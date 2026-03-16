طالبان هفت متهم را در زابل شلاق زدند
ستره محکمۀ حکومت طالبان روز دوشنبه اعلام کرده که این افراد در ولسوالی شاهجوی زابل به اتهام "سرقت و لواطت" هر کدام ۲۰ تا ۳۰ شلاق زده شدند.
به گفتۀ این محکمه، افراد متهم در حضور مسئولان محلی طالبان و مراجعان ادارههای دولتی مجازات شدند.
این افراد همچنان به ۸ ماه تا ۳ سال حبس تنفیذی محکوم شده اند.
طالبان روز یکشنبه نیز ۲۱ فرد متهم دیگر را در کابل به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر و مشروبات الکولی شلاق زده بودند.
مجازات بدنی افراد از سوی طالبان همواره با انتقادات شدید سازمانهای حقوق بشری به ویژه ملل متحد روبهرو بوده است.
در آخرین مورد کارشناسان ملل متحد هشدار دادهاند که افزایش مجازاتهای بدنی در محضر عام بر اساس فیصلۀ طالبان، نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر در افغانستان است.
سازمان جهانی صحت: موارد سرخکان در افغانستان افزایش یافته است
سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) روز دوشنبه، ۲۵ حوت با نشر گزارشی گفته که در ماه فبروری بیش از ۲۶۰۰ مورد جدید سرخکان و ۱۶ مورد مرگ مرتبط به آن در افغانستان ثبت شده است.
به گفتۀ این ادارۀ ملل متحد، این موردها ۳۵ درصد افزایش را نسبت به ماه قبل آن نشان میدهد.
"دبلیو اچ او" از سوی دیگر از ثبت بیش از ۱۵۷ هزار مورد عفونت حاد تنفسی و ۳۱۳ مورد مرگ مرتبط به آن در ماه فبروری خبر داده که به گفتۀ این سازمان بیش از ۳ درصد کاهش را نسبت به ماه قبل آن نشان میدهد.
این درحالیست که سیستم صحی افغانستان به دلیل کمبود بودجه با بحران جدی روبهرو بوده و شهروندان به ویژه روستانشینان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند.
حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان در کابل را تأیید کرد
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که در حملات امشب یک شفاخانۀ درمان معتادین هدف حمله قرار گرفته است.
او همچنان مدعی شد که در این حمله چندین فرد معتاد که تحت درمان قرار داشت، کشته و زخمی شدند، اما آمار مشخصی ارائه نکرد و مشخص نساخت این حمله در کدام منطقۀ کابل انجام شده است.
اما پاکستان مدعی است که حملات دقیقی را علیۀ "تاسیسات نظامی و زیرساختهای پشتیبانی تروریستی" در کابل انجام داده است.
وزارت اطلاعات پاکستان میگوید که دوشنبهشب بر اهدافی در کابل و ننگرهار حمله کرده است.
رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمیتواند ادعاهای هر دو طرف را تأیید کند.
از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرنگاران خود در کابل نوشته که آنان صدای انفجارهای بلندی را در بالای سر خود در کابل شنیدند و سیستم دفاع هوایی حکومت طالبان هم به کار افتاد.
به گزارش این خبرگزاری، بین ساعت ۹:۰۰ شب تا ۹:۱۵ شب چندین انفجار شنیده شد و ستونهای دود از مناطق شهر نو و وزیر اکبرخان در پایتخت قابل مشاهده بود.
خبرگزاری فرانسه افزوده که در یکی از ساختمانها، مادری وحشتزده به بیرون دوید و از پسرش خواست که به داخل برگردد، زیرا انفجار منطقه را لرزاند.
انتشار فهرست جدید کمیتهٔ تحریمهای شورای امنیت ملل متحد علیه مقامهای طالبان
کمیتهٔ تحریمهای شورای امنیت ملل متحد فهرست تازهای از مقامهای ارشد حکومت طالبان را منتشر کرده است که شامل تحریمها میشوند.
در این فهرست، محمد حسن آخند رئیسالوزرای حکومت طالبان، هر دو معاون او و بیشتر اعضای کابینهٔ طالبان شامل هستند، اما نام هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان در لست نیست.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان امروز گفت که این اقدام تخطی از حقوق مردم است و باید پس گرفته شود.
بر اساس فهرست بهروزشده، ۲۲ مقام طالبان با ممنوعیت سفر از سوی شورای امنیت، مسدود شدن داراییها و تحریم تسلیحاتی روبهرو هستند.
طالبان: در حملات پاکستان سه کودک و یک زن در ولایت خوست کشته شدند
مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت خوست میگویند که در پی حملات پاکستان بر سه منطقه در این ولایت، شب گذشته دستکم سه کودک و یک زن کشته شدهاند.
مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، به رسانهها گفته است که مرمیهای هاوان پاکستان بر منطقهٔ افغانـدوبی در ولسوالی سپیره، قریهٔ نَری در ولسوالی گربز و قریهٔ عطاخیل در ولسوالی زازی میدان اصابت کرده است.
به گفتهٔ او، در این حملات در کل سه کودک و یک زن کشته و شش غیرنظامی دیگر، از جمله چند کودک، زخمی شدهاند.
همچنان گزارش شده که در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان نیز یک گلولهٔ توپ «دیسی» پاکستان به خانهٔ غیرنظامیان اصابت کرده است.
عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان در بیانیهای تازه، طالبان افغان را به کشتن چهار غیرنظامی در منطقهٔ باجور در ایالت خیبرپختونخوا متهم کرده است.
او گفته است که مرمیهای هاوان طالبان به خانههای غیرنظامیان اصابت کرده که به گفته اش در نتیجه یک کودک پنجساله نیز بهشدت زخمی شده است.
رادیو آزادی نمیتواند این ادعاها را به گونۀ مستقل تایید کند.
پاکستان حدود سه هفته پیش حملات هوایی را علیه چند شهر بزرگ افغانستان آغاز کرد و گفت این حملات تا زمانی ادامه خواهد داشت که حکومت طالبان در افغانستان از حمایت تحریک طالبان پاکستان، تی تی پی دست بکشد، اما طالبان هرگونه پشتیبانی از تی تی پی را رد میکنند.
برنامۀ انکشافی سازمان ملل:هزاران تن برای بازسازی مناطق زلزله زدۀ شرق افغانستان به کار گرفته شده اند
برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) می گوید که بیش از پنج هزار و چهارصد تن درشرق افغانستان در پاکسازی آوار و بازسازی زیربناهای آسیبدیده پس از زلزلۀ مرگبار ۳۱ اگست ۲۰۲۵ ، به کار گماشته شده اند.
این اداره در بیانیۀ روز یکشنبه (۲۴حوت) گفت که با اجرای برنامۀ REVIVE به حمایت کوریای جنوبی حدود ۳۵۰ هزار تن از آسیبدیدهگان زلزله توانستند از سیستمهای آبی، کانالهای آبیاری و جادهها استفاده کنند.
بر اساس بیانیه ، بسیاری از خانوادهها پس از زلزله در سرپناههای موقت نزدیک قریه های شان مانده بودند تا آوار پاکسازی و خانهها برای بازگشت امن، آماده شوند.
طالبان ۲۱ متهم را در کابل شلاق زدند
ستره محکمۀ حکومت طالبان اعلام کرده که بر اساس فیصلۀ محکمۀ ابتداییشان و تأیید این محکمه، ۲۱ فرد متهم به فروش مواد مخدر و مشروبات الکولی در کابل شلاق زده شدند.
این محکمه امروز (یکشنبه، ۲۴ حوت) گفته که هر کدام این افراد از ۱۰ تا ۳۹ شلاق زده شدند و در کنار آن به ۷ ماه تا چهار سال و ۳ ماه زندان محکوم شده اند.
اما مقامهای طالبان مجازات بدنی متهمان را تطبیق شریعت اسلامی عنوان میکنند و بر ادامۀ آن تأکید دارند.
ادعاهایی ضد و نقیض در بارۀ اهداف حملات هوایی دیشب پاکستان در کندهار
پاکستان مدعی است که در حملات هوایی دیشب به شهر کندهار، تأسیسات نظامی و "مخفیگاههای تروریستها" را هدف قرار داده است.
خبرگزاری فرانسه امروز، ۲۴ حوت به نقل از منابع نظامی پاکستان نوشت: "انبارهای پشتیبانی فنی و تجهیزات طالبان در کندهار هدف قرار گرفتند."
این خبرگزاری اعلام کرد: "تونلی که توسط طالبان افغان و تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) استفاده میشد نیز در این حملات هدف قرار گرفته است."
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با تأیید این حملات مدعی شده است که در این حملات یک شفاخانۀ درمان معتادین و یک کانتنر خالی هدف قرار گرفته اند.
مجاهد در گفتوگو با برخی رسانهها همچنان ادعا کرده که این حملات تلفات جانی و خسارات مالی زیادی نداشته است.
جنگ میان حکومت طالبان و پاکستان بیش از دو هفته است که به گونۀ پراکنده ادامه دارد.
شورای امنیت ملل متحد برای تمدید سه ماهۀ ماموریت یوناما جلسه برگزار میکند
شورای امنیت ملل متحد روز دوشنبه، ۱۶ مارچ، برای تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) رأیگیری خواهد کرد.
این بار، پیشنهاد تمدید سه ماهۀ ماموریت یوناما است که غیرمعمول به شمار میرود.
از سال ۲۰۰۲ به این سو، ماموریت یوناما به مدت یک سال تمدید شده است.
با این حال، این بار ایالات متحده گفته است که تمدید کوتاه مدت ماموریت یوناما به شورای امنیت زمان میدهد تا ارزیابی کند که آیا این ماموریت با توجه به شرایط فعلی افغانستان مناسب و کاملاً عملیاتی است یا خیر.
پیشنهاد ایالات متحده با مخالفت بسیاری از کشورهای دیگر روبرو شده است و این کشورها استدلال میکنند که تمدید کوتاه مدت این ماموریت میتواند آینده و حضور این ماموریت در منطقه را به خطر بیندازد.
پیشنویس قطعنامۀ تمدید ماموریت یوناما همچنین به نقض گستردۀ حقوق بشر اشاره میکند و از مقامات طالبان میخواهد که محدودیتهای دسترسی دختران و زنان به آموزش، کار، خدمات صحی و فعالیتهای اجتماعی را لغو کنند.