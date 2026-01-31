لینک‌های قابل دسترسی

شنبه ۱۱ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۲۸

خبر ها

سفارت افغانستان در چاپان سر از امروز ۳۱ جنوری مسدود شد

سفارت افغانستان در چاپان(آرشیف)
سفارت افغانستان در چاپان(آرشیف)

سفارت افغانستان در چاپان در اعلامیۀ گفته سر از امروز ۳۱ جنوری این سفارت مسدود شد.

شیدا محمد ابدالی سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در جاپان نیز در شبکۀ اکس نوشته که با دلی سنگین، توکیو را ترک می‌کند، اما افتخار می‌کند که بیرق سه‌رنگ افغانستان را در سفارت این کشور در توکیو، برافراشته به‌جا می‌گذارد.

این در حالیست وزرات خارجۀ آسترالیا دیروز(۳۰ جنوری) اعلام کرد که سفارت افغانستان در آن کشور در آخر جون امسال، مسدود خواهد شد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

حملات جدایی‌طلبان بلوچ در مناطق مختلف پاکستان تلفاتی را بر جا گذاشته است

یک مقام امنیتی در مرکز ایالت بلوچستان گفته است که در جریان درگیری‌ها و حملات روز شنبه، ۱۱ دلو دست‌کم ده نیروی امنیتی و ۵۸ فرد مسلح مخالف کشته شده‌اند.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت که افراد مسلح مخالف امروز عملیات هماهنگ‌شده‌ای را در دست‌کم دوازده منطقه، از جمله مرکز ایالت بلوچستان، شهر کویته، آغاز کرده‌اند.

پیش از این اظهارات، صبح امروز گزارش‌هایی از درگیری‌ها و انفجارها از کویته، پسنی، مستونگ، نوشکی و گوادر منتشر شده بود.

گروه جدایی‌طلب بلوچ موسوم به «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» مسئولیت این عملیات هماهنگ را بر عهده گرفته است.

گذرگاه رفح میان غزه و مصر فردا بازگشایی می شود

گذرگاه رفع
گذرگاه رفع

قرار است گذرگاه رفح میان غزه و مصر از روز یکشنبه، ۱۲ دلو بازگشایی شود. این اقدام بخشی از طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای غزه است.

اردوی اسرائیل اعلام کرده است که گذرگاه رفح تنها برای رفت‌وآمد شمار محدودی از افراد باز خواهد شد و تنها کسانی اجازه عبور خواهند داشت که از سوی اسرائیل تأیید شده باشند.

هم‌زمان، اتحادیه اروپا بر روند رفت‌وآمد این افراد نظارت خواهد کرد.

رفح تنها گذرگاه غزه است که با اسرائیل مرز مشترک ندارد.

این گذرگاه از ماه می سال ۲۰۲۴ بسته بوده است.

جدایی‌طلبان بلوچ حملات «هماهنگ» را در سراسر بلوچستان پاکستان آغاز کردند

در ایالت بلوچستان پاکستان، جدایی‌طلبان بلوچ روز شنبه ۱۱ دلو به‌طور هم‌زمان در مناطق مختلف، از جمله مرکز این ایالت، شهر کویته، عملیات‌هایی را آغاز کرده‌اند.

یک مقام امنیتی در کویته که نامش فاش نشده، به خبرگزاری فرانسه گفته است که این عملیات‌های هماهنگ با استفاده از افراد مسلح و مهاجمان انتحاری در سراسر بلوچستان، به‌ویژه در کویته، پسنی، مستونگ، نوشکی و گوادر، در جریان است.

گروه جدایی‌طلب بلوچ موسوم به «اردوی آزادی‌بخش بلوچ» مسئولیت این عملیات‌های هماهنگ را بر عهده گرفته است.

اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) فعالیتش پایان داد

لوگوی سیگار
لوگوی سیگار

اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) از امروز شنبه ۱۱ دلو به‌عنوان یک نهاد مستقل منحل شد.

این اداره که در سال ۲۰۰۸ میلادی توسط کانگرس ایالات متحده تأسیس شده بود، هدفش بررسی و نظارت بر میلیاردها دالر هزینه‌شده امریکا در برنامه‌های نظامی، توسعه‌ای و بشردوستانه در افغانستان بود.

سیگار ماه گذشته آخرین گزارش خود را منتشر کرد و در آن اعلام کرد که کانگرس ایالات متحده از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ حدود ۱۴۴٫۷ میلیارد دالر را برای بازسازی افغانستان اختصاص داده بود.

این اداره در جریان فعالیت خود موارد مهمی از هدررفت پول، فساد و سوءاستفاده را مستندسازی کرده و برآورد کرده است که ده‌ها میلیارد دالر از بین رفته یا به‌گونه نادرست مدیریت شده است.

رئیس اداره سیگار، جان سوپکو، در صفحه ایکس از تمامی افرادی که در نزدیک به هفده سال فعالیت این اداره با آنان همکاری کرده‌اند، قدردانی کرده است.

عباس عراقچی: ایران آماده توافقی برابر و منصفانه است

وزیر امور خارجه ایران بار دیگر آمادگی این کشور را برای دستیابی به یک توافق با امریکا اعلام کرد.

عباس عراقچی امروز شنبه ۱۱ دلو در صفحه ایکس نوشته است که کشورش آماده یک توافق عادلانه و منصفانه با واشنگتن است.

عراقچی گفته است ایران حاضر است از ساخت سلاح هسته‌ای خودداری کند، به شرطی که تحریم‌های وضع‌شده بر تهران برداشته شود.

رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا روز پنج‌شنبه گفته بود که برای ایران ضرب‌الاجلی تعیین کرده است که آنان از آن آگاه هستند.

دونالد ترمپ همچنین روز پنج‌شنبه در قصر سفید گفت که شمار زیادی از کشتی‌های بزرگ جنگی امریکا به‌سوی ایران در حرکت‌اند.

استرالیا اعلام کرد که فعالیت سفارت افغانستان در این کشور پس از ماه جون تعلیق می‌شود

ساختمان سفارت افغانستان در استرالیا
ساختمان سفارت افغانستان در استرالیا

وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا روز جمعه، ۳۰ جنوری این موضوع را در اعلامیه‌ای که آن را اعلامیۀ مشترک این وزارت و سفارت افغانستان در استرالیا عنوان کرده، بیان کرده است.

در اعلامیه آمده است، با توجه به شرایط حاکم و در چارچوب محدودیت‌های خارج از کنترل سفارت و اینکه وضعیت جاری نمی‌تواند ادامه یابد، وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا توصیه می‌کند که فعالیت‌های سفارت پس از ۳۰ جون ۲۰۲۶ به حالت تعلیق درآید.

وزارت خارجۀ استرالیا افزوده که این کشور قصد ندارد هیچ دیپلومات و نمایندۀ طالبان را بپذیرد و به عنوان کشور میزبان و مطابق به قوانین بین‌المللی، به نگهداری از ساختمان و اموال سفارت افغانستان ادامه خواهد داد.

سفارت افغانستان در استرالیا تا به حال در این باره به گونۀ رسمی چیزی نگفته است.

این سفارت تا به حال از سوی دیپلوماتان نظام جمهوری پیشین اداره می‌شود.

سرمنشی ملل متحد می‌گوید که این سازمان در معرض خطر "فروپاشی مالی قریب‌الوقوع" قرار دارد

انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد
انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد

به گزارش خبرگزاری رویترز، انتونیو گوترش این موضوع را در نامه‌ای به کشورهای عضو سازمان ملل متحد بیان کرده است.

هر چند سرمنشی ملل متحد بارها در بارۀ بحران نقدینگی این سازمان صحبت کرده، اما این شدیدترین هشدار او است که تا به حال مطرح شده است.

این درحالیست که ایالات متحدۀ امریکا، به عنوان حامی اصلی ملل متحد کمک مالی‌اش به اداره‌های ملل متحد را کاهش داده و از پرداخت اجباری به بودجه‌های عادی این سازمان خودداری کرده است.

گوترش در نامه‌اش که به تاریخ ۲۸ جنوری صادر شده، گفته است: "بحران در حال عمیق‌تر شدن است، اجرای برنامه‌ها را تهدید می‌کند و خطر فروپاشی مالی را به همراه دارد و اوضاع در آیندۀ نزدیک بدتر خواهد شد."

این درحالیست که اداره‌های ملل متحد در افغانستان که مراجع اصلی ارائۀ کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان هستند، در سال‌های اخیر بارها از کاهش بودجه‌شان نگرانی کرده اند.

تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در مسابقات جام جهانی به مرحلۀ نیمه‌نهایی صعود کرد

فیصل خان شینوزاده، بازیکن تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در جریان بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶
فیصل خان شینوزاده، بازیکن تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در جریان بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶

افغانستان در جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، ایرلند را با تفاوت ۱۹۱ دوش شکست داد و به نیمه‌نهایی راه یافت.

در مسابقه دیروز که در هراره، پایتخت زیمبابوه برگزار شد، افغانستان در ۵۰ آور و با حذف شدن ۷ بازیکنش ۳۱۵ دوش برای ایرلند هدف تعیین کرد.

فیصل خان شینوزاده با کسب ۱۶۳ دوش در ۱۴۲ توپ، نقش کلیدی در پیروزی تیم افغانستان داشت، اما تیم حریف در ۴۱ آور، تمام بازیکنان خود را از دست داد و تنها ۱۲۴ دوش به دست آورد.

تیم انگلستان نیز پس از شکست دادن نیوزیلند به نیمه‌نهایی جام جهانی زیر ۱۹ سال راه یافت. پس از مسابقۀ هند و پاکستان در روز یکشنبه مشخص خواهد شد که کدام یک از آنها به نیمه‌نهایی راه خواهند یافت.

برنامۀ سایر تیم‌های پیشرو متعاقباً اعلام خواهد شد.

سه فرد مسلح در یک درگیری در مرز تاجیکستان با افغانستان کشته شدند

آرشیف: نیروهای مرزی تاجیکستان در نزدیک مرز با افغانستان
آرشیف: نیروهای مرزی تاجیکستان در نزدیک مرز با افغانستان

به گزارش بخش تاجیکستان رادیواروپای‌آزاد- رادیوآزادی، این رویداد شام پنجشنبه ۹ دلو در منطقهٔ بهارک ولسوالی شمس‌الدین شاهین رخ داده است. مقامات تاجیکستان افراد کشته‌شده را «قاچاقبران افغان» نامیده‌اند.

به گفتهٔ مقامات، پنج قاچاقبر مسلح با عبور از رود پنج وارد خاک تاجیکستان شدند و به هشدار نیرو های مرزی برای تسلیم شدن توجه نکرده‌اند، و دست به مقاومت مسلحانه زدند.

در خبر گفته شده است که این سه تن باشندگان ولسوالی چاه آب ولایت تخار افغانستان بوده‌اند و دو تن دیگر، به گفتهٔ مقامات مرزی تاجیکستان، به خاک افغانستان فرار کرده‌اند.

طالبان تا هنور در این مورد اظهار نظر نکرده اند، اما مقامات مرزی تاجیکستان اعلام کرده که از محل حادثه سه قبضه تفنگ کلاشنیکوف با ۱۵۰ فیر مرمی، یک قایق، چهار بوری مواد مخدر از نوع «حشیش» و «افیون» به دست آمده است.

این درحالیست که پیش از این نیز چنین درگیری های بین نیروهای مرزی تاجیکستان با قاچاقبران رخ داده است.

به تاریخ ۲۸ جدی نیز مقام های تاجیکستان اعلام کرده بودند که نیروهای امنیتی این کشور چهار «تروریست» را از بین برده‌اند که از خاک افغانستان وارد قلمرو تاجیکستان شده بودند.

این رویداد در ولسوالی شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان، در نزدیکی مرز با ولایت بدخشان افغانستان رخ داده بود. در امتداد مرز مشترک تاجکستان و افغانستان که حدود ۱۳۵۰ کیلومتر طول دارد، از ماه نوامبر سال ۲۰۲۵ تاکنون به شمول درگیری دیروز دست‌کم شش رویداد مرگبار گزارش شده است.

