یکی از باشندهگان منطقۀ در مسیر لین دوم سرک کابل-جلالآباد که از کندی کار ساخت این سرک شکایت دارد، می گوید:
"تا پایین گُرابوه، تا خود گُرابوه هم چند متر باقی مانده، حدود صد یا دوصد متر. تا اینجا جغلاندازی شده و برای قیر آماده شده، اما از آنجا به بعد هیچ کاری هم صورت نگرفته است."
او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا روز پنجشنبه «۲۷ حمل» به رادیو آزادی گفت:
"همان چقریها، همان گرد و خاک و همان مردم بیچاره هستند. فقط یک یا دو اکسکاواتور و پنج دَمپر کار میکنند. اگر کار به همین شکل ادامه یابد، فکر نمیکنم این پروژه حتی در پنج سال هم تکمیل شود."
اما یک منبع مردمی دیگر از مناطق نزدیک کابل که از جریان کار این سرک آگاه است و او نیز نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
"از طرف کابل سرعت کار کمی بیشتر شده، سه یا چهار شرکت دیگر نیز اضافه شدهاند و کار تا حدی افزایش یافته است."
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در مورد اینکه کار این سرک به کجا رسیده، تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد، اما خبرگزاری دولتی باختر که تحت کنترول طالبان است، حدود یک ماه پیش در صفحه اکس (تویتر سابق) خود نوشته که کار لین دوم سرک کابل-جلالآباد ۲۰ درصد پیشرفت کردهاست.
درحالیکه موضوع پیشرفت ۲۰ درصدی کار این پروژه، سال گذشته نیز از سوی تلویزیون مل
ی تحت کنترول طالبان و حتی مسئولان حکومت پیشین پیش از سقوط، مطرح شده بود.
یکی از رانندهگان مسیر کابل-جلالآباد که او هم نخواست نامش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که در صورت تکمیل این سرک، بسیاری از حوادث ترافیکی در مسیر فعلی کاهش خواهد یافت:
"این همه تصادفات و تلفات به این دلیل است که این جاده ظرفیت اینقدر ازدحام را ندارد، بنابراین ساخت این سرک بسیار ضروری است."
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان نیز لین دوم سرک کابل-جلالآباد را برای تجارت بسیار مهم میداند، اما میگوید که متأسفانه کار جدی روی آن انجام نشدهاست.
خانجان الکوزی، مشاور این اتاق، روز پنجشنبه ۲۷ حمل به رادیو آزادی گفت:
"از لحاظ اهمیت اقتصادی بسیار مهم است، اما متأسفانه هیچ حکومتی، از زمان جمهوریت تا اکنون، حتی از دوره مجاهدین و قبل از آن، توجه لازم به این پروژه نکردهاست. این یک مسیر بسیار مهم ترانزیتی و حملونقل است."
بهگفته او، هرچند حکومت طالبان از ادامه کار آن سخن میگوید، اما کار به سرعت لازم پیش نرفته است.
کارهای ابتدایی لین دوم سرک کابل-جلالآباد در سال ۲۰۱۶ در زمان نظام جمهوری آغاز شد، اما به دلیل مشکلات امنیتی نیمهکاره باقی ماند.
حکومت طالبان در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که کار این پروژه را دوباره آغاز کردهاست.
دفتر معاونت اقتصادی ریاستالوزرا در آن زمان با نشر اعلامیهی، این سرک را یک پروژه مهم اقتصادی خوانده و گفته بود که این پروژه از طریق اخذ حقالعبور از وسایط ساخته خواهد شد.
اما در مورد هزینه و مدت زمان تکمیل این پروژه، جزئیاتی ارائه نشده بود.
در ماه ثور سال ۱۴۰۴ نیز شماری از رانندهگان به رادیو آزادی شکایت کرده بودند که با وجود اخذ پول از آنان طی یک سال گذشته، کار این سرک هنوز تکمیل نشدهاست.
بهگفته آنان، از هر موتر کوچک ۸۰ افغانی، از فلاینکوچها و موترهای مرسیدس ۱۸۰ افغانی و از موترهای مازدا بین ۵۰۰ تا ۱،۰۰۰ افغانی گرفته میشود.
برخی از مسئولان وزارت فواید عامه در زمان نظام جمهوری نیز به شرط عدم افشای نام به رادیو آزادی گفته بودند که در آن زمان تنها مشکل امنیتی مانع اجرای پروژه بود که بعداً برطرف شد، اما اکنون به باور آنان، کندی کار ممکن است ناشی از مشکلات مالی باشد.
لین دوم سرک کابل-جلالآباد که حدود ۱۵۰ کیلومتر طول دارد، از ولسوالی بگرامی کابل آغاز شده و پس از عبور از ولسوالیهای خاکجبار این ولایت و حصارک، خوگیانی و سرخ رود ولایت ننگرهار، به سرک حلقوی ننگرهار وصل میشود.
این سرک چهار ولایت شرقی؛ ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان را به کابل وصل میکند و همچنان بهعنوان یک مسیر مهم ترانزیتی میان آسیای جنوبی و آسیای مرکزی شناخته میشود.