وزیر خارجهٔ سوریه حمله بر سربازان امریکایی را نکوهش کرد

۱۶ ولایت افغانستان امروز شاهد ریزش باران و برف‌باری خواهند بود.

ادارهٔ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته است که در ولایت‌های بدخشان، بلخ، بامیان، غزنی، میدان‌وردک، دایکندی، ارزگان، زابل، کندهار، سرپل، جوزجان، فاریاب، فراه، غور و بادغیس برف و باران خواهد بارید.

پیش از این، وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای گفته بود که در روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه قوس، احتمال بلند رفتن سطح آب و سرازیر شدن سیلاب‌ها در حوزه‌های دریایی هریرود، مرغاب، هلمند و حوزه‌های شمالی وجود دارد.