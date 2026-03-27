افغانستان
تلاش طالبان برای گسترش تجارت با ازبکستان
حکومت طالبان و اوزبکستان موافقتنامه ساختار شورای تجارتی افغانستان و ازبیکستان را امضا کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز جمعه با نشر خبرنامهای در صفحه فیسبوک گفته است که این موافقتنامه در نخستین نشست شورای تجارتی افغانستان و ازبکستان در شهر تاشکند روز پنجشنبه ۶ حمل به امضاء رسید.
مقام های اتاق تجارت افغانستان و مقام های اوزبکستان ایجاد این شورا را گامی مهم در جهت همکاریهای اقتصادی میان دو کشور دانسته و ابراز امیدواری کرده اند که حجم تجارت میان افغانستان و ازبکستان در سالهای آینده از 1.68 میلیارد دالر به 5 میلیارد دالر افزایش یابد.
پیش از این نیز اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان از گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی با ازبکستان خبر داده بود.
مسئولان این اتاق گفته بودند که ایجاد سهولتها در انتقال و ترانزیت کالاها و کاهش موانع گمرکی، زمینه را برای افزایش مبادلات تجارتی فراهم کرده است.
ازبکستان در ماه قوس سال گذشته خورشیدی بهگونهٔ رسمی مرز خود با افغانستان را که از سال ۲۰۲۱ بسته مانده بود، دوباره بازگشایی کرد.
این اقدام زمینهٔ رفتوآمد مسافران و وسایط نقلیه را فراهم ساخته و مقام های ازبکستان ابراز امیدواری کرده بودند که گشایش دوبارهٔ مرز منجر به افزایش چشمگیر تجارت دوجانبه شود.
در نخستین نشست شورای تجارتی افغانستان و ازبکستان همچنان بر ایجاد تسهیلات بیشتر برای تاجران، برگزاری نمایشگاههای تجارتی بهگونه منظم تا چهار بار در سال و ایجاد نمایندگی اتاقهای تجارت در ولایات دو کشور نیز تأکید شده است.
مقام های طالبان در هرات: تردد وسایط ترانزیتی خارجی در اسلامقلعه بدون ویزه امروز آغاز می شود
دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات با نشر خبرنامهای در تلگرام نوشته است که این تصمیم روز جمعه در نشستی با اشتراک مولانا اسلامجار والی هرات و مقامات وزارت خارجه، فوائد عامه، کمیساری اسلامقلعه، گمرک و ترانسپورت گرفته شده است.
در خبرنامه گفته شده که در این نشست چگونگی تطبیق و اجرای فرمان کابینه حکومت طالبان مبنی بر لغو ویزه و رودپاس برای وسایط ترانزیتی ایرانی تا رسیدن به مرز اسلامقلعه برسی شده است.
بر اساس این تصمیم مقام های طالبان در هرات، از روز شنبه وسایط باربری خارجی بدون نیاز به ویزه و رودپاس می توانند به مرز اسلامقلعه رفت و آمد کنند.
مقام های طالبان همچنان گفته اند که این اقدام می تواند زمینه کار را برای بیش از هزار نفر در روز به طور دوامدار فراهم سازد و در کاهش کرایهها، هزینههای ترانسپورتی، و پایین آمدن قیمت اجناس نقش داشته باشد.
یک پناهجوی افغان در بریتانیا به جرم تجاوز به ۱۵ سال زندان محکوم شد
یک پناهجوی افغان در بریتانیا به جرم تجاوز به یک دختر ۱۲ ساله به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
یک محکمه در وارویک بریتانیا روز جمعه ۷حمل اعلام کرد که احمد ملاخیل، ۲۳ ساله که جرم را در ماه جولای سال گذشته انجام داده پس از پایان دوران محکومیتش از بریتانیا اخراج خواهد شد.
محکمه همچنین گفته است که او به یک مورد دیگر تجاوز نیز اعتراف کرده و علاوه بر آن، به اتهام آزار جنسی و تهیهٔ تصاویر غیراخلاقی از کودک از طریق فیلمبرداری از قربانی نیز مجرم شناخته شده است.
قاضی کریستینا مونتگومری گفته است که هرچند قربانی به او گفته بود ۱۹ سال دارد، اما «شکی نیست که او میدانست سن دختر کمتر از ۱۶ سال است».
این در حالی است که در روزهای اخیر بریتانیا اخیر اعلام کرده که قصد دارد پالیسی خود را در قبال پذیریش مهاجران تغییر دهد.
ملل متحد: بازگشت مهاجران افغان فشار بر کمکهای بشردوستانه را افزایش داده است
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از آغاز سال میلادی جاری تاکنون، بیش از ۱۶۰ هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند.
این نهاد گفته است که این روند فشار بر کمکهای بشردوستانه را افزایش داده است.
بر اساس آمار یونیسف، بازگشایی گذرگاه تورخم احتمال تسریع روند بازگشت مهاجران را بیشتر میکند.
این اداره تخمین زده که هنوز حدود ۱.۹۲ میلیون افغان در پاکستان زندگی میکنند و احتمال بازگشت افراد بیشتری نیز وجود دارد.
نهادهای امدادرسان گفتهاند که این روند همزمان با افزایش درگیریها میان افغانستان و پاکستان جریان دارد.
این درگیریها که از اواخر ماه فبروری آغاز شدهاند، باعث آوارگی مردم، تلفات غیرنظامیان و آسیب به زیرساختهای مهم شدهاند.
یونیسف این وضعیت را «بحرانی و بهسرعت در حال تغییر» توصیف کرده است.
در همین حال، رسانههای پاکستانی امروز به نقل از مقامات این کشور گزارش دادهاند که تلاشها برای بازگرداندن مهاجران افغان را افزایش دادهاند و تاکنون ۲ میلیون و ۱۳۲ هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدهاند.
گذرگاه تورخم دوباره مسدود شد
مقامهای طالبان و پاکستانی تأیید کردهاند که گذرگاه تورخم، که دیروز باز شده بود، امروز دوباره بسته شده است.
رسانههای پاکستانی امروز به نقل از مقامهای این کشور گزارش دادهاند که پس از یک رویداد امنیتی، که در آن یک سرباز پاکستانی زخمی شد، این گذرگاه مسدود شده است.
قریشی بدلون، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته است که پاکستان شب گذشته این گذرگاه را مسدود کرده اس و مهاجران افغان مسیر بازگشت در آنسوری مرز گیر مانده اند.
روز گذشته شماری از مهاجران از این مسیر وارد افغانستان شدند که در میان آنها افرادی که از زندانهای پاکستان آزاد شده بودند نیز حضور داشتند.
دیدهبان حقوق بشر: حملهٔ هوایی پاکستان به مرکز درمان معتادان در افغانستان «غیرقانونی» و احتمالا جنایت جنگی است
دیدهبان حقوق بشر میگوید که بررسیهایش دربارهٔ حملهٔ هوایی پاکستان به یک مرکز درمان معتادان در کابل نشان میدهد این حمله ممکن است «جنایت جنگی» باشد.
در اعلامیه این سازمان که امروز در وبسایت آن منتشر شده از قول پاتریشیا گوسمن، معاون بخش آسیا در این سازمان آمده که شواهد نشان میدهد که این حمله به یک مرکز درمانی شناختهشده انجام شده و دهها بیمار در آن کشته شدهاند، که این کار «غیرقانونی» بوده است.
این سازمان گفته هدف حمله یک مجتمع بزرگ درمانی بوده که از سال ۲۰۱۶ در یک پایگاه سابق ناتو فعالیت میکرد.
یکی از کارکنان این مرکز گفته بود که سه بخش اصلی هدف قرار گرفتهاند: سالن غذاخوری، ساختمان محل اقامت شان حدود ۴۵۰ نفر در آن بودند و یک اتاق نگهبانی.
پیش از این هم سازمان ملل متحد و سازمان عفو بینالملل این رویداد را حمله به یک مرکز درمانی دانسته بودند.
پاکستان ۲۵ حوت مدعی شد تأسیسات نظامی در کابل و ننگرهار را قرار داده است.
طالبان مدعی شده پاکستان مرکز درمان معتادان در کابل را هدف قرار داده که به ادعای طالبان در نتیجه آن بیش از ۴۰۰ تن کشته و ۲۶۰ تن دیگر شدند.
این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. سازمان ملل متحد از کشته شدن ۱۴۳ تن گزارش داده است.
نمایشگاه محصولات افغانی در تاشکند
جمعه، ۷ ماه حمل آخرین روز نمایشگاه محصولات افغانی در تاشکند، پایتخت ازبکستان است.
در این نمایشگاه سهروزه در بیش از ۶۰ غرفه، میوههای خشک و تازه، زعفران، جلغوزه، پنبه، سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی و نوشیدنیهای افغانستان به نمایش گذاشته شدهاند.
این برنامه با حمایت مالی برنامه توسعهای سازمان ملل متحد روز چهارشنبه آغاز شد.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان گفته است که هدف این نمایشگاه، معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی افغانستان است.
پاکستان اعلام کرد که به عملیات در افغانستان ادامه میدهد
وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کرد که به عملیات در افغانستان ادامه میدهد.
طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه، ۶ ماه حمل در یک نشست خبری در این مورد سخن گفت.
این پس از آنست که وقفه در جنگ میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نیمهشب دوشنبه به پایان رسید.
پس از حملات هوایی پاکستان بر شهرهای بزرگ افغانستان در ماه گذشته، جنگ میان دو طرف آغاز شد.
مقامات حکومت طالبان ادعا کردهاند که در حملات هوایی پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد موسوم به «امید» در کابل، هفتۀ گذشته بیش از چهارصد تن کشته شدند.
اما پاکستان بیانیههای طالبان در این مورد را رد کرده و مدعی شده است که تاسیسات نظامی و زیرساختهای حمایت از تروریزم را با دقت مورد حمله قرار داده است.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان به فرانس پرس گفته است که حدود ۶۰ تن از قربانیان حمله بر این مرکز پنجشنبه در کابل به خاک سپرده شدند.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است که بر اساس آمار ابتداییاش ۱۴۳ تن کشته و ۱۱۹ تن دیگر زخمی اند، اما افزوده که این رقم بهاحتمال زیاد افزایش خواهد یافت.
به گفتۀ ملل متحد، جدا از این ۱۴۳ تن، دستکم ۷۶ غیرنظامی افغان از زمان آغاز جنگ میان دو طرف در ۲۶ فبروری کشته شدهاند.
آمادگی تیم ملی افغانستان برای دیدار با سوریه در مقدماتی جام ملتهای آسیا
به سلسلۀ مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا، قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان در سیویکم ماه مارچ به مصاف سوریه برود.
در بازی دیروز پنجشنبه، افغانستان با نتیجۀ یک – دو در برابر میانمار شکست خورد.
فدراسیون فوتبال افغانستان دوشنبه، ۲۳ مارچ اعلام کرد که پیش از بازی افغانستان با میانمار و سوریه، ۱۰ تن از اعضای تیم که برای اشتراک در این بازیها دعوت شده بودند، به گفتۀ فدراسیون بنابر دلایلی مثل مشکلات خانوادگی، وضعیت در شرق میانه و مصدومیت از حضور در این تیم انصراف دادند.
ما تلاش کردیم نظر شماری از این بازیکنان از جمله اویس عزیزی را که به عنوان گولکیپر یا دروازهبان تیم ملی افغانستان در مسابقات اشتراک کرده، نیز بگیریم، اما موافق نشدیم.
تورخم برای بازگشت مهاجران افغان باز شد
گذرگاه تورخم پس از ظهر امروز به روی مهاجران گشوده شد.
مقام های طالبان و پاکستان گفته اند که این گذرگاه فقط به روی مهاجرانی که به افغانستان برمی گردند باز خواهد بود.
گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان از اکتوبر پارسال به اینسو به روی داد و ستد تجاری بسته است.