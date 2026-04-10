محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، که گفته می‌شود از اعضای گروه مذاکره کننده ایران با امریکا در پاکستان است، عصر جمعه، ۲۱ حمل، ساعاتی پیش از آغاز مذاکرات خواستار محقق شدن دو شرط "برقراری آتش‌بس در لبنان" و "آزادسازی دارایی‌های مسدود شدهٔ ایران" شد.

او در پیامی در صفحۀ ایکس خود این دو شرط را به عنوان اقدامات مورد توافق دو طرف خواند و خواست تا پیش از شروع مذاکرات محقق شوند.

مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان برقراری آتش‌بس، بارها خواستار توقف حملات اسرائیل به لبنان شده و آن را به عنوان موارد توافق آتش‌بس دانسته اند، اما امریکا و اسرائیل چنین موضوعی را رد کرده‌اند.

این درحالیست که ارتش اسرائیل و گروه حزب‌الله لبنان روز جمعه هم به تبادل آتش ادامه دادند و حزب‌الله اعلام کرد که حملات موشکی به پایگاه دریایی اشدود و چندین منطقه دیگر در شمال اسرائیل انجام داده است.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که در این حملات یک خانه ویران شده است، اما گفتند که تلفاتی نداشته است. در پاسخ، ارتش اسرائیل مناطقی را در جنوب لبنان بمباران کرد و طبق گزارش رسانه‌های لبنانی، حداقل یک نفر کشته شد.