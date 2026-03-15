طالبان ۲۱ متهم را در کابل شلاق زدند

نیروی هوایی پاکستان شنبه‌شب حملاتی را در چندین نطقه در شهر کندهار انجام داد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با تأیید این حملات مدعی شده است که در این حملات یک شفاخانۀ درمان معتادین و یک کانتنر خالی هدف قرار گرفته اند.

مجاهد در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها همچنان ادعا کرده که این حملات تلفات جانی و خسارات مالی زیادی نداشته است.

اما یک رسانۀ پاکستانی به نام "پاکستان تی وی" با تأیید این حملات مدعی شده که در این حملات "پایگاه‌های طالبان و فتنه خوارج"، اصطلاحی که حکومت پاکستان به تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) به کار می‌برد، هدف قرار گرفتند.

این رسانه با نشر ویدیوهای منسوب به این حملات همچنان ادعا کرده که در این حملات زیرساخت‌های پشتیبانی فنی و انبار تجهیزات طالبان در کندهار نابود شدند.

رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمی‌تواند ادعاهای هر دو طرف را تأیید کند.

در همین حال، برخی از صفحات رسانه‌های اجتماعی طرفدار پاکستان ادعا کرده‌اند که ادارۀ اطلاعات و یک واحد نیروهای ویژه وابسته به ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در کندهار هدف قرار گرفته‌اند.