ممنوعیت صادرات مواد نفتی از سوی چین، احتمالاً کمبود مواد سوخت را تشدید می کند

ممنوعیت صادرات دیزل، پترول و مواد سوخت طیارات جت از سوی چین احتمالاً کمبود مواد سوخت را تشدید کرده و قیمت‌ها را برای خریداران صنعتی و ترانسپورت در آسیاکه از قبل با کاهش عرضه ناشی از جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران روبه‌رو هستند، بیشتر افزایش خواهد داد.

خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه(۲۶ حوت) گفت که چین، به‌حیث بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان، اخیراً صادرات مواد سوخت را حداقل تا پایان ماه مارچ ممنوع اعلام کرد تا از کمبود داخلی مواد سوخت پیشگیری کند.

به گفته منابع، این اقدام صادراتی را محدود می‌کند که در سال گذشته به ۲۲ میلیارد دالر رسیده بود.

حتی پیش از این ممنوعیت، تصفیه خانه‌های مواد نفتی آسیایی در تلاش بودند تا محموله‌های جایگزین نفت خام را تأمین کنند، در حالی که چندین تصفیه خانه‌های در منطقه خلیج، که بسیاری از آن‌ها مواد سوخت به آسیا صادر می‌کنند، از زمان توقف حمل‌ونقل از مسیر حیاتی تنگه هرمز به دلیل جنگ، تعطیل شده‌اند.

کشورهای استرالیا، بنگلادش و فیلیپین به‌طور ویژه به تأمین مواد سوخت از چین وابسته‌اند و ناچار خواهند بود نیازهای خود را از منابع دیگر برآورده کنند.