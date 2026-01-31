دو انفجار در بندرعباس و اهواز چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت

رسانه‌های ایران روز شنبه ۱۱ دلو گزارش دادند که انفجاری شدیدی در یک ساختمان مسکونی در بندرعباس رخ داده است.

ساعتی پیش از آن نیز گزارش‌هایی درباره وقوع یک انفجار در اهواز، مرکز ولایت خوزستان، منتشر شده بود.

به گزارش رادیوفردا بخش ایران رادیواروپای‌آزاد-رادیوآزادی، مدیرکل مدیریت بحران در هرمزگان حادثه اول را مربوط به وقوع انفجار در یک خانه مسکونی در بندرعباس اعلام کرد و گفت که بر اثر آن یک نفر کشته و ۱۴ تن زخمی شدند.

به نوشته خبرگزاری ایسنا، صدای این انفجار در چند محله در شهر بندرعباس شنیده شده است.

در پی انتشار برخی گزارش‌ها در مورد ترور علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، سپاه‌نیوز رسانه خبری سپاه پاسداران خبر «ترور»‌ فرمانده نیروی دریایی در انفجار بندرعباس را رد کرده است.

ساعت بعد، دو مقام اسرائیلی به رویترز گفتند که اسرائیل در انفجارهای روز شنبه ایران نقشی نداشته است.

در روزهای اخیر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه حکومت ایران به موضوع مهم رسانه‌های داخلی و بین‌المللی تبدیل شده و بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های مختلف، اردوی ایالات متحده علاوه بر کشتی های جنگی، تعداد قابل توجهی طیاره های جنگی را در منطقه مستقر کرده است.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز پنج‌شنبه گفت که یک کشتی در حال حرکت به سوی ایران است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، چند منبع هم روز جمعه اعلام کردند که ترمپ در حال بررسی گزینه‌هایی علیه ایران است که شامل حملات هدفمند به نیروهای امنیتی می‌شود.