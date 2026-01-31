افغانستان
دو انفجار در بندرعباس و اهواز چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت
رسانههای ایران روز شنبه ۱۱ دلو گزارش دادند که انفجاری شدیدی در یک ساختمان مسکونی در بندرعباس رخ داده است.
ساعتی پیش از آن نیز گزارشهایی درباره وقوع یک انفجار در اهواز، مرکز ولایت خوزستان، منتشر شده بود.
به گزارش رادیوفردا بخش ایران رادیواروپایآزاد-رادیوآزادی، مدیرکل مدیریت بحران در هرمزگان حادثه اول را مربوط به وقوع انفجار در یک خانه مسکونی در بندرعباس اعلام کرد و گفت که بر اثر آن یک نفر کشته و ۱۴ تن زخمی شدند.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، صدای این انفجار در چند محله در شهر بندرعباس شنیده شده است.
در پی انتشار برخی گزارشها در مورد ترور علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، سپاهنیوز رسانه خبری سپاه پاسداران خبر «ترور» فرمانده نیروی دریایی در انفجار بندرعباس را رد کرده است.
ساعت بعد، دو مقام اسرائیلی به رویترز گفتند که اسرائیل در انفجارهای روز شنبه ایران نقشی نداشته است.
در روزهای اخیر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه حکومت ایران به موضوع مهم رسانههای داخلی و بینالمللی تبدیل شده و بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانههای مختلف، اردوی ایالات متحده علاوه بر کشتی های جنگی، تعداد قابل توجهی طیاره های جنگی را در منطقه مستقر کرده است.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز پنجشنبه گفت که یک کشتی در حال حرکت به سوی ایران است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چند منبع هم روز جمعه اعلام کردند که ترمپ در حال بررسی گزینههایی علیه ایران است که شامل حملات هدفمند به نیروهای امنیتی میشود.
تیم ملی فوتسال افغانستان روز یکشنبه ۱۲ دلو به مصاف ایران میرود
این دیدار که بعد از ظهر برگزار می شود، آخرین بازی افغانستان در مرحله گروهی جام آسیایی فوتسال است که به میزبانی اندونیزیا برگزار میشود.
افغانستان در حال حاضر در صدر گروه D قرار دارد، زیرا هر دو بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است.
افغانستان در بازی نخست عربستان سعودی را ۳ بر صفر شکست داد و در بازی دوم مالیزیا را ۷ بر صفر مغلوب کرد.
ایران نیز در بازی اول خود مالیزیا را ۴ بر ۱ و در بازی دوم عربستان سعودی را ۲ بر صفر شکست داده است.
مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان، که خود اهل ایران است، گفته این بار برای پیروزی تیم ملی افغانستان تلاش خواهد کرد، زیرا آخرین بار افغانستان و ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دیدارشان با نتیجه مساوی پایان یافته بود.
افغانستان از قبل به مرحله حذفی جام آسیایی فوتسال یا جمع هشت تیم برتر راه یافته است و پیروزی یا شکست در برابر ایران تأثیر خاصی در مرحله بعدی نخواهد داشت، بلکه تنها سر تیم این گروه را مشخص خواهد کرد.
در سال آینده ۱۴۰۵، ۳۰ هزار سهمیه برای ادای مراسم حج به افغانستان اختصاص داده شده
این موضوع را نورمحمد ثاقب، وزیر ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان، روز شنبه یازدهم دلو در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد.
به گفته آقای ثاقب، امسال هر زائر افغان مبلغ ۲۶۶ هزار و ۴۰۰ افغانی پرداخت خواهد کرد که این مبلغ در مقایسه با دوره گذشته بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ افغانی کاهش یافته است.
این مقام ارشد طالبان افزود که برای انتقال حاجیان افغان به عربستان سعودی، با شرکتهای هوایی آریانا و کامایر قراردادهایی به امضا رسیده است.
انتظار میرود مراسم حج در کمتر از چهار ماه آینده برگزار شود.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان از باز شدن راه ها در چندین ولایت خبرداده است
این راهها در ولایتهای غور، دایکندی و میدان وردک به روی ترافیک باز شده اند.
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز شنبه ۱۱ دلو در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته است که برخی از راهها در این ولایتها به دلیل بارش برف و توفان بهگونه موقت مسدود شده بودند.
در بسیاری از ولایتهای افغانستان تا چهارم فبروری بارش برف و بارانهای سنگین پیشبینی شده است و در حال حاضر در اکثر مناطق راهها بسته میباشند.
یکی از این مسیرها شاهراه سالنگ است که پایتخت کابل را به ولایات شمالی وصل میکند.
این شاهراه بهگونه وقفهای باز میشود، اما هر لحظه امکان بستهشدن دوباره آن وجود دارد، زیرا در سالنگها بارش برف پیشبینی شده و هوا تا منفی ۱۵ درجه سرد است.
سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، از رانندگان خواسته که هنگام سفر در مسیر های برفی و صعبالعبور، لباس گرم، مواد خوراکی، روغنیات ضروری و زنجیر یا چِین برای وسایط نقلیه همراه داشته باشند.
این در حالی است که به تازگی ولایت های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت.
سازمان پیمان امنیت جمعی کمکهای نظامی را به تاجیکستان فراهم میکند
سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که بهدلیل افزایش درگیریهای مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان به تجهیزات و سلاحهای پیشرفته مجهز خواهند شد.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که روز پنجشنبه، ۹ دلو نیروهای امنیتی تاجیکستان در ولایت ختلان با قاچاقچیان مشکوک مواد مخدر درگیر شدند. به گفته منابع تاجیکستان، در جریان این درگیری سه فرد مسلح کشته شده و شمار دیگری به سوی افغانستان فرار کردهاند.
به گزارش رسانههای روسی به نقل از تالاتبیک مسادیکوف، سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی، فهرست تسلیحات مورد نظر برای تحویل به تاجیکستان در حال آمادهسازی است، اما هنوز مشخص نیست این تجهیزات چه زمانی به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد.
روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند.
سفارت افغانستان در چاپان سر از امروز ۳۱ جنوری مسدود شد
سفارت افغانستان در چاپان در اعلامیۀ گفته سر از امروز ۳۱ جنوری این سفارت مسدود شد.
شیدا محمد ابدالی سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در جاپان نیز در شبکۀ اکس نوشته که با دلی سنگین، توکیو را ترک میکند، اما افتخار میکند که بیرق سهرنگ افغانستان را در سفارت این کشور در توکیو، برافراشته بهجا میگذارد.
این در حالیست وزرات خارجۀ آسترالیا دیروز(۳۰ جنوری) اعلام کرد که سفارت افغانستان در آن کشور در آخر جون امسال، مسدود خواهد شد.
گذرگاه رفح میان غزه و مصر فردا بازگشایی می شود
قرار است گذرگاه رفح میان غزه و مصر از روز یکشنبه، ۱۲ دلو بازگشایی شود. این اقدام بخشی از طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای غزه است.
اردوی اسرائیل اعلام کرده است که گذرگاه رفح تنها برای رفتوآمد شمار محدودی از افراد باز خواهد شد و تنها کسانی اجازه عبور خواهند داشت که از سوی اسرائیل تأیید شده باشند.
همزمان، اتحادیه اروپا بر روند رفتوآمد این افراد نظارت خواهد کرد.
رفح تنها گذرگاه غزه است که با اسرائیل مرز مشترک ندارد.
این گذرگاه از ماه می سال ۲۰۲۴ بسته بوده است.
جداییطلبان بلوچ حملات «هماهنگ» را در سراسر بلوچستان پاکستان آغاز کردند
در ایالت بلوچستان پاکستان، جداییطلبان بلوچ روز شنبه ۱۱ دلو بهطور همزمان در مناطق مختلف، از جمله مرکز این ایالت، شهر کویته، عملیاتهایی را آغاز کردهاند.
یک مقام امنیتی در کویته که نامش فاش نشده، به خبرگزاری فرانسه گفته است که این عملیاتهای هماهنگ با استفاده از افراد مسلح و مهاجمان انتحاری در سراسر بلوچستان، بهویژه در کویته، پسنی، مستونگ، نوشکی و گوادر، در جریان است.
گروه جداییطلب بلوچ موسوم به «اردوی آزادیبخش بلوچ» مسئولیت این عملیاتهای هماهنگ را بر عهده گرفته است.
اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) فعالیتش پایان داد
اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) از امروز شنبه ۱۱ دلو بهعنوان یک نهاد مستقل منحل شد.
این اداره که در سال ۲۰۰۸ میلادی توسط کانگرس ایالات متحده تأسیس شده بود، هدفش بررسی و نظارت بر میلیاردها دالر هزینهشده امریکا در برنامههای نظامی، توسعهای و بشردوستانه در افغانستان بود.
سیگار ماه گذشته آخرین گزارش خود را منتشر کرد و در آن اعلام کرد که کانگرس ایالات متحده از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ حدود ۱۴۴٫۷ میلیارد دالر را برای بازسازی افغانستان اختصاص داده بود.
این اداره در جریان فعالیت خود موارد مهمی از هدررفت پول، فساد و سوءاستفاده را مستندسازی کرده و برآورد کرده است که دهها میلیارد دالر از بین رفته یا بهگونه نادرست مدیریت شده است.
رئیس اداره سیگار، جان سوپکو، در صفحه ایکس از تمامی افرادی که در نزدیک به هفده سال فعالیت این اداره با آنان همکاری کردهاند، قدردانی کرده است.
عباس عراقچی: ایران آماده توافقی برابر و منصفانه است
وزیر امور خارجه ایران بار دیگر آمادگی این کشور را برای دستیابی به یک توافق با امریکا اعلام کرد.
عباس عراقچی امروز شنبه ۱۱ دلو در صفحه ایکس نوشته است که کشورش آماده یک توافق عادلانه و منصفانه با واشنگتن است.
عراقچی گفته است ایران حاضر است از ساخت سلاح هستهای خودداری کند، به شرطی که تحریمهای وضعشده بر تهران برداشته شود.
رئیسجمهور ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه گفته بود که برای ایران ضربالاجلی تعیین کرده است که آنان از آن آگاه هستند.
دونالد ترمپ همچنین روز پنجشنبه در قصر سفید گفت که شمار زیادی از کشتیهای بزرگ جنگی امریکا بهسوی ایران در حرکتاند.