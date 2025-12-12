جهان
وزیر امور خارجه ایران میگوید که آمادۀ سفر به بیروت است
اظهارات عباس عراقچی روز پنجشنبه یک روز پس از آن مطرح شد که یوسف راجی، همتای لبنانیاش گفت که شرایط فعلی مانع سفر او به تهران میشود، اما او آماده است تا در یک کشور ثالث با ایران مذاکره کند.
عراقچی در صفحۀ ایکس نوشت کشورهایی که روابط دیپلوماتیک کامل دارند، نیازی به انتخاب یک مکان سوم بیطرف برای مذاکرات ندارند.
روابط ایران و لبنان در ماههای اخیر به دلیل جمعآوری تسلیحات گروه حزبالله دچار تنش شده است.
حزبالله یک گروه سیاسی-نظامی است که جنوب لبنان را کنترل میکند و در پارلمان این کشور نماینده دارد.
ایالات متحده آن را یک گروه تروریستی میداند، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است.
محکومیت حمله به شفاخانهای در میانمار از سوی کمیشنری حقوق بشر ملل متحد
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد حمله به شفاخانهای در میانمار را به شدت محکوم کرد و خواستار تحقیق در مورد این حادثه شد.
ولکر ترک روز پنجشنبه در صفحۀ ایکس نوشت که چنین حوادثی میتواند به منزله جنایات جنگی باشد.
حملۀ هوایی روز چهارشنبه به شفاخانهای در منطقۀ ماروک-یوو، در ایالت راخین در غرب میانمار، دست کم ۳۳ کشته و حدود ۲۰ زخمی برجای گذاشت.
خبرگزاری فرانسه به نقل از ناظران درگیریهای میانمار گزارش داد که از زمان به قدرت رسیدن ارتش در سال ۲۰۲۱، حملات به غیرنظامیان سال به سال رو به افزایش است.
سبک هنر مینیاتوری کمالالدین بهزاد در فهرست میراثهای جهانی یونسکو شامل شد
سبک هنر مینیاتوری کمالالدین بهزاد در فهرست میراثهای جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شامل شد.
این تصمیم در جریان نشست سهروزهٔ یونسکو اتخاذ شد، این نشست روز پنجشنبه در دهلی نو، پایان یافت.
در این نشست، دهها میراث فرهنگی از هفتاد و هشت کشور ارزیابی شد و برخی از آنها به فهرست میراث فرهنگی یونسکو راه یافتند.
حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، ثبت جهانی هنر مینیاتوری کمالالدین بهزاد را مایهٔ افتخار برای افغانها خواند.
استقبال محتاطانۀ وزارت خارجۀ پاکستان از موضعگیری علمای دینی طالبان
وزارت خارجۀ پاکستان از تصمیم علمای دینی طالبان که اعلام کردهاند هیچ افغان حق ندارد برای جنگ به کشور خارجی برود، به گونۀ محتاطانه استقبال کرد.
طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری گفت که اسلامآباد در جریان مذاکرات با میانجیگری قطر و ترکیه، از طالبان خواسته بود که رهبرشان بهصورت کتبی به پاکستان اطمینان بدهد.
اندرابی افزود که در این قطعنامه نام «تحریک طالبان پاکستان، تیتیپی ذکر نشده است، بنابراین پاکستان منتظر خواهد ماند تا ببیند در عمل چه رخ میدهد.
اندرابی دوباره تاکید کرد که طالبان پیش از این نیز همین موضوع را بهصورت شفاهی گفته بودند اما آن را عملی نکردند.
صدها عالم دینی که از سوی طالبان دیروز در کابل گردهم آورده شده بودند، گفتند که هیچ افغان اجازه ندارد بیرون از افغانستان در جنگها شرکت کند.
آنها همچنان گفتند که اگر کسی حریم افغانستان را نقض کند، جنگیدن در برابر او به گفتۀ شان «جهاد مقدس» است.
در قطعنامۀ شورای علمای دینی طالبان نامی از پاکستان برده نشده است، اما بنا بر گزارشها، در دو ماه گذشته که نمایندگان طالبان افغانستان و حکومت پاکستان یکبار در دوحه، دو بار استانبول و یک بار ریاض برای حل اختلافات دیدار کردهاند، طرف پاکستانی تأکید داشته است که طالبان افغانستان باید فتوا بدهند که جنگ در پاکستان ناروا است.
حکومت چین از طالبان خواست تا در مورد قتل شهروندان چینی تحقیق کند
فو گونگ، نمایندۀ چین در سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که در مورد کشته شدن شهروندان چین در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان تحقیق کند.
گونگ دیشب در نشست شورای امنیت سازمان ملل همچنان خواست که حکومت طالبان تدابیر امنیتی در مرز با تاجیکستان را تقویت کند.
در حملات در ۲۶ و ۳۰ نومبر بر ولسوالیهای شمسالدین شاهین و درواز تاجیکستان، پنج کارمند چینی کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.
حکومت تاجیکستان گفته که این حملات از خاک افغانستان اجرا شده است.
نمایندۀ چین در سازمان ملل متحد همچنان از حکومت طالبان خواست که گروههای هراسافگن فعال در افغانستان از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند.
امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان وعده کرده که در تحقیقات مشترک در این بخش با تاجیکستان همکاری میکنند.
پیش از این، احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بدخشان به رسانههای داخلی افغانستان گفته بود که دوتن به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر شدهاند.
اما هیچ گروهی مسؤولیت این حملات را نپذیرفته و نتایج تحقیق هنوز اعلام نشده است.
فیض حمید به ۱۴ سال زندان محکوم شد
فیض حمید، رئیس پیشین ادارۀ استخبارات پاکستان، آیاسآی امروز به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
محاکمۀ او در ۱۲ آگست سال ۲۰۲۴ در پیوند به چهار اتهام جدی از سوی محکمه نظامی آغاز شد.
بخش روابط عمومی اردوی پاکستان گفته است که این اتهامات شامل مداخله در فعالیتهای سیاسی و نقض قانون اسرار رسمی بوده است.
این موارد نشاندهندهٔ سرپیچی از اصول رفتاری نظامی و پروتکلهای امنیتی است.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، فیض حمید وارد کابل شد و عکسش با پیالۀ چای در هتل کابل سرینا خبر ساز شده بود.
وزیر امور خارجۀ لبنان، دعوت همتای ایرانی خودرا برای سفر به تهران رد کرد
یوسف رجی، وزیر امور خارجۀ لبنان، دعوت عباس عراقچی همتای ایرانی خودرا برای سفر به تهران در شرایط کنونی رد کرده، گفته، اما این به معنی رد گفتوگو ها نیست.
براساس اعلامیهٔ وزارت امور خارجۀ لبنان که روز چهارشنبه(۱۰ دسمبر) منتشر شد، آقای رجی در پاسخ به نامۀ همتای ایرانی خود گفته که فعلاً دعوت سفر به تهران را نپذیرفته، در عوض پیشنهاد کرده که گفتوگوها با ایران در کشور ثالث و بیطرف، بر اساس پرهیز از هرگونه مداخله در امور داخلی، صورت بگیرد.
در هفتهٔ گذشته، عباس عراقچی وزیر امور خارجۀ ایران با ارسال نامهای رسمی از یوسف رجی دعوت کرده بود تا در آیندهٔ نزدیک برای گفتوگو در مورد روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقهای به تهران سفر کند.
در ماههای اخیر روابط بین تهران و بیروت روی موقعیت حزبالله لبنان و خلعسلاح این گروه شبهنظامی پرتنش بوده است.
حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که امریکا، آن را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسد، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.
حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخۀ سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند.
رئیس جمهور اوکراین می گوید، روی برنامۀ بازسازی پس از جنگ اوکراین توافق شده است
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که در مذاکرات با جارد کوشنر داماد دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات ارشد امریکایی روی نکات کلیدی برنامۀ بازسازی پس از جنگ اوکراین توافق شده است.
براساس خبر گزاری رویترز، زلنسکی روز چهارشنبه(۱۰ دسمبر) گفت که او با کوشنر، اسکات بیسنت وزیر خزانه داری و لاری فینک مدیر عامل بلک راک(BlackRock) با تمرکز روی یک "سند اقتصادی" گفتگو کرده است.
ادامۀ بازسازی اوکراین بعد از تخریب ناشی از حملات هوایی روسیه و جنگ در خط مقدم به یک عنصر مهم در بحث ها در مورد یک توافق، با تضمین های امنیتی و نگرانی ها در مورد قلمرو اوکراین، تبدیل شده است.
جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونینترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی میشود و با تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.
رئیس جمهور سابق بولیویا به اتهام فساد دستگیر شد
لویس آرسی(Luis Arce) رئیس جمهور سابق بولیویا روز چهارشنبه(۱۰ دسمبر) توسط حکومت آن کشور به اتهام فساد دستگیر شد.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، آرسی، 62 ساله، پس از انتخابات در ماه اگست پس دو دهه حکومت چپ گرا در بولیویا از قدرت کنار رفت، او خودرا در انتخاب نامزد نکرده نبود.
ریاست جمهوری لویس آرسی با کمبود شدید مواد سوخت و اسعار خارجی که باعث اعتراضات متعدد شد، همراه بود.
تحقیقات فساد در مورد لویس آرسی از زمانی سرچشمه میگیرد که او در زمان ریاست جمهوری ایوو مورالس، وزیر اقتصاد بود. آرسی متهم به اجازۀ انتقال پول از خزانه عامه به حساب های شخصی رهبران سیاسی است.
لویس آرسی تا هنوز در مورد اتهامات وارده بر او---- چیزی نگفته است.
منابع محلی در وزریرستان شمالی میگویند که دو کودک بر اثر یک انفجار کشته شده اند
گزارشها از نوعیت رویداد متفاوت است.
یک مقام محلی که نخواست نامش گرفته شود به رادیوی مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، گفته که مرمی یک طیارهٔ بیپیلوت که از سه روز پیش در محل مانده و انفجار نکرده بود، در داخل یک مدرسه در منطقهٔ ایسوری وزیرستان شمالی امروز منفجر شد.
به گفتۀ این مقام در نتیجهٔ این انفجار دو کودک جان باختند و ۱۴ تن دیگر زخمی شدند.
باشندگان مدعی اند که پیش از حادثه، مقامهای نظامی را از وجود این مرمی خبر کرده بودند، اما اقدامی صورت نگرفت.
منابع استخباراتی میگویند که رویداد ناشی از شلیک راکت توسط «طیاره بی پیلوت» بر یک مسجد بوده است.
پولیس میگوید زخمیها به شفاخانه های در میرامشاه و بنّو منتقل شدهاند.
وضعیت برخی از زخمیان وخیم خوانده شده.
به دلیل محدودیت بر اطلاع رسانی در منطقه، رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل ادعای منابع محلی را تایید کند.
هنوز فرد و یاکسی مسوول این رویداد دانسته نشده.
در چهار سال گذشته در خیبرپختونخوا ناامنی، حملات مسلحانه و درگیری میان جنگجویان با نیروهای امنیتی و پولیس بهشدت افزایش یافته است.
همزمان اردو و پولیس پاکستان میگویند که عملیات هدفمند علیه جنگجویان ادامه دارد.