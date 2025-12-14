لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
یکشنبه ۲۳ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۳:۵۸

خبر ها

حماس کشته شدن یک فرمانده ارشد خود در حمله اسرائیل را تأیید کرد

آرشیف: نوار غزه
آرشیف: نوار غزه

خلیل الحیّه، رئیس گروه حماس، امروز یکشنبه ۱۴ دسمبر تأیید کرد که رئیس بخش تولید سلاح این گروه یک روز پیش در نتیجهٔ حملهٔ اسرائیل در نوار غزه کشته شده است.

حماس از سوی اتحادیهٔ اروپا و ایالات متحدهٔ امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، الحیّه که در تلویزیون «الاقصی» وابسته به حماس سخنرانی می‌کرد، گفت: "مردم فلسطین در حال حاضر روزگار بسیار دشواری را سپری می‌کنند و با کشته شدن بیش از هفتاد هزار نفر، از جمله فرمانده رائد سعد و همراهانش، رنج می‌برند."

اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که رائد سعد، یکی از طراحان حملهٔ ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ به این کشور در یک حمله کشته شده است.

در حملۀ جنگجویان حماس بر اسرائیل حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ تن دیگر گروگان گرفته شدند.

این حمله منجر به حملات گسترده اسرائیل در نوار غزه شد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

در تیراندازی در شهر سیدنی استرالیا، دست‌کم ۹ نفر کشته شدند

پولیس استرالیا در پی تیراندازی در ساحل بوندی در محل رویداد حضور یافتند.
پولیس استرالیا در پی تیراندازی در ساحل بوندی در محل رویداد حضور یافتند.

در پی تیراندازی در ساحل بوندی شهر سیدنی در استرالیا، دست‌کم ۹ نفر کشته شده‌اند.

خبرگزاری رویترز به نقل از پولیس گزارش داده که در پی این حادثه، دو نفر بازداشت شده‌اند.

رسانه‌های استرالیایی همچنین گفته‌اند که یکی از مهاجمان در میان کشته‌شدگان بوده است.

این تیراندازی عصر یکشنبه به وقت محلی، در جریان مراسم مذهبی یهودیان به نام حانوکا رخ داده است.

آنتونی آلبانیز، صدراعظم استرالیا، این حادثه را "وحشتناک و دردناک" توصیف کرد.
اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، گفت که تروریست‌ها یهودیانی را که می‌خواستند اولین شمع‌های مراسم هانوکا را روشن کنند، کشتند.

این رویداد در ساحل بوندی سیدنی، یکی از مشهورترین و پرجمعیت‌ترین سواحل جهان، اتفاق افتاده است.

ادامه خبر ...

تیراندازی در ساحل بوندی سیدنی؛ پولیس دست‌کم دو نفر را بازداشت کرد

در پی تیراندازی در ساحل بوندی شهر سیدنی در استرالیا، چندین تن زخمی شده‌اند.

جامعهٔ یهودی استرالیا گفته است که این تیراندازی شام امروز به وقت محلی، در جریان یک مراسم سنتی رخ داده است.

پولیس اعلام کرده که دست‌کم دو نفر بازداشت شده‌اند و از مردم خواسته است تا اطلاع بعدی از این ساحل مشهور دوری کنند.
پولیس همچنان گفته است که ۱۳ نفر پس از این رویداد به شفاخانه منتقل شده‌اند.

خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی به نقل از یک ویدیوی تأییدنشده گزارش داده است که این تیراندازی توسط دو مرد انجام شده است.

ادامه خبر ...

عراقچی بر ایجاد سازوکارهای منظم و گفت‌وگو میان کشورهای همسایه افغانستان تأکید کرد

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران می‌گوید که امنیت افغانستان "مستقیماً با منافع همۀ کشورهای همسایه گره خورده است."

عراقچی این را امروز یکشنبه ۲۳ قوس، در "نشست نمایندگان ویژه کشور های همسایه افغانستان-روسیه" که در تهران آغاز شد، گفت.

او روی ایجاد سازوکارهای منظم و گفتگو میان کشور های همسایه افغانستان تاکید کرد.

در این نشست نمایندگان ویژه روسیه، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در امور افغانستان اشتراک کرده اند.

نماینده حکومت طالبان در افغانستان در نشست امروز تهران حضور ندارد.

پیش از این، ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان تایید کرد که از نمایندگان طالبان هم در این نشست دعوت شده اما آنان قصد اشتراک در آن را ندارند.

ادامه خبر ...

به سلسلۀ مسابقات جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال، افغانستان و سریلانکا به میدان می‌روند

فیصل شینوزاده و عثمان سادات
فیصل شینوزاده و عثمان سادات

به سلسلۀ مسابقات جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال، افغانستان فردا با سریلانکا به میدان می‌روند.

این بازی ساعت نه‌ و نیم صبح به وقت کابل در میدان کریکت دبی آغاز می‌شود.

در مسابقات جام آسیایی جاری در امارات متحدهٔ عربی افغانستان در گروه «B» با بنگله‌دیش، نیپال و سریلانکا هم‌گروه است.

تیم‌های هند، پاکستان، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا در گروه «A» قرار دارند.

افغانستان در این رقابت‌ها بازی نخست خود را دیروز با اختلاف سه ویکت به بنگله‌دیش واگذار کرد.

ادامه خبر ...

وزیر خارجهٔ سوریه حمله بر سربازان امریکایی را نکوهش کرد

سوریه - نمای پایگاه نظامی امریکایی تل‌بیدر که به‌تازگی از سوی نیروهای ایالات متحده تخلیه شد.
سوریه - نمای پایگاه نظامی امریکایی تل‌بیدر که به‌تازگی از سوی نیروهای ایالات متحده تخلیه شد.

اسعد شیبانی، وزیر خارجهٔ سوریه حمله‌ای را که شنبه به کشته شدن دو سرباز امریکایی انجامید، نکوهش کرد.

به‌گفتهٔ مقام‌ها، در منطقهٔ مرکزی پالمیرا پس از آن‌که فرد مظنون به عضویت در گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) بر یک گزمۀ مشترک امریکا و سوریه تیراندازی کرد، دو سرباز امریکایی و یک ترجمان غیرنظامی جان باختند.

شیبانی در پیامی در شبکهٔ ایکس به خانواده‌های قربانیان نیز تسلیت گفت.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در تروت سوشیال خود وعدهٔ «اقدام تلافی‌جویانهٔ بسیار جدی» داد.

ادامه خبر ...

۱۶ ولایت افغانستان امروز شاهد ریزش باران و برف‌باری خواهند بود

افغانستان - برف‌باری
افغانستان - برف‌باری

۱۶ ولایت افغانستان امروز شاهد ریزش باران و برف‌باری خواهند بود.

ادارهٔ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته است که در ولایت‌های بدخشان، بلخ، بامیان، غزنی، میدان‌وردک، دایکندی، ارزگان، زابل، کندهار، سرپل، جوزجان، فاریاب، فراه، غور و بادغیس برف و باران خواهد بارید.

پیش از این، وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای گفته بود که در روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه قوس، احتمال بلند رفتن سطح آب و سرازیر شدن سیلاب‌ها در حوزه‌های دریایی هریرود، مرغاب، هلمند و حوزه‌های شمالی وجود دارد.

ادامه خبر ...
اپدیت شده

کشته شدن ۲ تن در تیراندازی در یک پوهنتون ایالت رود آیلند؛ مظنون تیراندازی فرار کرد

یک مرد مسلح پس از ظهر روز شنبه در پوهنتون معتبر براون در شهر پراویدنس ایالت رود آیلند ایالات متحده ۲ تن را کشت و ۹ تن دیگر را به‌شدت زخمی کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقام‌ها از مردم خواستند که در منطقه در وضعیت قرنطینه بمانند، چون‌که مهاجم هنوز متواری است.

بریت اسمایلی، شاروال پراویدنس در یک نشست خبری گفت: «می‌توانم تایید کنم که امروز دو نفر جان باخته‌اند.

به گفتۀ زخمیان در وضعیت وخیم اما پایدار قرار دارند.

این تیراندازی در ساختمان باروس و هالی، محل دیپارتمنت‌های انجینیری و فیزیک، در محوطهٔ این پوهنتون رخ داده است.

مقامات پوهنتون گفته‌اند، که در زمان وقوع تیراندازی، قرار بود چند امتحان در این ساختمان برگزار شود.

به گفتۀ نیروهای امنیتی مظنون تیراندازی با لباس سیاه ملبس بود.

پوهنتون براون در شهر پراویدنس، نزدیک بوستون، حدود ۱۱ هزار محصل دارد.

این تیراندازی تازه‌ترین مورد از سلسلهٔ طولانی حملات به مکاتب و پوهنتون‌ها در ایالات متحده است؛ جایی که تلاش‌ها برای محدود کردن دسترسی آسان به سلاح‌های گرم با بن‌بست سیاسی روبه‌رو است.

ادامه خبر ...

بنگلادش تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان را با تفاوت سه ویکت شکست داد

تیم کریکت
تیم کریکت

تیم کریکت زیر ۱۹ سال بنگلادش امروز در رقابت‌های قهرمانی آسیا، تیم زیر ۱۹ سال افغانستان را با تفاوت سه ویکت شکست داد.

این مسابقه در شهر ابوظبی برگزار شد.

افغانستان بازی را آغاز کرد و تیم افغانستان با درخشش فیصل شینوزاده که ۱۰۳ دوش به‌دست آورد، در ۵۰ اوور تعیین‌شده با از دست دادن ۷ بازیکن، مجموعاً ۲۸۳ دوش ثبت کرد.

رقابت‌های جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال در امارات متحدهٔ عربی در جریان است.

افغانستان در رقابت‌های جام آسیایی در گروه «ب» با تیم‌های بنگلادش، نیپال و سریلانکا هم‌گروه است و در گروه «الف» تیم‌های پاکستان، هند، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا قرار دارند.

ادامه خبر ...

 وزارت خارجه طالبان می گوید که در نشست تهران در باره افغانستان اشتراک نمی کند

وزیر خارجه طالبان و وزیر خارجه ایران
وزیر خارجه طالبان و وزیر خارجه ایران

وزارت خارجه طالبان می گوید که در نشست تهران در باره افغانستان اشتراک نمی کند.

ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه به رسانه های داخلی افغانستان تایید کرده که از نمایندگان طالبان هم در این نشست دعوت شده اما آنان قصد ندارد در این نشست اشتراک کنند.

این درحالیست که وزارت خارجۀ ایران از برگزاری نشست نماینده‌های ویژه کشور ها برای افغانستان درهفتۀ اینده خبرداده است.

قرار است نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برای افغانستان در این نشست اشتراک کنند و درباره مسایل افغانستان بحث کنند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG