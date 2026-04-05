آنان می گویند که هدف شان آسانسازی دسترسی مردم به بازار و ایجاد ارتباط مستقیم میان خریداران و فروشندگان است.
سید مهدی حسینی مسئول یک وبسایت تبلیغاتی برای تجارت آنلاین در کابل به رادیو آزادی گفت:
ما این پلتفورم را ایجاد کردیم تا هر فرد بتواند بهگونه آسان و سریع به بازار دسترسی داشته باشد، بدون اینکه به کسی کمیشن بدهد یا کمیشن کاران از آن سود ببرند
ما خریداران را بهگونه مستقیم در بخشهای مختلف با فروشندگان وصل میکنیم. بخشهای گوناگون را در این پلتفورم جا دادهایم و تلاش داریم آن را توسعه دهیم، اما اینکه مردم به این پلتفورمها زیاد اعتماد نمیکنند، دلیلش افزایش کلاهبرداری در شبکههای اجتماعی است."
همچنان، فرید ارشاد، مسئول یک بازار تجارت آنلاین در کابل که برای این فعالیت یک وبسایت و اپلیکیشن ویژه ساخته و از یک سال به اینسو با یک تیم کاری در این بخش کار می کند می گوید:
"در این کار از امکانات داخلی کشور استفاده کردهایم و حتی در ساخت و پیشبرد اپلیکیشن از کارمندان افغان در داخل کشور استفاده کردهایم؛ هم اپلیکیشن و هم وبسایت را در داخل ساختهایم و عملاً موفقانه در آن فعالیت داریم."
در این پلتفورمها، از خانهها و جایدادها گرفته تا موترها، وسایل خانه و هر آنچه مردم به آن نیاز دارند و در بازارهای معمول قابل دسترسی است، بهگونه آنلاین معلومات و جزئیات نشر میشود و این پلتفورمها نقش پل ارتباطی میان خریداران و فروشندگان را ایفا میکنند.
برخی از مردم نیز ایجاد چنین فرصتها و پلتفورمها را برای آسانسازی زندگی مفید میدانند، اما میگویند که آگاهی کافی در این زمینه ندارند و امکانات لازم، بهویژه اینترنت، در اختیارشان نیست.
یاسین سعادت، باشنده شهر کابل، در این مورد گفت:
با آنکه تجارت آنلاین در افغانستان تازه است، اما فواید زیادی دارد
یکی از آنها این است که زندگی ما مردم را آسان میسازد. اما مشکل این است که همه مردم در این مورد آگاهی ندارند، بهخصوص افراد مسن، همچنان مردم برخی دیگر به آن اعتماد نمیکنند."
کارشناسان میگویند که بازاریابی آنلاین در مقایسه با بازاریابی سنتی ارزانتر و مؤثرتر است و تاجران میتوانند با هزینه کمتر کالاهای خود را به افراد بیشتری عرضه کنند.
با این حال، آنان تأکید میکنند که توسعه این بخش در سطح کشور نیازمند کار منظم و دوامدار است.
آذرخش حافظی، کارشناس امور اقتصادی، به رادیو آزادی گفت:
"این کار بسیار مفید است، زیرا انحصار برخی افراد را از میان میبرد و امکان تبلیغ آزادانه کالاهای داخلی و خارجی را فراهم میکند. مردم نیز آگاهی پیدا میکنند و رقابت افزایش مییابد. وقتی رقابت زیاد شود، کالاهای بهتر با قیمت مناسبتر عرضه میشود. اما در اینجا بسیاری از مردم به اینترنت دسترسی ندارند و در کنار سیستم بانکی، باید به سیستمهای ارتباطی نیز دسترسی داشته باشند تا این نظام دیجیتالی بتواند پیشرفت کند."
به گفته آقای حافظی، چنین فرصتها نهتنها باعث گسترش و رشد بازار اقتصادی و تجارت میشود، بلکه در ایجاد فرهنگ تجارت دیجیتالی و افزایش اعتماد در جامعه نیز نقش مهمی دارد.