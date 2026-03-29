حکومت طالبان دو فعال اجتماعی را در هرات بازداشت کرد

مقامات محلی طالبان می‌گویند که راه‌های مواصلاتی چندین ولسوالی ولایت فاریاب به دلیل جاری شدن سیلاب‌ها مسدود شده است.

خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان به نقل از مولوی حمیدالله دانش، رئیس فواید عامۀ طالبان در این ولایت گزارش داده که راه‌های مواصلاتی در ولسوالی‌های گرزیوان، فردوس و بلچراغ به دلیل سیل مسدود شده اند.

او در مورد خسارات احتمالی اظهار نظری نکرد، اما افزود که تلاش‌هایی از سوی نهادهای مربوطه با همکاری مردم برای باز کردن این راه‌ها انجام شده است.

در همین حال، گزارش شده است که پنج نفر در بادغیس به دلیل جاری شدن سیلاب‌ها و ریزش باران‌های شدید جان خود را از دست داده‌اند.

صدیق‌الله صدیقی، سخنگوی فرماندهی امنیۀ حکومت طالبان در این ولایت، روز شنبه اعلام کرد که در نتیجۀ جاری شدن سیلاب‌ها سه نفر در روستای "شش منی‌ها" در ولسوالی قادس و دو نفر، از جمله یک دختر سه ساله، در ولسوالی درۀ بوم جان خود را از دست دادند.

ادارۀ مبارزه با حوادث طالبان در بادغیس اعلام کرد که سیلاب‌ها در کنار تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده و زمین‌های زراعتی را تخریب کرده است.