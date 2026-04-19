صوفیه سروری قهرمان لیگ جهانی جوجیستو در آلمان شد

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره‌کنندۀ ارشد ایران می گوید که در مذاکرات با واشنگتن «پیشرفت» حاصل شده، اما اختلافات «اساسی» همچنان پابرجا است.

قالیباف ، در گفت‌وگویی با تلویزیون حکومتی ایران امروز یکشنبه (۳۰حمل) گفت: «ما هنوز از بحث نهایی فاصله داریم.»

او با اشاره به دَور اول مذاکرات با جانب امریکا در اسلام آباد در اوائل هفتۀ گذشته افزود: «ما در مذاکرات پیشرفت داشتیم، اما شکاف‌های زیادی وجود دارد و برخی نکات اساسی باقی مانده است.»

شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی پیشنهادات جدید امریکا را که از طریق عاصم منیر لوی درستیز ارتش پاکستان دریافت کرده بررسی می کند و به گفتۀ این شورا ، تهران به این پیشنهادات هنوز پاسخ نداده است.

قالیباف در بخشی از گفت‌وگوی تلویزیونی مدعی شد که کنترل تنگۀ هرمز در دست ایران است و اگر امریکا به محاصرۀ دریایی ایران پایان ندهد، تردد در این آبراه محدود خواهد شد.

پیش از این ، دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده هشدار داد که ایران نباید از بستن تنگۀ هرمز برای «باج‌گیری» از امریکا استفاده کند.