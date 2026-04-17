دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا پس از اعلام عراقچی چندین پیام در صفحۀ تروث سوشال خود منتشر کرد که اولین آن تأیید ایران مبنی بر باز شدن تنگه هرمز بود و در این باره از ایران تشکر هم کرد.

ترمپ نوشت: "ایران همین حالا اعلام کرد تنگه ایران کاملاً باز شده و آماده عبور و مرور آزادانه است. خیلی ممنون."

او سپس روشن کرد که توافق با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز هیچ ارتباطی با مسئله لبنان ندارد.

علاوه بر آتش‌بس دو هفته‌ای بین ایالات متحده و اسرائیل، دو کشور پس از گفت‌وگوی تیلیفونی رئیس جمهور ترمپ با رئیس جمهور لبنان و صدر اعظم اسرائیل، با آتش‌بس ۱۰ روزه نیز موافقت کردند.

ترمپ روز جمعه در پیام دیگری درباره تنگه هرمز نوشت: "تنگه هرمز کاملاً باز و آماده تجارت و ترانزیت کامل است، اما محاصره دریایی ایران تا زمان تکمیل ۱۰۰ درصدی توافق ما با ایران به گونۀ کامل و مؤثر ادامه خواهد یافت."

او همچنین اطمینان داد که به زودی توافقی حاصل می‌شود و بسیاری از مسائل قبلاً مورد بحث قرار گرفته است.

تنگه هرمز که یک پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند، در ۲۸ فبروری و پس از حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل به ایران و حملات تلافی‌جویانه تهران در سراسر شرق‌میانه عملاً بسته شد.

پس از اعلام بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی ۱۰ درصد کاهش یافت و به ۸۹ دالر در هر بیرل رسید.

این پیشرفت‌ها بین ایران و ایالات متحده در چارچوب آتش‌بس دو هفته‌ای به میان آمده که در ۱۸ حمل میان امریکا و اسرائیل و ایران برقرار شد.

پس از اعلام آتش‌بس هیئت‌های امریکایی و ایرانی یک دور مذاکرات حدود ۲۱ ساعته را به تاریخ ۱۱ اپریل به میزبانی پاکستان برگزار کردند، اما این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت.

در همین حال، یک منبع پاکستانی که در میانجی‌گری میان امریکا و ایران نقش دارد، روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که"پیشرفت‌هایی در دیپلوماسی پشت‌پرده میان ایران و امریکا حاصل شده" است.

به گفتۀ این منبع که خواسته ناشناس بماند، "نشست آینده ممکن است به امضای یک تفاهم‌نامه منجر شود و پس از آن ظرف ۶۰ روز یک توافق جامع شکل بگیرد."

جدی‌ترین اختلاف بین امریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران است.

در حالی که حکومت ایران خواستار لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه خود شده، ایالات متحده بر انتقال یورانیوم با غنای بالا از ایران تأکید دارد.