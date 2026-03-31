سه شنبه ۱۱ حمل ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۴۷

جهان

حملات سنگین به «انبار مهمات» و «اهداف نظامی» در اصفهان

انفجار های بزرگ در اصفهان

امریکا و اسرائیل شام دوشنبه (۱۰حمل) و صبح امروز سه‌شنبه (۱۱حمل) همزمان با حمله به تهران، به اصفهان نیز حمله کردند.

ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی از انفجارهای بسیار بزرگ در اطراف اصفهان منتشر شده است.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، پیشتر معاون امنیتی و انتظامی اصفهان گفته بود که «جنگنده‌های امریکایی و اسرائیلی» شهرهای اصفهان، نجف‌آباد، مبارکه، کاشان و شهرضا را شام دوشنبه هدف قرار داده‌اند.

این مقام صبح امروز نیز بدون ارائۀ جزئیات بیشتر گفت که بررسی‌های اولیه از هدف گرفته شدن برخی «اهداف نظامی» در اصفهان حکایت دارد.

درباره حمله به اصفهان یک مقام ایالات متحده به روزنامه وال‌استریت‌ ژورنال گفت که امریکا یک «انبار بزرگ مهمات» را در این شهر با «بمب‌های سنگرشکن دو هزار پوندی» هدف قرار داد.

این مقام افزود که حجم زیادی از بمب‌های سنگرشکن، یا مهمات نفوذگر، در این حمله استفاده شده است.

اردوی اسرائیل هنوز درباره حملات بامداد سه‌شنبه به اصفهان توضیحی نداده است.

ترکیه یک موشک دیگر ایرانی را رهگیری کرد

آرشیف: بیرق ترکیه

ترکیه می‌گوید که چهارمین موشک ایرانی را رهگیری کرده است.

وزارت دفاع ترکیه روز دوشنبه ۱۰ حمل با نشر اعلامیه‌ای از رهگیری و انهدام یک موشک بالیستیک که از ایران شلیک شده بود، خبر داده است.

بر اساس این اعلامیه، این موشک توسط سیستم دفاع موشکی و هوایی ناتو، مستقر در شرق مدیترانه، رهگیری شده است.

ترکیه یکی از کشورهای عضو پیمان ناتو است.

این چهارمین موشک بالیستیک ایرانی است که در حریم هوایی ترکیه یا در مسیر آن رهگیری می‌شود.

مقام‌های ترکیه پیشتر نسبت به ادامه حملات راکتی از ایران به این کشور هشدار داده و خواستار توقف آنها شده بودند.

تا کنون جزئیات بیشتری در مورد مسیر موشک و محل دقیق رهگیری آن منتشر نشده است.

هشدار رئیس جمهور ترمپ: در صورت شکست مذاکرات، تاسیسات انرژی ایران نابود خواهند شد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، هشدار داده است که اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی به نتیجه نرسد، واشنگتن به گفتۀ او تمامی نیروگاه‌های برق، چاه‌های نفت و جزیرۀ خارک ایران را نابود خواهد کرد.

ترمپ روز دوشنبه ۱۰ حمل در شبکۀ اجتماعی خود «تروت سوشیال» نوشته است که در حال انجام «مذاکرات جدی» با یک «رژیم جدید و معقول‌تر» برای پایان دادن به عملیات نظامی در ایران است.

این در حالی است که مقام‌های ایرانی جریان مذاکرات با ایالات متحده را رد کرده اند.

ترمپ پیش از این، شام یک‌شنبه در گفتگو با روزنامۀ «فایننشل تایمز» گفته بود که در حال بررسی تصرف احتمالی جزیرۀ خارک و به‌دست گرفتن کنترول نفت ایران است.

هم‌زمان، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، روز دوشنبه در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی «ای‌بی‌سی» گفته است که ادارۀ ترمپ برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به کنترول دایمی تنگۀ هرمز، چندین گزینه و ابزار در اختیار دارد، اما در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

این در حالست که در هفته‌های اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از طرحی برای دریافت تعرفه از کشتی‌های بین‌المللی هنگام عبور از تنگۀ هرمز سخن گفته بودند؛ موضوعی که واکنش تند ایالات متحده را به دنبال داشته است.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا روز دوشنبه، ۱۰ حمل بار دیگر تهدید کرد اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی به نتیجه نرسد، ایالات متحده "همه نیروگاه‌های تولید برق، چاه‌های نفت و جزیرۀ خارک (و احتمالاً تمامی تأسیسات آب‌شیرین‌کن)" ایران را نابود خواهد کرد.

دونالد ترمپ در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث‌سوشال، نوشت: ایالات متحده "در حال انجام مذاکرات جدی با یک "رژیم جدید و معقول‌تر" برای پایان دادن به عملیات نظامی خود در ایران است."

او تأکید کرد که "پیشرفت زیادی" در مذاکرات حاصل شده و همزمان تهدید کرد: "اگر به هر دلیلی به‌زودی توافقی حاصل نشود—که احتمالاً خواهد شد—و اگر تنگۀ هرمز فوراً "برای تجارت باز" نشود، ما "حضور" خود در ایران را با منفجر کردن و نابودی کامل تمامی نیروگاه‌های تولید برق، چاه‌های نفت و جزیرۀ خارک (و احتمالاً تمامی تأسیسات آب‌شیرین‌کن) که عمداً تاکنون به آن‌ها "دست نزده‌ایم"، به پایان خواهیم رساند."

رئیس‌جمهور امریکا افزود: "این اقدام در تلافی کشته شدن بسیاری از سربازان ما و دیگر افرادی است که طی "۴۷ سال حکومت ترور" رژیم قبلی توسط ایران کشته شده‌اند."

ترمپ در حالی بر "ادامۀ مذاکرات" میان ایران و امریکا تأکید می‌کند که مقام‌های ایرانی این موضوع را رد می‌کنند و خواسته‌ها و شروط ۱۵‌گانهٔ واشنگتن از ایران را نیز "زیاده‌خواهانه" می‌نامند.

ترمپ یکشنبه شب نیز در گفت‌و‌گو با فایننشال‌تایمز گفته بود که در حال بررسی تصرف احتمالی جزیرۀ خارک و در دست گرفتن کنترل نفت ایران است.

کوزوو اعزام نیرو به غزه را در چارچوب طرح مورد حمایت امریکا تصویب کرد

تصویر آرشیف

کوزوو روز دوشنبه ۱۰ حمل اعزام نیرو به غزه را به‌عنوان بخشی از یک نیروی امنیتی بین‌المللی تصویب کرد.

این اقدام در چارچوب ابتکار مورد حمایت ایالات متحده پس از آتش‌بس سال گذشته میان اسرائیل و حماس انجام می‌شود. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، چندین کشور از جمله اندونیزیا، مراکش، قزاقستان و البانیا نیز تعهد سپرده‌اند که برای «نیروی بین‌المللی ثبات» نیرو اعزام کنند تا صلح را حفظ کرده و از یک ادارهٔ انتقالی در غزه تحت طرح «هیئت صلح» دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، حمایت نمایند.

حکومت کوزوو در نشست وزیران که روز دوشنبه به‌صورت تلویزیونی پخش شد، اعلام کرد که وزارت دفاع این کشور پس از دریافت دعوت‌نامه‌ای از سوی امریکا در ماه دسمبر گذشته، تصمیم به اعزام نیرو به غزه گرفته است.

البین کورتی، صدراعظم کوزوو، در این نشست گفت:«ما آماده هستیم که اشتراک کنیم و به مردم غزه کمک نماییم، زیرا خود ما نیز از سال ۱۹۹۹ تاکنون از حضور نیروهای بین‌المللی بهره‌مند بوده‌ایم.»

حکومت کوزوو شمار دقیق نیروهایی را که به غزه اعزام خواهند شد، اعلام نکرد.

جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که حماس در اکتوبر۲۰۲۳ با حمله به خاک اسرائیل، ۱۲۰۰ نفر را کشت و ۲۵۰ نفر را گروگان گرفت.

پس از آن اسرائیل حملات گسترده به نوار غزه را آغاز کرد که بر اساس آمار ارائه شده از سوی مقام‌های صحی غزه تا به حال باعث کشته شدن بیش از ۷۰ هزار فلسطینی شده است.

آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس از ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۵ ادامه دارد، ولی با وصف آن درگیری‌های مرگبار بارها تکرار شده و هر دو طرف، یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند.

ترمپ: علاوه بر مذاکرات با ایران، طرح تصرف جزیره خارک نیز تحت بررسی است

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا روز دوشنبه ۱۰ حمل در صحبت با روزنامه فایننشل تایمز گفت «ممکن است جزیره خارک را بگیریم یا نگیریم؛ گزینه‌های زیادی داریم. این کار به این معناست که باید برای مدتی در آنجا (خارک) باقی بمانیم.»

ترمپ در پاسخ به پرسشی درباره توانایی دفاعی ایران از جزیره خارک گفت: «فکر نمی‌کنم آن‌ها (ایرانی‌ها) چیزی برای دفاع داشته باشند؛ ما می‌توانیم به‌راحتی خارک را تصرف کنیم.»

به گفته ترمپ: «ترجیح می‌دهم کنترل نفت ایران را به‌دست بگیرم.» او این اقدام احتمالی را با بازداشت نیکلاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا مقایسه کرد و افزود که اکنون نفت ونزوئلا به پالایشگاه‌های امریکا منتقل می‌شود.

رئیس‌جمهور امریکا در حالی از به‌دست گرفتن کنترل نفت ایران سخن می‌گوید که قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از پنجاه درصد افزایش یافته است.

در حال حاضر، قیمت هر بشکه نفت به ۱۱۶ دالر رسیده است.

ایران کشته‌شدن علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه را تأیید کرد

علی‌رضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه ۱۰ حمل، کشته‌شدن علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی این نهاد را تأیید کرد.

بیانیه سپاه پنج روز پس از اعلام اسرائیل و امریکا مبنی بر کشته‌شدن این فرمانده ارشد سپاه پاسداران صادر شده است.

در این بیانیه به شکل مبهمی آمده که تنگسیری «در حین ساماندهی و تقویت نیروها و تقویت سپر دفاعی جزایر و سواحل» هدف قرار گرفته و «بر اثر شدت جراحات» کشته شد.

سپاه پاسداران در بیانیه خود توضیحات بیشتری درباره زمان کشته‌شدن آقای تنگسیری و همچنین جانشین احتمالی او نداده است.

اردوی اسرائیل و فرماندهی مرکزی اردوی امریکا (سنتکام) روز پنج‌شنبه از هدف قرار گرفتن علیرضا تنگسیری خبر داده بودند.

برد کوپر، فرمانده دریایی سنتکام، گفته بود کشته‌شدن تنگسیری «منطقه را امن‌تر می‌کند» و «این فرمانده سپاه طی سال‌ها فرماندهی خود، دستور حمله به صدها شناور با استفاده از پهپادها و موشک‌های یک‌طرفه را صادر کرد و باعث کشته‌ شدن شمار زیادی از غیرنظامیان بی‌گناه شد.»

او با اشاره به این‌که وزارت خزانه‌داری امریکا در جون ۲۰۱۹، تنگسیری را به عنوان «تروریست جهانی ویژه» معرفی کرد، گفت این فرمانده در سال ۲۰۲۴ به‌دلیل توسعه پهپادها هدف تحریم‌های بیشتری قرار گرفت.

به گفتهٔ کوپر، نیروی دریایی سپاه اکنون با از دست دادن رهبر خود، «در مسیری برگشت‌ناپذیر از افول قرار گرفته است.»

اصابت راکت به ساختمان دفتر تلویزیون قطری در تهران

تلویزیون قطری العربی می گوید که ساختمان دفتر این شبکۀ تلویزیونی در میدان هروی تهران پایتخت ایران هدف اصابت راکت‌های اسرائیل قرار گرفته است.

این شبکه روز یکشنبه (۹ حمل) گفت ، راکتی که از پهپاد شلیک شده در حین اجرای برنامۀ زنده به این ساختمان برخورد کرده است.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، کارکنان این شبکه تلویزیونی در تهران مجروح نشده‌اند ؛ اما یک خبرنگار تلویزیون العربی گفته است که در ساختمان‌های مجاور ده نفر زخمی شده‌اند.

مشخص نیست که هدف از این حملۀ راکتی در این منطقۀ تهران چه بوده است.

اسرائیل در این باره هنوز چیزی نگفته.

مقامات محلی از حمله پهپادی به یک ترمینل کلیدی صادرات نفت روسیه خبر دادند

تأسیسات نفت اوست-لوگا در میان دود و آتش

مقامات محلی می‌گویند که این آخرین مورد از سلسله حملات اوکراین با هدف محدود کردن توانایی روسیه در بهره‌مندی از قیمت‌های بالای جهانی انرژی است.

بخش خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده که الکساندر دروژدینکو، والی منطقه لنینگراد گفته که تأسیسات اوست-لوگا، واقع در نزدیکی سن پترزبورگ در ساحل جنوبی خلیج فنلند، در یک حملۀ شبانه در ۲۹ مارچ آسیب دیده و آتش گرفته است.

او نگفت که حملات پهپادی از کجا انجام شده است و اوکراین مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که اوکراین از ۳۴۵ پهپاد برای حمله به اهدافی در روسیه در طول شب استفاده کرده است.

این حداقل دومین بار در یک هفته است که تأسیسات اوست-لوگا هدف قرار گرفته است.

تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده در ۲۷ مارچ نشان می‌دهد که دود و شعله از این تأسیسات بلند می‌شود.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین که در سفری به شرق‌میانه برای نمایش توانمندی‌های کی‌یف در جنگ ضد پهپادی به سر می‌برد، در ۲۸ مارچ گفت که حدود ۶۰ درصد از ظرفیت صادرات خط لولۀ اوست-لوگا نابود شده است.

گزارشی از "آمادگی پنتاگون برای عملیات زمینی محدود در ایران"

سربازان امریکایی در جریان یک عملیات نظامی در افغانستان در سال ۲۰۰۹

روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از مقام‌های امریکایی که نخواسته‌اند نامشان ذکر شود، گزارش داده است که پنتاگون در حال آماده‌سازی طرح‌هایی برای چند هفته عملیات زمینی محدود در ایران است، هرچند دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، هنوز مجوزی برای اجرای آن صادر نکرده است.

بر اساس این گزارش، این عملیات ممکن است شامل حملات نیروهای ویژه و واحدهای پیاده به اهدافی مانند جزیرۀ خارک و مناطق ساحلی نزدیک تنگۀ هرمز باشد، اما به گفته منابع، به معنای تهاجم گسترده یا تمام‌عیار نخواهد بود.

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا، روز جمعه تأکید کرد که واشنگتن می‌تواند "بدون استفاده از نیروهای زمینی" به اهداف خود دست یابد، با این حال به نوشته واشنگتن‌پست برنامه‌ریزی برای عملیات زمینی محدود در ایران "در مرحلۀ پیشرفته قرار دارد."

این درحالیست که محمد باقر قالیباف، رئیس شورای اسلامی (پارلمان) ایران روز یک‌شنبه گفته که نیروهای آنان منتظر ورود زمینی سربازان امریکایی هستند.

