در مناطق متاثر از درگیری افزایش میابد.
براساس خبرگزاری رویترز، آقای ترک امروز (چهارشنبه ۱۰ دسمبر) به خبرنگاران گفت که منابع و بودجه برای سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان کاهش یافته است.
او گفت، "کارهای اساسی در کولمبیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، میانمار، تونس و شماری از کشورهای دیگر در زمانیکه نیازها در حال افزایش است، باید قطع می شد.
ولکر ترک همچنین گفته که"بازدیدهای گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و همچنین ماموریت های تحقیقی نهادهای حقیقت یاب از کشور ها کاهش یافته و همۀ اینها تاثیرات گسترده روی تلاش های بین المللی و ملی برای حفاظت از حقوق بشر دارد."
این اظهارات کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی صورت گرفته که امروز چهارشنبه دهم دسمبر که با روز جهانی حقوق بشر مصادف است.
خبرگزاری ایلنا: وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، در ایران مورد انتقاد قرار گرفت
ندا محمد ندیم در جریان سفر به ایران با حسین سیمایی صراف وزیر علوم ایران دیدار کرد، سیمایی صراف از او پرسید که آیا امکان حذف نیم نفوس یک کشور وجود دارد؟
"خبرگزاری ایلنا" ایران از قول سیمایی صراف گزارش داده که به ندا محمد ندیم گفته، دختران و پسران در پوهنتون های ایران با هم درس میخوانند و در دین و سنت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.
اما حافظ ضیاالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان به بیبیسی گفته که همچو گفتوگویی بین دو طرف صورت نگرفته است.
ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، در اوایل هفته جاری به ایران رفته است.
کوریای جنوبی و جاپان در مورد پرواز طیارات نظامی چین و روسیه، به شدت واکنش نشان دادند
کوریای جنوبی و جاپان امروز(چهارشنبه ۱۰ دسمبر) پس از آنکه طیارات نظامی چین و روسیه گزمه های مشترکی را در اطراف دو کشور انجام دادند و جتهای جنگی کوریای جنوبی و جاپانی را به پرواز درآوردند، به شدت واکنش نشان دادند.
براساس خبر گزاری فرانسپرس، کوریای جنوبی اعلام کرده که اعتراض خود را به نمایندگان چین و روسیه اعلام کرده، در حالی که جاپان می گوید که "نگرانیهای جدی" خود را در زمینۀ امنیت ملی، به آنها منتقل کرده است.
به گفته توکیو، دو بمبافکن نوع تو 95 (Tu-95) روسی که قابلیت حمل اسلحۀ هستهای را دارد، روز سهشنبه با دو بمبافکن نوع اچ 6 (H-6) چینی پرواز مشترکی را در اطراف چاپان انجام داده اند.
این رویداد در حالی رخ داده که چین در مورد اظهارات اخیر سانای تاکایچی صدراعظم جاپان در مورد تایوان، با چین اختلاف نظر دارد.
طیارات روسی و چینی قبل از ورود به منطقۀ شناسایی دفاع هوایی، که به حیث منطقهای وسیعتر یاد میشود و در آن کشورها به دلایل امنیتی طیارات را کنترل میکنند، اما حریم هوایی آنها محسوب نمیشود، مشاهده شده اند.
جشنوارۀ "دیوالی" شامل لیست میراث های فرهنگی یونسکو شد
جشنوارۀ دیوالی(روشنایی) امروز(چهارشنبه ۱۰ دسمبر) شامل لیست میراث های فرهنگی ادارۀ فرهنگی سازمان ملل متحد(یونسکو) شد.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، در نشست یونسکو که از سه شنبه تا فردا پنجشنبه(۱۱ دسمبر) در دهلی جدید پایتخت هند ادامه دارد، ده ها نامزد از ۷۸ کشور جهان بررسی می شود و شماری از آنها به لیست میراث های فرهنگی یونسکو افزوده خواهد شد.
نریندرا مودی، صدراعظم هند با استقبال از این اعلامیۀ یونسکو گفته که جشنوارۀ دیوالی با فرهنگ و ارزش های هند ارتباط بسیار نزدیک دارد.
مودی در یک اعلامیه در رسانه های اجتماعی گفته که دیوالی روح تمدن هند است. این روشنایی، عدالت را تجسم میبخشد و این حرکت یونسکو به شهرت جهانی این جشنواره، بیشتر کمک خواهد کرد.
دیوالی که به نام "دیپاوالی" نیز شناخته می شود، یکی از مهمترین جشنواره های هندویزم است و میلیون ها هندی دیوالی را نه تنها در هند، بلکه در سطح جهان تجلیل می کنند.
ایالات متحده امریکا از تایلند و کمبودیا خواسته تا فوراً به خصومتها پایان دهند.
در اثر درگیری های اخیر سرحدی بین تایلند و کمبودیا، حد اقل ۱۰ تن کشته و صدها هزار تن دیگر از ترس جنگهای بیشتر، مجبور به ترک خانههایشان شدهاند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ امریکا روز سه شنبه(۹ دسمبر) گفت که در ماه اکتوبر، تایلند و کمبودیا به میانجیگری دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به توافق صلح رسیدند و باید به آن پایبند باشند.
دونالد ترمپ گفته که برای پایان دادن به جنگ، با رهبران تایلند و کامبودیا، تلیفونی صحبت خواهد کرد.
کمبودیا و تایلند همدیگر را به آغاز جنگ متهم می کنند و هر دو جانب با نیروهای توپچی و حملات هوایی مواضع یکدیگر را هدف قرار داده اند.
رئیس جمهور اوکرائین می گوید اگر زمینه مطمئن امنیتی برای انتخابات در کشورش فراهم شود او به انتخابات حاضر است
ولودمیر زیلینسکی رئیس جمهور اوکرائئن می گوید اگر ایالات متحده و شرکای دیگر برای انتخابات زمینه امنیتی مطمئن را فراهم سازند ، او حاضر است در کشور جنگ زده خود انتخابات را برگذار نماید.
قصر سفید خواهان برگذاری انتخابات از حکومت اوکرائین شده و رئیس جمهور امریکا دونالد ترمپ در مصاحبه با نشریه پولیتیکو روز سه شنبه بار دیگر تکرار کرده که «وقت آن رسیده است». نظر به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی جنگ روسیه در اوکرائین دوام دارد و تقاضای برگذاری انتخابات در حالی صورت می گیرد که قانون اساسی این کشور به برگذاری انتخابات در جریان جنگ اجازه نمی دهد.
زیلینسکی گفت که او پارلمان را تشویق خواهد کرد که قانونی را ایجاد کند که در حالات فوق العاده به انتخابات اجازه بدهد.
طبق گزارشها اگر برای ختم جنگ چهار ساله روسیه در اوکرائین در این نزدیکی ها آتش بس اعلان شود و برای برگذاری انتخابات اطمینان حاصل شود، در آنصورت امکان دارد که انتخابات در ظرف ۹۰ روز برگذار شود.
چین خواهان حل اختلافات بین پاکستان و افغانستان از طریق مذاکره شد.
چین از افغانستان و پاکستان خواست که اختلافات خود را از طریق مذاکرات حل کنند.
به اساس گزارس خبرگزاری سینهوا سخنگوی وزارت خارجه چین گوجاکـین Guo Jiakun دیروز سه شنبه نهم ماه دسمبر در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی در مورد اینکه در پنجم دسمبر بار دیگر بین پاکستان و افغانستان برخورد صورت گرفته و یک تعداد افراد در آن کشته شده اند، گفت که پاکستان و افغانستان مشکلات خودرا باید از طریق مذاکره و مشوره حل کنند، اختلافات را کاهش دهند و برای تامین ثبات در منطقه مشترکا کار کنند. او افزود پاکستان و افغانستان دوستان دراز مدت چین میباشند و این همسایه ها نمی توانند خودرا از یکدیگر دور کنند.
سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید نمود که چین حاضر است با جامعه جهانی یکجا برای بهبود روابط بین پاکستان و افغانستان به نقش برازنده خود ادامه بدهد. هرچند ظاهرا چین برای هموار ساختن اختلافات کنونی بین این دو کشور کدام مذاکراتی را میزبانی نکرده ، اما در این بخش تلاشهای یک تعداد کشورهای دیگر منطقه به شمول قطر تا حال کدام نتیجه نداده است. بعد از برخورد های خونین در اوائل ماه اکتوبر بین پاکستان و افغانستان ، تمام راه ها بین این دو کشور مسدود میباشند.
تقاضای سازمانهای حقوق بشر از حکومت جرمنی برای انتقال پناهجویان افغان به این کشور
بیش از ۲۵۰ سازمان به شمول سازمانهای حقوق بشر دیروز سه شنبه در یک نامه سرکشاده از حکومت جرمنی خواسته اند تا تمام افغانهای را که به خطر مواجه اند و جرمنی قبلا به آنها وعده انتقال را داده بود، به زودترین فرصت به این کشور انتقال بدهد.
به اساس گزارش خبر گزاری دی پی ای جرمنی این سازمان ها در نامه خود که یک روز قبل از روز جهانی حقوق بشر به وزارت های داخلی و خارجی جرمنی ارسال کرده اند، نوشته اند که : «از تمام توانائی های خود کار بگیرند تا آن افغانهای که به آنها تعهد شده، قبل از پایان سال جاری به جرمنی انتقال داده شوند.»
حکومت ائتلافی جرمنی در آغاز ماه می برنامه های قبولی افغانها را متوقف ساخت. اما در هفته های اخیر جرمنی با چند پرواز افغانهای را که در محکمه برنده شده اند، از پاکستان به این کشور انتقال داد. نظر به گزارش ها تقریبا ۱۹۰۰ افغان هنوز انتظار دارند که از طریق برنامه های مختلف به جرمنی بروند.
در بین این افراد آن کارمندان سابق و خانواده هایشان شامل اند که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان با ادارات جرمنی کار می کردند.
در این نامه همچنان تقاضا شده که حکومت جرمنی باید در گفتگو ها با حکومت پاکستان از تمام امکانات خود کار بگیرد تا اطمینان حاصل شود که حکومت پاکستان آن افغانهای را که به خطر رو به رو هستند قبل از تکمیل دوسیه های شان به افغانستان نمی فرستد.
شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد افغانستان بحث میکند.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه دهم ماه دسمبر که مصادف است با روز جهانی حقوق بشر در یک اجلاسی در مورد وضعیت در افغانستان بحث کند.
به گفته یوناما دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان این اجلاس به وقت کابل ساعت هفت و نیم شام برگذار می شود.
در این مورد تا حال جزئیات بیشتر داده نشده ، اما شورای امنیت سازمان ملل این اجلاس در رابطه با افغانستان را در یک زمانی راه اندازی می کند که از روز جهانی حقوق بشر تجلیل می شود و بعد از برگشت طالبان به قدرت وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار خراب خوانده شده است.
سازمان های حقوق بشر و سازمان ملل متحد گفته اند که تخطی های جدی از حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان دوام دارد.