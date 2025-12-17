لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۲۶ قوس ۱۴۰۴ کابل ۱۲:۵۸

جهان

اتحادیۀ اروپا دو سفینۀ"گالیله" را به فضا پرتاب کرد

یک راکت اروپایی نوع" آریان ۶" دو سفینۀ راهیابی جهانی"گالیله" را به فضا پرتاب کرد.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، این راکت صبح امروز( چهارشنبه۱۷ دسمبر) از پایگاه فضایی"کورو" در"گویان" فرانسه به فضا، پرتاب شد.

سفینه های قبلی گالیله عمدتاً توسط راکت‌های"آریان ۵" و "سایوز" روسی، از پایگاه فضایی"کورو" در فرانسه پرتاب شده اند، اما پس از تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ میلادی، اتحادیۀ اروپا همکاری فضایی با مسکو را متوقف کرد.

قبل از آنکه راکت" آریان ۶" در جولای ۲۰۲۴ به بهره‌برداری برسد، اتحادیۀ اروپا با شرکت اسپیس‌ایکس متعلق به ایلان ماسک قرارداد بست تا دو سفینۀ گالیله را در سپتمبر ۲۰۲۴ با راکت‌های نوع "فالکون ۹" از مرکز فضایی "کندی" در فلوریدا به فضا پرتاب کند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

سقوط پارچه های یک طیارۀ بی پیلوت اوکراینی، باعث آتش سوزی در جنوب روسیه، شد

کراسنودار در جنوب روسیه(آرشیف)
کراسنودار در جنوب روسیه(آرشیف)

سقوط پارچه های یک طیارۀ بی پیلوت سرنگون‌شدۀ اوکراینی، باعث آتش سوزی در یک پالایشگاه نفت در جنوب روسیه، شده است.

براساس خبرگزاری رویترز، مقامات منطقۀ کراسنودار روز چهارشنبه(۱۷ دسمبر) گفته اند که از هیچ تلفاتی در پالایشگاه نفت"اسلاویانسک" گزارش نشده، پالایشگاهی که کیف از زمان حمله روسیه بر اوکراین در سال ۲۰۲۲ بارها آن را هدف قرار داده است.

مرکز عملیاتی منطقه، اوایل صبح امروز در شبکۀ تلگرام اعلام کرده اند که پس از سقوط پارچه های طیارات بی پیلوت در سایر مناطق مسکونی کراسنودار دو تن زخمی شده اند، چندین خانه شخصی و شبکه‌های برق آسیب دیده است.

کراسنودار در سواحل بحیرۀ سیاه، یکی از مراکز اصلی انرژی و صادرات روسیه محسوب می شود که از زیربنا‌های کلیدی نفتی از جمله بندر "نوو روسیسک" و تأسیسات نفتی و صادراتی"تواپسه" میزبانی می کند.

اوکراین گفته که حملات را بر زیربنا‌های انرژی روسیه به هدف اختلال در تأمین مواد سوخت اردوی روسیه و کاهش عایدات صادرات نفت که به تأمین مالی تلاش‌های جنگی مسکو در اوکراین کمک می‌کند، انجام می دهد.

وزیر دفاع اوکراین: متحدانش اوکراین امسال ۵ میلیارد دالر به این کشور کمک نظامی کردند

وزیر دفاع اوکراین در کنار رهبران اروپایی
وزیر دفاع اوکراین در کنار رهبران اروپایی

دنیس شمیهال وزیر دفاع اوکراین می‌گوید که متحدان این کشور در سال جاری نزدیک به پنج میلیارد دالر برای تولید سلاح در داخل اوکراین کمک کرده‌اند.

او افزود که شرکای اوکراین همچنین به همین میزان سلاح برای این کشور در ایالات متحده خریداری کرده‌اند. وزیر دفاع اوکراین این سخنان را روز سه‌شنبه، ۲۵ قوس پس از نشست آنلاین گروه تماس روابط دفاعی اوکراین بیان کرد.

شمیهال در صفحه تلگرام خود نوشت: «هر دو رقم بی‌سابقه است و ما می‌خواهیم این روند را تا سال ۲۰۲۶ ادامه دهیم.»

به گفته او، جرمنی قصد دارد در سال آینده ۱۱ و نیم میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار دهد و بریتانیا نیز امسال ۶۰۰ میلیون پوند از منابع مختلف برای تقویت سامانه‌های دفاع هوایی اوکراین جمع‌آوری کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین شدت گرفته است.

هیت‌های مذاکره‌کننده دو کشور در هفته جاری چند دور گفت‌وگو در برلین برگزار کردند و دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است که به نظر می‌رسد دستیابی به توافق برای پایان دادن به بزرگ‌ترین و خونین‌ترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است.

ترمپ شهروندان هفت کشور دیگر را به فهرست ممنوعیت سفر به امریکا افزود

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا روز سه‌شنبه، ۲۵ قوس، هفت کشور دیگر را به فهرست کشورهایی افزود که ورود شهروندان‌شان به ایالات متحده ممنوع شده است.

این ممنوعیت شامل شهروندان سوری و فلسطینی نیز می‌شود که اسناد سفر صادرشده از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین را در اختیار دارند.

بر اساس تصمیمی که از سوی قصر سفید منتشر شده، این ممنوعیت همچنین بر شهروندان کشورهای بورکینافاسو، لائوس، مالی، نیجریا، سیرالئون و سودان جنوبی نیز تطبیق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری جرمنی، از ماه جنوری که ترمپ بار دیگر کار خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور آغاز کرده، سیاست سخت‌گیرانه‌ای در زمینه مهاجرت و ویزا در پیش گرفته و قوانین موجود را شدیدتر کرده است.

در آغاز سال روان، واشنگتن ورود شهروندان چندین کشور را به‌گونه کامل به امریکا ممنوع کرد که بیشتر این محدودیت‌ها هنوز هم پابرجاست.

در میان کشورهای متأثر، افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هائیتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل اند. پیش از این نیز، ایالات متحده بر شماری از کشورهای دیگر نیز محدودیت‌هایی وضع کرده است.

در استرالیا نزدیک به ۱.۵ میلیون دالر برای احمد الاحمد جمع‌آوری شده است

در استرالیا نزدیک به ۱.۵ میلیون دالر برای احمد الاحمد جمع‌آوری شده است.

او در حملهٔ تروریستی ساحل بوندای سیدنی به مهاجم نزدیک شد، اسلحهٔ او را گرفت.

این کار واکنش‌های گسترده‌ای در جهان داشت و دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، شجاعت او را ستود.

ویدیوی شجاعتش بیش از ۲۲ میلیون بار دیده شده است.

احمد الاحمد ۴۳ ساله و صاحب یک فروشگاه کوچک است. او در جریان درگیری با چهار گلوله زخمی شد و همچنان در شفاخانه بستری است.

این حمله شام یک‌شنبه، هم‌زمان با مراسم آغاز جشن یهودی «حنوکا» و در حضور بیش از هزار نفر رخ داد. در جریان حدود ده دقیقه تیراندازی، دست‌کم ۱۵ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

یکی از مهاجمان که مردی ۵۰ ساله بود، در محل رویداد در تیراندازی پولیس کشته شد و پسر ۲۴ ساله‌اش پس از زخمی شدن بازداشت و به شفاخانه منتقل گردید.

کانادا چهار مقام ارشد قضایی و نظامی ایران تحریم کرد

کانادا چهار مقام ارشد قضایی و نظامی ایران را به‌دلیل مشارکت در «نقض حقوق بشر» و هدایت سیاست‌های سرکوبگرانه تحریم کرد.

این افراد عبارتند از محسن کریمی فرمانده منطقه‌ای قرارگاه نجف اشرف در کرمانشاه، احمد خادم سید‌الشهدا فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلای نیروی زمینی سپاه، مصطفی محبی رئيس برکنار شده سازمان زندان‌های تهران و حسن آخریان رئيس سابق بند یک زندان رجایی‌شهر.

وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این چهار نفر در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نقش داشته‌اند و تأکید کرده که ایران باید دربارهٔ همه موارد نقض حقوق بشر تحقیق کند و عدالت را برای قربانیان تضمین کند.

وزارت خارجه کانادا تأکید کرده که این کشور در برجسته کردن بی‌توجهی مداوم حکومت ایران به حقوق بشر مردم خود و درخواست تغییر تردید نخواهد کرد.

با اعمال این تحریم‌ها، کانادا تاکنون بیش از ۲۱۰ فرد و ۲۵۴ نهاد ایرانی را تحت تحریم قرار داده است.

رهبران اروپایی: تصمیم‌گیری دربارهٔ هرگونه واگذاری خاک اوکراین تنها حق مردم این کشور است

رهبران کشور های اروپایی در کنار زلنسکی
رهبران کشور های اروپایی در کنار زلنسکی

رهبران اروپایی پس از مذاکرات صلح برلین در یک بیانیهٔ مشترک اعلام کردند که تصمیم‌گیری دربارهٔ هرگونه واگذاری خاک اوکراین تنها حق مردم این کشور است و تنها پس از آن می‌توان چنین تصمیمی گرفت که تضمین‌های امنیتی قوی ارائه شود.

به گفتهٔ این بیانیه یکی از این تضمین‌های امنیتی که روز دوشنبه (۲۴ قوس) مورد توافق قرار گرفت، ایجاد نیرویی به رهبری اروپا است که با مشارکت کشورهای داوطلب تشکیل می‌شود و «در تأمین امنیت فضای اوکراین و حفاظت از مسیرهای دریایی نقش خواهد داشت».

این بیانیه از سوی ده رهبر اروپایی، از جمله اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، منتشر شده است.

در این بیانیه دربارهٔ آنچه که «تضمین‌های امنیتی لازم» خوانده شده، توضیح داده شده که اوکراین باید بتواند حدود ۸۰۰ هزار سرباز را حفظ کند تا توان دفاعی در برابر هرگونه تهدید احتمالی را داشته باشد.

همچنین تأکید شده است که اروپا باید نیروی چندملیتی هماهنگی برای اوکراین ایجاد کند که شامل نیروهای کشورهای داوطلب باشد و از حمایت ایالات متحده نیز برخوردار باشد.

یک مقام وزارت داخله ایران: شمار مهاجران افغان در ایران به چهار و نیم میلیون نفر رسیده

مهاجران ایران در بین مرز افغانستان و ایران
مهاجران ایران در بین مرز افغانستان و ایران

نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخلهٔ ایران گفته است که پس از اخراج‌ها شمار مهاجران افغان در ایران به حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد، هرچند این رقم ثابت نیست.

او روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته است که از زمان اجرای «طرح بازگرداندن اتباع غیرقانونی» تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران اخراج شده‌اند.

ایران روزانه حدود چهار هزار مهاجر افغان را اخراج می‌کند و پس از جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل، این روند سرعت بیشتری گرفته است.

مقام‌های استرالیا: حمله در ساحل بوندای شهر سیدنی با الهام از «داعش» انجام شده

حمله در ساحل بوندای
حمله در ساحل بوندای

مقام‌های استرالیا می‌گویند شواهد اولیه نشان می‌دهد که عاملان حمله در ساحل بوندای شهر سیدنی از ایدئولوژی گروه موسوم به «داعش» الهام گرفته بودند.

انتونی آلبانیزی صدراعظم استرالیا روز سه‌شنبه، ۲۵ قوس، در گفت‌وگو با شبکهٔ «ای‌بی‌سی سیدنی» گفت: «به‌نظر می‌رسد انگیزهٔ این حمله ایدئولوژی دولت اسلامی بوده است»؛ ایدئولوژی‌ای که به گفتهٔ او «بر نفرت استوار است و در این مورد برای انجام کشتار جمعی آمادگی گرفته بود.»

او تأکید کرد که دولت استرالیا هدف روشنی برای مبارزه با یهودستیزی دارد و «هر کاری که در توانش باشد» انجام خواهد داد تا این پدیده را از میان ببرد.

این حمله شام یک‌شنبه، هم‌زمان با مراسم آغاز جشن یهودی «حنوکا» و در حضور بیش از هزار نفر رخ داد. در جریان حدود ده دقیقه تیراندازی، دست‌کم ۱۵ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

یکی از مهاجمان که مردی ۵۰ ساله بود، در محل رویداد در تیراندازی پولیس کشته شد و پسر ۲۴ ساله‌اش پس از زخمی شدن بازداشت و به شفاخانه منتقل گردید.

پولیس هر دو مهاجم را که به گفتهٔ رسانه‌های استرالیایی پاکستانی‌الاصل هستند ساجد اکرم ۵۰ ساله و پسرش نوید اکرم ۲۴ ساله معرفی کرده است. ساجد اکرم که توسط پولیس کشته شد، در سال ۱۹۹۸ با ویزای تحصیلی به استرالیا آمده بود و مجوز قانونی حمل سلاح را در اختیار داشت.

هند می گوید «پاکستان در پشت حملۀ خونین در کشمیر» دست دارد

آرشیف
آرشیف

ادارۀ مبارزه با تروریزم دهلی نو روز دوشنبه ۲۴ قوس اعلام کرد که پاکستان در پشت حملۀ خونین بر گردشگران در کشمیر تحت ادارۀ هند دست دارد و در پیوند به این رویداد، شش تن را رسماً متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از میان افراد متهم، سه نفر کشته شده‌اند و دو تن دیگر در بازداشت هند به‌سر می‌برند.

در این حمله که در ماه اپریل انجام شد، ۲۶ نفر کشته شدند که بیشتر آنان گردشگران هندو بودند.

این رویداد چندین روز تنش میان دو کشور همسایه را برانگیخت و خطر درگیر شدن هر دو کشور در یک جنگ تمام‌عیار را افزایش داد.

دهلی نو، پاکستان را به دست داشتن در این حمله در شهر تفریحی پهلگام متهم کرد، اما اسلام‌آباد این ادعا را رد کرده است.

در آغاز، یک گروه مخفی به نام «جبهۀ مقاومت» مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.

ایالات متحده امریکا می‌گوید که این گروه زیر چتر گروه لشکر طیبه فعالیت می‌کند؛ گروهی که از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و مرکز آن در پاکستان است.

ادارۀ ملی تحقیقات هند دربارۀ دست داشتن پاکستان در این حمله گفته است که این کشور در برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و فراهم‌سازی تسهیلات برای اجرای آن نقش داشته است.

این اداره اعلام کرده است که«ساجد جت»که به‌عنوان «هماهنگ‌کنندۀ پاکستانی» معرفی شده نیز متهم است، اما دربارۀ محل حضور او جزئیات بیشتری ارائه نشده است.

سه فرد پاکستانی تندرو دیگر نیز به نام فیصل جت مشهور به (سلیمان شاه)، حبیب طاهر مشهور به (جبران) و حمزه افغانی به گفته مقامات هند متهم شناخته شده‌اند.

به گفتۀ این اداره، این سه تن چند هفته پس از این حمله، در یک جنگل در کشمیر، توسط نیروهای امنیتی هند کشته شدند.

این حمله از سال ۲۰۰۸ تاکنون مرگبارترین حمله بر غیرنظامیان هندی خوانده شده است.

