حماس کشته شدن یک فرمانده ارشد خود در حمله اسرائیل را تأیید کرد

در پی تیراندازی در ساحل بوندی شهر سیدنی در استرالیا، دست‌کم ۹ نفر کشته شده‌اند.

خبرگزاری رویترز به نقل از پولیس گزارش داده که در پی این حادثه، دو نفر بازداشت شده‌اند.

رسانه‌های استرالیایی همچنین گفته‌اند که یکی از مهاجمان در میان کشته‌شدگان بوده است.

این تیراندازی عصر یکشنبه به وقت محلی، در جریان مراسم مذهبی یهودیان به نام حانوکا رخ داده است.

آنتونی آلبانیز، صدراعظم استرالیا، این حادثه را "وحشتناک و دردناک" توصیف کرد.

اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، گفت که تروریست‌ها یهودیانی را که می‌خواستند اولین شمع‌های مراسم هانوکا را روشن کنند، کشتند.

این رویداد در ساحل بوندی سیدنی، یکی از مشهورترین و پرجمعیت‌ترین سواحل جهان، اتفاق افتاده است.