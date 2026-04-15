«بیفروایک» نامی بازاری در هالند است که شماری از افغان‌های ساکن خارج آن را «بازار افغان‌ها» نیز می‌نامند.

رحیم که در این بازار در یک شیریخ فروشی کار می کند به رادیو آزادی گفت که برای خوردن شیریخ، نه‌تنها افغان‌های مقیم هالند، بلکه افغان‌های دیگر کشورهای اروپایی نیز به اینجا می‌آیند: "تقریباً ۱۵ سال می‌شود که ما شیریخ افغانی داریم. مردم از بلجیم، جرمنی، اتریش، لندن و بسیاری کشورهای دیگر می‌آیند. در هالند، این بازار بسیار مشهور است."

یک زن افغان که خود را با تخلص «عزیزی» معرفی می‌کند و از شهر کلن جرمنی همراه با خانواده‌اش برای خوردن شیریخ به این بازار رفته، به رادیو آزادی گفت: "ما به این دلیل به هالند می‌آییم که اینجا بازار افغان‌ها است. وقتی دلتنگ وطن می‌شویم، به این‌جا می‌آییم تا هموطنان خود را ببینیم و از میوه‌ها و غذاهای وطنی استفاده کنیم. ما آمده‌ایم شیریخ افغانی بخوریم، شیریخ‌اش هم خوشمزه است و غذاهایش هم بسیار لذیذ است."

ادریس انوری نیز از جرمنی به این بازار آمده است.

او می‌گوید همراه دوستانش برای خوردن چپلی کباب به بازار بیفروایک در هالند آمده است: "از شهر دورتموند جرمنی به بازار بیفروایک در هالند آمده‌ایم. دکان‌های افغان‌ها بسیار زیاد است. وقتی انسان به این‌جا می‌آید، احساس می‌کند در افغانستان است. ما به رستورانت ماما برای خوردن چپلی کباب آمده‌ایم."

«ماما» نام یکی از رستورانت‌های این بازار است که انواع غذاهای افغانی، از جمله چپلی کباب، در آن عرضه می‌شود.

پسر مالک این رستورانت که خود را احمدزی معرفی می‌کند، به رادیو آزادی گفت که حدود ۱۸ سال می‌شود این رستورانت را تاسیس کرده‌اند.

او در مورد انتخاب نام «ماما» برای این رستورانت گفت: "در هالند مردم به پدر ما ماما می‌گفتند، به همین دلیل از این نام استفاده کرد و رستورانت را به همین نام ساخت. تقریباً از سال ۲۰۰۸ این کار را آغاز کرده‌ایم."

وزیرگل غوربندی که در این بازار دکان مواد غذایی، به‌ویژه میوه خشک دارد، به رادیو آزادی گفت که «هزاران» افغان در این بازار مشغول کار هستند."این بازار بیش از ۴۰ سال سابقه دارد. تقریباً هفت تا هشت هزار دکان فقط مربوط به افغان‌ها است. این‌قدر بازار بزرگ است که نمی‌توان آن را به‌راحتی توصیف کرد، هر طرف که بروی، بازار است."

در مورد این‌که دقیقاً چه تعداد دکان و فروشنده در این بازار فعالیت دارند، اطلاعات رسمی در دست نیست.

در این بازار انواع دکان‌ها از جمله فروش مواد غذایی، لباس، طلا و جواهرات، وسایل خانه و دیگر اجناس وجود دارد و گفته می شود که علاوه بر هالند، باشنده‌گان برخی از کشورهای اروپایی، به‌ویژه افغان‌ها، به این بازار رفت‌وآمد می‌کنند.