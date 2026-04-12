ترمپ روز یکشنبه اعلام کرد که نیروی دریایی امریکا بلافاصله محاصرۀ تنگه هرمز را آغاز خواهد کرد.
او با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، درباره مذاکرات روز شنبه گفت تنها موضوعی که اهمیت داشت، برنامه هستهای ایران بود که مورد توافق قرار نگرفت.
از همین لحظه، نیروی دریایی ایالات متحده که در جهان بهترین است، روند محاصره تمامی کشتیهایی را که تلاش میکنند وارد تنگه هرمز شوند یا از آن خارج شوند، آغاز خواهد کرد.ترمپ
آقای ترمپ افزود: "از همین لحظه، نیروی دریایی ایالات متحده که در جهان بهترین است، روند محاصره تمامی کشتیهایی را که تلاش میکنند وارد تنگه هرمز شوند یا از آن خارج شوند، آغاز خواهد کرد."
او همچنین با رد عوارض گرفتن (حقالعبور گرفتن) ایران از کشتیها تأکید کرد که به نیروی دریایی امریکا دستور داده است "هر شناوری را در آبهای بینالمللی که به ایران عوارضی پرداخت کرده، شناسایی و متوقف کند."
ترمپ افزود، که هر کسی که چنین عوارض غیرقانونیای پرداخت کند، در آبهای آزاد عبور امن نخواهد داشت.
رئیسجمهور ایالات متحده وعده داد این کشور مینهای کار گذاشته شده توسط ایران را نابود کند و اضافه کرد: "هر ایرانی که به سمت ما یا به سمت کشتیهای غیرنظامی شلیک کند، نابود خواهد شد."
مذاکرات میان ایران و امریکا بدون توافق به پایان رسید.
جِیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، بامداد یکشنبه در پاکستان به خبرنگاران گفت که مقامهای امریکایی بدون دستیابی به توافق با ایران، محل مذاکرات را ترک میکنند و قصد بازگشت به ایالات متحده را دارند.
معاون رئیسجمهور امریکا با اشاره به اینکه گفتوگوها با ایران به توافق ختم نشد، گفت که پس از ارائۀ "آخرین و بهترین پیشنهاد"، اسلامآباد را ترک میکند.
ونس پس از ۲۱ ساعت مذاکره در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، به خبرنگاران گفت: "ما با یک طرح بسیار ساده اینجا را ترک میکنیم؛ چارچوبی برای تفاهم که آخرین و بهترین پیشنهاد ماست. باید دید آیا ایرانیها آن را میپذیرند یا نه."
معاون رئیسجمهور امریکا به کاستیهایی در روند گفتوگوها اشاره کرد و گفت ایران تصمیم گرفته است شرایط امریکا، از جمله نساختن سلاحهای هستهای را نپذیرد.
این درحالیست که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران، ساعاتی پس از اعلام بینتیجه ماندن این گفتوگوها، در اولین اظهار نظر در این باره گفت: "امریکا منطق و اصول ما را درک کرد و حالا وقت آن است تا تصمیم گیرد که آیا میتواند اعتماد ما را جلب کند یا نه؟»
قالیباف در صفحۀ ایکس خود نوشته است: «پیش از مذاکرات تأکید کردم که ما حسن نیت و ارادهٔ لازم را داریم ولی به دلیل تجربیات دو جنگ قبلی، اعتمادی به طرف مقابل نداریم."
در همین حال کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا از ایران و امریکا خواست راهی برای عبور از بنبست پیدا کنند.