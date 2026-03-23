بنیت: محدودیت های طالبان علیه آموزش دختران و زنان قابل قبول نیست
ریچارد بنیت،گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به مناسبت نوروز در پیامی گفته است افغانستان تنها کشوری است که با آغاز سال نو، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند.
بنیت ناوقت روز یکشنبه ۲ حمل در صفحه ایکس خود در بیانیهای نوشته است:
"نوروز بر همه کسانی که آن را جشن میگیرند مبارک باشد! یادآوری میکنم که این تنها در افغانستان است که آغاز یک سال تعلیمی دیگر را نشان میدهد که در آن به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه داده نمیشود به آموزش خود در مکتب ادامه دهند و زنان نیز نمیتوانند به پوهنتون بروند. این قابل قبول نیست و باید تغییر کند."
دختران محروم از آموزش هم در صحبت با رادیوآزادی بار دیگر خواهان بازگشایی مکاتب اند.
آنان می گویند که ادامۀ محرومیت آموزشی؛ امیدها و آیندۀ آنان را با چالشهای جدی روبرو ساخته و نبود دسترسی به آموزش علاوه بر محدود کردن فرصتهای آموزشی، تأثیر روانی و اجتماعی منفی نیز بر آنان گذاشته است.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، میلیونها دختر و زن نمیتوانند به آموزش متوسطه، لیسه و تحصیلات عالی دسترسی داشته باشند.
رسانههای جرمنی: حکومت طالبان یک دیپلومات خود را برای رهبری سفارت افغانستان در برلین معرفی کرده
رسانههای جرمنی گزارش دادهاند که حکومت طالبان بدون تأیید جرمنی، یک دیپلومات خود را برای رهبری سفارت افغانستان در برلین معرفی کرده است.
این را رسانه جرمنی «ARD» روز شنبه گزارش داد، بیآن که نام دیپلومات معرفیشده از سوی طالبان را مشخص کند.
در گزارش آمده است که این فرد یکی از دو مأمور قونسلی است که جرمنی در ماه جولای سال گذشته پذیرفته بود تا در بازگرداندن پناهجویان ردشده افغان به افغانستان کمک کنند.
یک سخنگوی وزارت خارجه جرمنی گفته است که آنان از این تغییر در نمایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان اطلاعی ندارند.
حکومت طالبان تا زمان تهیۀ این خبر یعنی تا ناوقت یکشنبه در این باره ابراز نظر نکرده.
بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۱ ژینو در بخش روابط دیپلوماتیک، پیش از آنکه سفیر یا رئیس یک نمایندگی سیاسی وظیفهاش را آغاز کند، باید کشور میزبان تعیین او را تایید کند.
جرمنی تنها کشور اروپایی است که نمایندگان دیپلوماتیک طالبان را پذیرفته است.
وقفۀ در جنگ میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نیمهشب دوشنبه پایان خواهد یافت
وقفۀ در جنگ میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان به مناسبت عید، بر اساس اعلام پاکستان، نیمهشب دوشنبه پایان مییابد.
هرچند تا هنوز خبری از تمدید این وقفه منتشر نشده، اما حکومت طالبان در روزهای عید چندین بار پاکستان را به نقض آن متهم کرده است.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان مدعی شده است که در حملات پاکستان بر ولایت کنر در روزهای جمعه و یکشنبه، به غیرنظامیان تلفات رسیده است.
نخست پاکستان پیش از فرا رسیدن عید، وقفه در جنگ با حکومت طالبان را علام کرد و گفت که تا نیمهشب دوشنبه ادامه مییابد و اندکی بعد، حکومت طالبان نیز گفت که به درخواست میانجیها، به مناسبت عید آتشبس اعلام میکند.
هر دو طرف گفتهاند که عربستان سعودی، قطر و ترکیه در این زمینه میانجیگری کردهاند.
حکومت طالبان ،پاکستان را بار دیگر به نقض آتشبس موقت متهم کرد؛ اسلام آباد هنوز چیزی نگفته
معاون سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که بر اثر شلیک هاوان از سوی نیروهای پاکستانی به ولسوالی ناری ولایت کنر امروز یکشنبه (دوم حمل) یک غیرنظامی کشته شد و یک غیرنظامی زن زخمی شده.
حمدالله فطرت، در شبکۀ ایکس نوشته است که ساعت ۰۹:۳۰ صبح امروز گلولۀ هاوان توسط نیروهای نظامی پاکستان به منطقه شانپت ولسوالی ناری شلیک شد.
او همچنان ادعا کرده که نیروهای نظامی پاکستان در ولسوالی شکین ولایت پکتیکا به یک موتر غیرنظامیان شلیک کردند.
به گفتۀ فطرت ، این رویداد تلفات جانی ندارد.
مقام های پاکستانی در این باره هنوز چیزی نگفته اند ؛ اما ادعای چند روز پیش حکومت طالبان مبنی بر نقض آتشبس موقت را رد کرده بودند.
پاکستان و حکومت طالبان در ۲۷ حوت اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه بهطور موقت درگیری باهمدیگر را متوقف میکنند.
عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان چهارشنبه هفتۀ گذشته گفته بود که وقفه در درگیر ها از روز پنجشنبه تا نیمهشب دوشنبه اجرا خواهد شد.
حکومت طالبان زمان پایان وقفه در جنگ را مشخص نکرده است.
پاکستان، می گوید که به دنبال تحمیل جنگ بر افغانستان نیست
پاکستان، می گوید که اسلامآباد به دنبال تحمیل جنگ بر افغانستان نیست و نیز قصد تصرف هیچ بخشی از این کشور را ندارد.
رانا ثناءالله مشاور ویژهٔ صدراعظم پاکستان، روز شنبه(اول حمل) در یک نشست خبری گفت که انتظار اساسی اسلام آباد این است که افغانستان اجازه ندهد تا گروههای مسلح از قلمرو این کشور بر پاکستان حمله کنند.
ثناءالله هشدار داد که اگر این مشکل حل نشود، پاکستان ناگزیر خواهد شد که عملیات نظامی علیه این گروهها را ادامه دهد.
در حالیکه پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از گروههای مخالف مسلح خود متهم میکند، حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده، میگوید که پاکستان به شاخۀ ولایت خراسان داعش بر ضد افغانستان در قلمرو خود پناهگاه امن فراهم کرده است.
درگیریها میان افغانستان و پاکستان که از چهار هفته پیش شدت گرفته، به مناسبت عید رمضان به میانجیگری عربستان سعودی، قطر و ترکیه بهطور موقت متوقف شده است.
این وقفه اندکی پس از آن اعلام شد که در نتیجهٔ حملهٔ پاکستان بر شفاخانهٔ معتادین در کابل، صدها فردملکی کشته شدند. ولی پاکستان این ادعا را تأیید نکرده که در اثر بمباردمان آنها افراد ملکی، کشته شدهاند.
وزارت صحت عامه طالبان: اجساد برخی قربانیان حمله اخیر هنوز در طب عدلی باقی مانده است
وزارت صحت عامه طالبان میگوید که پس از حمله اخیر پاکستان بر کابل، دهها جسد هنوز در طب عدلی باقی مانده و هویت آنها مشخص نشده است.
شرافت زمان سخنگوی این وزارت امروز شنبه اول حمل در صفحه ایکس خود نوشته است که خانوادههایی که اعضایشان ناپدید شدهاند، میتوانند به شفاخانه مربوطه در منطقه دارالامان مراجعه کنند.
پاکستان هفته گذشته دوشنبه شب یک مرکز درمان معتادان را در کابل هدف قرار داد که به ادعای مقامهای طالبان، در نتیجه آن بیش از ۴۰۰ تن کشته و ۲۶۰ تن دیگر شدند.
این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. سازمان ملل متحد از کشته شدن ۱۴۳ تن گزارش داده است
در مقابل پاکستان ادعا کرده است که هدف این حمله تأسیسات نظامی در نزدیکی این مرکز بوده است.
بیخبری ادارههای بریتانیایی از محل اقامت نزدیک به هفت هزار پناهجوی افغان که وارد این کشور شدند
مقامهای بریتانیا میگویند که رد نزدیک به هفت هزار پناهجوی افغان را که به این کشور منتقل شدند، گم کرده اند.
روزنامۀ بریتانیایی دیلی میل گزارش داده است که این پناهجویان محل اقامتشان را بدون اطلاع دادن به ادارههای مربوطه ترک کردند.
این روزنامه روز جمعه، ۲۹ حوت به نقل از دفتر حسابرسی ملی بریتانیا نوشته است که محل اقامت ۶۹۲۹ نفر (۱۸ درصد از کسانی که تا ۳۱ دسمبر ۲۰۲۵ به بریتانیا رسیدهاند)، نامعلوم است.
با این حال، وزارت دفاع بریتانیا گفته که دولت نیازی به نظارت بر محل سکونت مهاجران پس از جابجای آنها ندارد.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان صدها هزار نظامی و غیرنظامی افغان که با نیروهای خارجی از جمله بریتانیا و امریکا کار کرده بودند، کشورشان را به مقصد به پناهندگی در این کشورها ترک کردند.
در حال حاضر هزاران تن آنان در کشورهای همسایه در انتظار طی مراحل شدن پروندههای پناهندگیشان هستند.
حکومت طالبان بار دیگر پاکستان را به نقض آتشبس موقت متهم کرد
مسئولان محلی حکومت طالبان در کنر به برخی رسانهها مدعی شدند که حملات توپخانهای پاکستان بر این ولایت ادامه داشته است.
ضیاالرحمن سپینغر، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر در گفتوگو با رسانهها ادعا کرده که پاکستان تا از پنجشنبه تا روز جمعه، ۲۹ حوت ۲۵ گلولۀ هاوان به این ولایت شلیک کرده است.
اما وزارت اطلاعات پاکستان روز جمعه ادعای مشابه طالبان مبنی بر نقض آتشبس موقت از سوی نیروهای این کشور را رد کرده بود.
پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان و برخی باشندگان محل نیز مدعی شده بودند که شلیکهای توپخانهای پاکستان روز پنجشنبه نیز ادامه داشت.
رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمیتواند ادعاهای هر دو طرف را تأیید کند.
پاکستان و حکومت طالبان پیش از این اعلام کرده بودند که به مناسبت عید درگیریهایشان را به گونۀ موقت متوقف میکنند که به گفتۀ پاکستان این آتشبس از روز پنجشنبه آغاز و تا دوشنبه ادامه خواهد داشت.
ادامۀ بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان در روزهای عید
مهاجرین افغان در هریپور پاکستان میگویند که پولیس این کشور دهها نفر از آنها را در روز عید برای اخراج به افغانستان بازداشت کرده است.
حاجی سعید خان کوچی، یکی از مهاجرین افغان در کمپ هریپور، روز جمعه، ۲۹ حوت به رادیو آزادی گفت که آنها برای بازگشت به افغانستان آماده شده بودند، اما جادهها مسدود شده و آنها در آنجا گیر افتادهاند.
او افزود که افراد باقی مانده در کمپ از ترس عملیات پولیس از خانههای خود بیرون نمیشوند.
حاجی سعید خان کوچی از ملل متحد میخواهد که یک مسیر امن را برای بازگشت آنها به افغانستان فراهم کند.
گزارشها حاکی از آن است که عملیات بازداشت و اخراج مهاجرین توسط پولیس در بلوچستان پاکستان نیز جریان دارد که سبب ایجاد ترس و وحشت در بین آنها در روزها و شبهای عید شده است.
بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از سال ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۶ بیش از دو میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند و یا اخراج شدهاند و حدود دو میلیون نفر دیگر هنوز هم در پاکستان زندگی میکنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی مهدی انصاری خبر داده است
مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که مهدی انصاری «خبرنگار آژانس خبری افغان» پس از یکونیم سال بازداشت در کابل آزاد شده است.
این نهاد دیروز با استقبال از آزادی او گفته است که انصاری در زندان بگرام نگهداری میشد، اما افزوده که محاکمه و زندانی شدن او به اتهام همکاری با رسانههای تبعیدی بوده است.
مهدی انصاری در چهارم میزان سال گذشته در منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد و سپس محکمه ابتدایی او را به اتهام تبلیغ علیه طالبان به یکونیم سال زندان محکوم کرد.
پس از آن، یک رسانه نزدیک به طالبان ویدیوی اعترافات او را منتشر کرد که در آن به همکاری با رسانههای خارج از کشور اعتراف کرده بود.
مرکز خبرنگاران افغانستان این اعتراف را «جبری» خوانده و آن را نقض اصول محاکمه عادلانه و حقوق خبرنگاران دانسته است.