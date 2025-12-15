افغانستان
مسابقات جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال: افغانستان به سریلانکا هدف ۲۳۶ دوش تعیین کرد
به سلسلۀ مسابقات جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال، افغانستان امروز ۲۴ قوس با سریلانکا به میدان رفت.
این بازی ساعت نه و نیم صبح به وقت کابل در میدان کریکت دبی آغاز شد.
تیم افغانستان با برنده شدن قرعه، نخست بتنگ یا توپ زنی را انتخاب کردند.
در دور نخست بازی تیم افغانستان در پنجاه اوور ۲۳۵ دوش به دست آورد و برای سریلانکا هدف ۲۳۶ دوش تعیین کرد.
افغانستان در بازی نخست خود در این رقابتها که روز شنبه برگزار شد با اختلاف سه ویکت در برابر بنگلهدیش شکست خورد.
مطیعالله ویسا، فعال حقوق دختران افغانستان، در دوحه جایزه دریافت کرد
مطیعالله ویسا، فعال آموزش دختران، در مراسم جوایز بینالمللی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برای مبارزه با فساد، جایزه بخش «خلاقیت و مشارکت» را دریافت کرد.
نهمین دور این جوایز بینالمللی، به همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC)، روز یکشنبه ۲۳ قوس در شهر دوحه برگزار شد.
دفتر UNODC با نشر تصاویری در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، لحظه دریافت این جایزه توسط ویسا از دست امیر قطر را به نمایش گذاشته است.
مطیعالله ویسا در ماه حمل سال ۱۴۰۲ از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد و حدود هفت ماه را در زندان سپری کرد. طالبان او را به انجام «فعالیتهای ضد دولتی» متهم کردند، اما خانوادهاش این اتهامات را رد کردهاند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، در بیش از چهار سال گذشته، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش در افغانستان محروم شدهاند.
آغاز کمپاین جدید تطبیق واکسین ضد فلج کودکان در افغانستان
دور جدید کمپاین تطبیق واکسین پولیو (فلج کودکان) امروز دوشنبه ۲۴ قوس در شماری از ولایتهای افغانستان آغاز میشود.
نهاد "افغانستان عاری از پولیو" در وبسایت خود از آغاز این کمپاین خبر داده و گفته است که قرار است کودکان زیر پنج سال در ولایتهای هلمند، قندهار، زابل، ارزگان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان و هرات واکسین پولیو را دریافت کنند.
براساس معلومات سازمان صحی جهان، در سال جاری میلادی دو مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است؛ یکی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند.
همچنین تاکنون ۱۸ نمونهٔ محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایتهای قندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهاناند که ویروس پولیو هنوز بهطور کامل در آنها ریشهکن نشده است.
داکتران میگویند پولیو یک بیماری ویروسی خطرناک است که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن، تطبیق واکسین برای کودکان است.
عراقچی بر ایجاد سازوکارهای منظم و گفتوگو میان کشورهای همسایه افغانستان تأکید کرد
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران میگوید که امنیت افغانستان "مستقیماً با منافع همۀ کشورهای همسایه گره خورده است."
عراقچی این را امروز یکشنبه ۲۳ قوس، در "نشست نمایندگان ویژه کشور های همسایه افغانستان-روسیه" که در تهران آغاز شد، گفت.
او روی ایجاد سازوکارهای منظم و گفتگو میان کشور های همسایه افغانستان تاکید کرد.
در این نشست نمایندگان ویژه روسیه، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در امور افغانستان اشتراک کرده اند.
نماینده حکومت طالبان در افغانستان در نشست امروز تهران حضور ندارد.
پیش از این، ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان تایید کرد که از نمایندگان طالبان هم در این نشست دعوت شده اما آنان قصد اشتراک در آن را ندارند.
به سلسلۀ مسابقات جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال، افغانستان و سریلانکا به میدان میروند
به سلسلۀ مسابقات جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال، افغانستان فردا با سریلانکا به میدان میروند.
این بازی ساعت نه و نیم صبح به وقت کابل در میدان کریکت دبی آغاز میشود.
در مسابقات جام آسیایی جاری در امارات متحدهٔ عربی افغانستان در گروه «B» با بنگلهدیش، نیپال و سریلانکا همگروه است.
تیمهای هند، پاکستان، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا در گروه «A» قرار دارند.
افغانستان در این رقابتها بازی نخست خود را دیروز با اختلاف سه ویکت به بنگلهدیش واگذار کرد.
۱۶ ولایت افغانستان امروز شاهد ریزش باران و برفباری خواهند بود
۱۶ ولایت افغانستان امروز شاهد ریزش باران و برفباری خواهند بود.
ادارهٔ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته است که در ولایتهای بدخشان، بلخ، بامیان، غزنی، میدانوردک، دایکندی، ارزگان، زابل، کندهار، سرپل، جوزجان، فاریاب، فراه، غور و بادغیس برف و باران خواهد بارید.
پیش از این، وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در اعلامیهای گفته بود که در روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه قوس، احتمال بلند رفتن سطح آب و سرازیر شدن سیلابها در حوزههای دریایی هریرود، مرغاب، هلمند و حوزههای شمالی وجود دارد.
بنگلادش تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان را با تفاوت سه ویکت شکست داد
تیم کریکت زیر ۱۹ سال بنگلادش امروز در رقابتهای قهرمانی آسیا، تیم زیر ۱۹ سال افغانستان را با تفاوت سه ویکت شکست داد.
این مسابقه در شهر ابوظبی برگزار شد.
افغانستان بازی را آغاز کرد و تیم افغانستان با درخشش فیصل شینوزاده که ۱۰۳ دوش بهدست آورد، در ۵۰ اوور تعیینشده با از دست دادن ۷ بازیکن، مجموعاً ۲۸۳ دوش ثبت کرد.
رقابتهای جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال در امارات متحدهٔ عربی در جریان است.
افغانستان در رقابتهای جام آسیایی در گروه «ب» با تیمهای بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است و در گروه «الف» تیمهای پاکستان، هند، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا قرار دارند.
وزارت خارجه طالبان می گوید که در نشست تهران در باره افغانستان اشتراک نمی کند
وزارت خارجه طالبان می گوید که در نشست تهران در باره افغانستان اشتراک نمی کند.
ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه به رسانه های داخلی افغانستان تایید کرده که از نمایندگان طالبان هم در این نشست دعوت شده اما آنان قصد ندارد در این نشست اشتراک کنند.
این درحالیست که وزارت خارجۀ ایران از برگزاری نشست نمایندههای ویژه کشور ها برای افغانستان درهفتۀ اینده خبرداده است.
قرار است نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برای افغانستان در این نشست اشتراک کنند و درباره مسایل افغانستان بحث کنند.
تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان هدف ۲۸۴ دوش برای بنگلادش تعیین کرد
تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان برای تیم رقیب بنگلادش هدف ۲۸۴ دوش تعیین کرد.
این بازی امروز در شهر ابوظبی و در چارچوب رقابتهای جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال جریان دارد
افغانستان بازی را آغاز کرد و تیم افغانستان با درخشش فیصل شینوزاده که ۱۰۳ دوش بهدست آورد، در ۵۰ اوور تعیینشده با از دست دادن ۷ بازیکن، مجموعاً ۲۸۳ دوش ثبت کرد.
افغانستان در رقابتهای جام آسیایی در گروه «ب» با تیمهای بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است و در گروه «الف» تیمهای پاکستان، هند، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا قرار دارند.
وزارت آب و انرژی حکومت طالبان از احتمال جاری شدن سیلابها در دو روز آینده خبر داده است
وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در اعلامیهای در ایکس گفته است که در روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه قوس، بهدلیل بارندگیهای نسبتاً شدید، احتمال سرازیر شدن سیلاب در ولایتهای هرات، غور، بادغیس، سمنگان، بلخ، جوزجان، هلمند، ارزگان، زابل، قندهار، سرپل و فاریاب وجود دارد.
بر اساس این اعلامیه سیلابها ممکن است در حوزههای دریایی هریرود، مرغاب، هلمند و حوزههای شمالی رخ دهد.
در این اعلامیه از باشندگان مناطق نزدیک به این دریاها خواسته شده است که در صورت بالا رفتن سطح آب از نزدیک شدن به رودخانهها خودداری کنند و باشندگان مناطق پاییندست را نیز از خطرات احتمالی باخبر سازند.