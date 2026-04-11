مکرون از پزشکیان خواسته که از مذاکرات با امریکا برای دستیابی به «کاهش پایدار تنش ها» استفاده کند

ایران هرچه سریع‌تر آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را احیا کند

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید که در صحبت با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از او خواسته که از مذاکرات با ایالات متحدۀ امریکا در پاکستان برای دستیابی به «کاهش پایدار تنش ها» استفاده کند.

مکرون شامگاه شنبه( ۲۲ حمل) در پیامی به زبان فارسی در شبکهٔ اجتماعی ایکس همچنین نوشته که در این صحبت با همتای ایرانی خود «تأکید کرده که ایران هرچه سریع‌تر آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را احیا کند و فرانسه آمادگی دارد تا در این زمینه مشارکت کند.»

رئیس جمهور فرانسه در ادامه بر اهمیت رعایت کامل آتش‌بس، از جمله در لبنان، تأکید کرده، افزوده که فرانسه از اقدامات مقامات لبنانی، به‌حیث تنها مرجع مشروع برای تطبیق حاکمیت حکومت و تصمیم‌گیری درمورد سرنوشت لبنان، قاطعانه حمایت می‌کند.

این در حالیست که نواف سلام، صدراعظم لبنان روز شنبه اعلام کرد که سفر خود به ایالات متحدۀ امریکا را لغو کرده است.

قرار بود در این هفته، مذاکرات بین لبنان اسرائیل به میانجی‌گری امریکا برگزار شود، این‌که این تصمیم نواف سلام چه تأثیری روی مذاکرات خواهد داشت، تا هنوز مشخص نیست.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه همچنین گفته که قبل از تماس با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، نیز صحبت کرده وروی ضرورت احیای کامل آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز در سریع‌ترین زمان ممکن تأکید کرده است.

در آستانۀ مذاکرات بین هیئت های تهران و واشینگتن، مسعود پژشکیان رئیس جمهور ایران، روز شنبه در شبکۀ اکس نوشت که هیئت عالی رتبه‌ای ایرانی که در پاکستان حضور یافته، با تمام وجود حافظ منافع ایران است و در همین راستا شجاعانه مذاکره خواهد کرد.

ما اکنون در حال آغاز روند پاکسازی تنگه هرمز هستیم

قصر سفید اعلام کرده که هیئت مذاکره‌کنندۀ امریکایی جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، استیو ویتکاف، فرستادهٔ ویژه، و جرد کوشنر داماد دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا را شامل می شود. رسانه‌های ایران نیز محمدباقر قالیباف رئیس پارلمان، عباس عراقچی وزیر امور خارجه و علی باقری را اعضای اصلی مذاکره‌کنندهٔ هیئت ایرانی اعلام کرده‌اند.

براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا در پیامی که دقایقی پس از اعلام شروع مذاکرات بین هیئت های تهران و واشینگتن در اسلام‌آباد منتشر شد، نوشته که «ما اکنون در حال آغاز روند پاکسازی تنگه هرمز هستیم، به‌حیث لطفی به کشورهای سراسر جهان، از جمله چین، جاپان، کوریای جنوبی، فرانسه، جرمنی و بسیاری دیگر، جالب این‌جاست که آن‌ها خودشان شجاعت یا ارادهٔ انجام این کار را ندارند.»

اردوی ایالات متحدۀ امریکا می گوید که روند «فراهم‌سازی شرایط» برای پاکسازی ماین‌های بحری در تنگهٔ هرمز را آغاز کرده و دو کشتی این کشور از این گذرگاه عبور کرده‌اند.

قوماندانی مرکزی امریکا(سنتکام) روز شنبه(۲۲ حمل) اعلام کرد که کشتی‌های «یواس‌اس فرانک پترسون» و «یواس‌اس مایکل مورفی» در چارچوب مأموریتی گسترده‌تر برای اطمینان از پاکسازی کامل تنگه هرمز از ماین‌هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کار گذاشته، از تنگهٔ هرمز عبور کرده‌اند.