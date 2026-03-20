در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی میزان شادی یا خوشحالی، افغانستان بار دیگر به‌عنوان غمگین‌ترین کشور جهان و فنلند برای نهمین سال پیاپی به‌عنوان شادترین کشور جهان معرفی شده‌است.

«ورلد هپینیز ریپورت» در گزارش سال ۲۰۲۶ خود که ناوقت روز پنج‌شنبه در وب‌سایتش منتشر شده، از پائین‌ترین سطح احساسات مثبت در میان شهروندان افغانستان خبر داده و افزوده‌است که این کشور در میان پنج کشوری قرار دارد که بالاترین سطح احساسات منفی را دارند.

در این گزارش آمده که افغانستان از سال ۲۰۱۳ به این‌سو در شاخص تغییرات زنده‌گی در مسیر منفی حرکت کرده‌است.

بر اساس این گزارش، افغان‌ها به‌ویژه زنان، در پائین‌ترین سطح میانگین رضایت از زنده‌گی قرار دارند.

در این کشور، میانگین رضایت از زنده‌گی در میان زنان از ۱۰ امتیاز تنها ۱.۲ امتیاز بدست آورده است.

در مقابل، فنلند به‌عنوان شادترین کشور جهان معرفی شده و در بخش احساسات مثبت ۳۹ و در بخش احساسات منفی ۱۱ امتیاز به‌دست آورده است.

در همین حال، شماری از زنان افغان نیز از زنده‌گی غمگین و پر از چالش خود سخن می‌زنند.

گلدسته، باشندهٔ شهر کابل و مادر سه کودک، به رادیو آزادی گفت: "افغانستان تا حدی کشور غمگین است که در هیچ جایی دیگری چنین کشور غمگین وجود ندارد، در این‌جا هر لحظه‌اش مرگ است. من از این ناراحت هستم که وقتی کودکانم از من لباس یا چیزی دیگر می‌خواهند، نمی‌توانم برای‌شان فراهم کنم. در گذشته می‌توانستیم عیدها را تجلیل کنیم، به جاهای سرسبز برویم و تفریح کنیم، اما اکنون چنین نیست؛ وقتی مردم این وضعیت را می‌بینند، خودبه‌خود غمگین می‌شوند."

لطیفه، باشندهٔ ولایت کنر، نیز می‌گوید که محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار، یکی از بزرگ‌ترین عوامل غمگینی کنونی است.

او گفت: "با آمدن حکومت طالبان، نه‌تنها دختران از آموزش محروم شدند، بلکه با محروم شدن زنان از کار، زنده‌گی زنان به‌ویژه در مناطق روستایی به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. چالش‌های اقتصادی افزایش یافته، زیرا پیش از این دست‌کم برخی زنان کارهای کوچک و تجارت‌های خرد داشتند و از این طریق مشکلات خانواده‌های‌شان را حل می‌کردند، اما اکنون از این فرصت‌ها محروم شده و با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند."

اما این تنها زنان نیستند؛ برخی مردان افغان نیز می‌گویند که در زنده‌گی‌شان نشانه‌ی از خوشحالی وجود ندارد.

یکی از باشنده‌گان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت: "دلیل غمگینی ما این است که مردم با فقر روبه‌رو هستند، اقتصاد ضعیف است. این خود یک درد بزرگ است که انسان نتواند حتی برای فرزندش یک لباس تهیه کند. مردم بسیار پریشان اند؛ نمی‌توانیم حق خود را بگیریم و نه صدای خود را بلند کنیم."

قابل یادآوری‌ست که افغانستان پیش از این نیز بارها از سوی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان یکی از غمگین‌ترین و فقیرترین کشورهای جهان معرفی شده بود.

در گزارش تازه «ورلد هپینیز ریپورت»، هیچ کشور دیگری به جز افغانستان کمتر از ۳ امتیاز کسب نکرده‌است.

در این گزارش، ۱۴۷ کشور جهان از جنبه‌های مختلفی مانند حمایت اجتماعی، امید به آینده، وضعیت صحی، احساسات مثبت و منفی و سایر شاخص‌ها ارزیابی شده‌اند و افغانستان در جایگاه آخر، یعنی رتبهٔ ۱۴۷ قرار گرفته است.

گزارش سالانه جهانی شادی هر سال با همکاری نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و پوهنتون آکسفورد تهیه می‌شود و هدف آن ارزیابی وضعیت زنده‌گی مردم در کشورهای مختلف و ارائهٔ آن به نهادهای ذی‌ربط برای ایجاد تغییرات مثبت عنوان شده‌است.