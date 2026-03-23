بنیت: محدودیت های طالبان علیه آموزش دختران و زنان قابل قبول نیست

ریچارد بنیت،گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به مناسبت نوروز در پیامی گفته است افغانستان تنها کشوری است که با آغاز سال نو، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند.

بنیت ناوقت روز یکشنبه ۲ حمل در صفحه ایکس خود در بیانیه‌ای نوشته است:

"نوروز بر همه کسانی که آن را جشن می‌گیرند مبارک باشد! یادآوری می‌کنم که این تنها در افغانستان است که آغاز یک سال تعلیمی دیگر را نشان می‌دهد که در آن به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه داده نمی‌شود به آموزش خود در مکتب ادامه دهند و زنان نیز نمی‌توانند به پوهنتون بروند. این قابل قبول نیست و باید تغییر کند."

دختران محروم از آموزش هم در صحبت با رادیوآزادی بار دیگر خواهان بازگشایی مکاتب اند.

آنان می گویند که ادامۀ محرومیت آموزشی؛ امیدها و آیندۀ آنان را با چالش‌های جدی روبرو ساخته و نبود دسترسی به آموزش علاوه بر محدود کردن فرصت‌های آموزشی، تأثیر روانی و اجتماعی منفی نیز بر آنان گذاشته است.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، میلیون‌ها دختر و زن نمی‌توانند به آموزش متوسطه، لیسه و تحصیلات عالی دسترسی داشته باشند.