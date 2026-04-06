محمد هارون ایوبی، یکی از شهروندان می‌گوید که روز یکشنبه هنگام بازگشت به کابل، به دلیل بسته شدن شاهراه کابل–جلال‌آباد مجبور شده از مسیر بدیل لته‌بند استفاده کند.

او به رادیو آزادی روز دوشنبه (۱۷حمل) گفت ، مسیر اصلی که حدود دو و نیم ساعت زمان می‌گرفت،از راه بدیل پس از سپری کردن نزدیک به پنج و نیم ساعت به مقصد رسید و همچنان به جای حدود دو نیم صد افغانی تا هشت‌صد افغانی کرایه پرداخت کرده است.

« دیروز کابل آمدم روز پنجشنبه (ننگرهار) رفته بودم که این مشکل ایجاد شد،آمدنم بسیار ضروری بود از راه لته بند آمدم راهش بسیار غیرمعیاری است هیچ جور نیست هر قسم موتر باشد به این راه آمدنش بسیار مشکل است هیچ سهولت و امکانات ندارد.»

او افزود:

« در این مسیر اگر کسی تشنه شود دکانی نیست که آب بگیرد یا رستورانتی نیست که غذا بخورد،مردم بسیار به زحمت اند از مجبوریت از این مسیر می آیند اگر نی هیچ راه آمدن نیست.»

همچنان یک زن که در روز های اخیر از هرات به کابل سفر کرده می گوید که با مشکلات زیادی از مسیر های طولانی عبور کرده است.

او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی بیشتر گفت:

«واقعا بسیار راه طولانی را پیمودم تا از هرات به کابل آمدم ، در این وضعیت آب و هوا باور کنید که به هزار مشکل رسیدیم.»

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامۀ حکومت طالبان گفته است که در نتیجۀ بارندگی‌ های اخیر و سرازیر شدن سیلاب‌ها ، در شماری از شاهراه‌ها و جاده های افغانستان مشکلاتی در رفت‌وآمد وسایط ترانسپورتی بوجود آمده است.

او افزوده که در ولایت سمنگان، مسیر دره‌صوف–بلخ و ایبک–روی دو آب و در فاریاب، سرک جغلی ولسوالی‌های فردوس، بل‌چراغ و گرزیوان مسدود اند.

آقای حق شناس همچنان روز یکشنبه ۱۵ حمل در شبکه ایکس نوشته که شاهراه کابل–جلال‌آباد به دلیل لغزش کوه در منطقۀ تنگی غارو، با وجود تلاش‌ها برای بازگشایی، از روز جمعه به اینسو همچنان به دلیل ادامۀ لغزش کوه به هدف جلوگیری از خطرات به‌گونۀ کامل به روی ترافیک مسدود است.

در همین حال، یک تاجر میوۀ تازه و سبزیجات که در مسیر کابل–ننگرهار فعالیت دارد، می‌گوید بسته شدن این شاهراه باعث افزایش هزینه‌های ترانسپورتی و در نتیجه بالا رفتن قیمت مواد خوراکی شده است.

او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:

«اکثر سبزیجات ما از طرف مشرقی می آید. آنان تفاوت کرایه را روی مال می اندازند مثلا قبلا گلپی را ترازوی دوصد سودا می کردند حالا دو و نیم صد یا سبزیجات مثل پالک،گشنیز،زردک،کاهو و کرم و سایر اقلام که از ولایت های شرقی می آید روی قیمت آن اضافه می کنند و همچنان از اینطرف جنس های که مورد ضرورت مشرقی است می فرستیم قبلا یک کارتن کیله فروش می کردند به سیزده صد حالا از اینکه راه دور شده به سیزده ونیم صد به فروش می رسانند.»

از سوی دیگر، اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان با نشر هشدار تازه اعلام کرده که در تاریخ‌های ۱۷ و ۱۸ حمل، احتمال رعد و برق، بارندگی و جاری شدن سیلاب در شماری از ولایت‌ها از جمله کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان، دایکندی، میدان وردک، غزنی، لوگر، پکتیا، خوست، زابل، ارزگان، کندهار، هلمند، نیمروز، هرات، غور، فراه، بادغیس، بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان پیش‌بینی شده است.

بر بنیاد این هشدار، میزان بارندگی در این ولایت‌ها بین ۱۰ تا ۵۰ میلی‌متر خواهد بود و از مردم خواسته شده تا از نزدیک شدن به کنار رودخانه‌ها و ساحات سیلاب‌خیز خودداری کنند.