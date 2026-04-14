شماری از باشنده‌گان این ولسوالی‌ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این راه‌ها در نتیجه تلاش‌های بزرگان قومی و علمای نورستان و آن‌سوی خط دیورند، پس از برگزاری یک جرگه مشترک میان طرفین، باز شدند.

حاجی عبدالستار، یکی از بزرگان قومی ولسوالی ناری ولایت کنر و از اشتراک کننده‌گان این جرگه، روز سه‌شنبه ۲۵ حمل به رادیو آزادی گفت: «دیروز در مورد مشکلاتی که مردم نورستان و ولسوالی ناری با آن روبه‌رو بودند، یک جرگه داشتیم و در آن، قوم‌های مستقر در هر دو طرف خط فرضی نشستیم و با صلح به توافق آتش‌بس دایمی رسیدیم که در این‌جا باید گلوله فیر نشود و هر مشکلی که پیدا می‌شود، از طریق جرگه حل می‌نماییم.»

این راه‌های مواصلاتی میان ولسوالی‌های کامدیش و برگ‌متال نورستان با ولسوالی ناری ولایت کنر پس از آغاز تنش‌ها و درگیری‌های نیروهای پاکستانی و طالبان در ۲۶ فبروری، برای بیش از یک‌ونیم ماه بسته شده بود.

اشتراک کننده‌گان این جرگه می‌گویند که این نشست در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان برگزار شد و طرفین در آن به توافق پنج ماده‌ای دست یافتند.

یک باشندهٔ ولسوالی کامدیش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت: «راه دیروز باز شد، مردم رفت‌وآمد می‌کند. مردم از دو ماه بدین‌سو با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند که اکنون ان‌شاءالله این مشکلات به پایان رسیده است. مردم رفت‌وآمد می‌کند و ضروریات خود را رفع می‌کند. مردم عام بسیار خوشحال هستند.»

در عین حال، شماری از باشنده‌گان ولسوالی‌های کامدیش و برگ‌متال در صحبت با رادیو آزادی مدعی‌اند که به دلیل مسدود بودن راه‌ها با ولسوالی ناری کنر و نبود دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، خدمات صحی و دوا، شماری از زنان هنگام ولادت و همچنان برخی از کودکان بر اثر سوء تغذیه جان باخته‌اند.

آنان در مورد شمار دقیق قربانیان جزئیات بیشتر ندادند.

فریدون صمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او در صحبت با برخی رسانه‌های داخلی تأیید کرده که جادهٔ بین ولسوالی‌های کامدیش و برگ‌متال این ولایت که توسط پاکستان مسدود شده بود، پس از چاشت روز دوشنبه به‌روی ترافیک بازگشایی شده‌است.

او همچنان افزوده که به محموله‌های دارویی و صحی از این مسیر اجازهٔ تردد داده شده و مردم اکنون می‌توانند از آن رفت‌وآمد کنند.

کامدیش و برگ‌متال، که به آن‌ها نورستان شرقی نیز گفته می‌شود، راه مستقیم به پارون، مرکز ولایت نورستان، ندارند.

به همین دلیل باشنده‌گان این دو ولسوالی نیازهای غذایی و صحی خود را از طریق ولسوالی ناری ولایت کنر تأمین می‌کنند.

حکومت طالبان پیش ازین گفته بود که نیروهای پاکستان بر موترهای که قصد ورود به ولسوالی‌های کامدیش و برگ‌متال را دارند، حمله می‌کنند.

همچنان ادارهٔ هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) به تاریخ ۱۸ حمل در یک گزارش هشدار داده بود که نزدیک به صد هزار تن در ولسوالی‌های کامدیش و برگ‌متال به دلیل بسته شدن راه‌های مواصلاتی از خدمات اساسی محروم شده‌اند و رفت‌وآمد در این مسیر با خطر تیراندازی‌های مرزی همراه است.

در نتیجهٔ این خشونت‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان، افزون بر مسدود شدن راه‌های مواصلاتی، در مناطق نزدیک به خط دیورند به افراد ملکی نیز تلفات و خسارات وارد شده و هزاران خانواده از مناطق اصلی‌شان بی‌جا شده‌اند.