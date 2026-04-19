صوفیه سروری قهرمان لیگ جهانی جوجیستو در آلمان شد

صوفیه سروری، ورزشکار افغان رشته ورزش رزمی «گراپلینگ»

صوفیه سروری، ورزشکار افغان رشته ورزش رزمی «گراپلینگ» قهرمان لیگ جهانی جوجیستو در آلمان شد.

بر اساس معلومات منتشر شده در انستاگرام بانو سروری، او در بخش «نوگی یا بدون لباس مخصوص» این مسابقات در ۱۸ اپریل در شهر فرانکفورت پس از چهار پیروزی مدال طلا به دست آورد.

در ادامه همچنان آمده است که صوفیه سروری در بخش Absolute Division در میان ۸ مبارز از امریکا مصر و آلمان به مقام نخست دست یافت و افزون بر مدال طلا کمربند قهرمانی را از آن خود کرد.

گراپلینگ مجموعه‌ای از فنون رزمی است که بر درگیری نزدیک، گرفتن، کنترل حریف و مبارزه روی زمین تمرکز دارد.

سروری پیش از این هم در رقابت‌ها در این رشته در بیرون از افغانستان دست‌آوردهایی داشته است.

این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حضور زنان در عرصه‌های عمومی، از جمله ورزش، اعمال شده است.

طالبان در قندهار به جز بیرق این گروه ، چاپ و فروش بیرق های دیگر را ممنوع کردند

آرشیف

مقام های طالبان در قندهار چاپ و خرید و فروش بیرق های دیگر به جز بیرق سفید طالبان در این ولایت را ممنوع اعلام کردند.

انعام الله سمنگانی ، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار ، اطلاعیه ای را امروز یکشنبه (۳۰حمل) در ایکس نشر کرده که در آن آمده است :« به همه کتاب‌خانه ها ، چاپ‌خانه‌ها، قرطاسیه‌فروشی‌ها و مرکزهای تزئین در قندهار ابلاغ می‌شود که به جز بیرق رسمی طالبان ، از چاپ و خرید و فروش بیرق های سایر کشورها و احزاب به طور جدی خودداری کنند.»

آقای سمنگانی در بارۀ چاپ و فروش بیرق سه رنگ نظام جمهوری مخلوع افغانستان چیزی نگفته است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، بیرق سفید رنگ طالبان جای بیرق سه رنگ را گرفته است.

بازگشت صدها خانواده از پاکستان و ایران

آرشیف

به گزارش رسانۀ تحت کنترل طالبان ، ۹۸۰ خانوادۀ افغان روز شنبه (۲۹حمل) از پاکستان و ایران بازگشتند.

خبرگزاری باختر زیر کنترل طالبان امروز یک‌شنبه در ایکس نوشت که ۸۲۰ خانواده از طریق گذرگاه تورخم ، ۱۱۷ خانواده از طریق سپین‌بولدک قندهار، ۳۶ خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز و ۷ خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به افغانستان برگشتند.

پاکستان روند اخراج افغان های فاقد اسناد اقامت را در سال ۲۰۲۳ آغاز کرد.

بر اساس ارقام کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ، از ماه سپتمبر ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۶، بیش از دو میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

قالیباف: در مذاکرات پیشرفت داشته‌ایم؛اما فاصله‌های ما هنوز زیاد است

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران (آرشیف)

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره‌کنندۀ ارشد ایران می گوید که در مذاکرات با واشنگتن «پیشرفت» حاصل شده، اما اختلافات «اساسی» همچنان پابرجا است.

قالیباف ، در گفت‌وگویی با تلویزیون حکومتی ایران امروز یکشنبه (۳۰حمل) گفت: «ما هنوز از بحث نهایی فاصله داریم.»

او با اشاره به دَور اول مذاکرات با جانب امریکا در اسلام آباد در اوائل هفتۀ گذشته افزود: «ما در مذاکرات پیشرفت داشتیم، اما شکاف‌های زیادی وجود دارد و برخی نکات اساسی باقی مانده است.»

شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی پیشنهادات جدید امریکا را که از طریق عاصم منیر لوی درستیز ارتش پاکستان دریافت کرده بررسی می کند و به گفتۀ این شورا ، تهران به این پیشنهادات هنوز پاسخ نداده است.

قالیباف در بخشی از گفت‌وگوی تلویزیونی مدعی شد که کنترل تنگۀ هرمز در دست ایران است و اگر امریکا به محاصرۀ دریایی ایران پایان ندهد، تردد در این آبراه محدود خواهد شد.

پیش از این ، دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده هشدار داد که ایران نباید از بستن تنگۀ هرمز برای «باج‌گیری» از امریکا استفاده کند.

در نتیجه تیرانداز در کی‌یف پایتخت اوکراین شش تن کشته شدند

اجساد قربانیان در محل تیراندازی در کیف. ۱۸ اپریل ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری رویترز ولودیمیر زلینسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در پیام ویدیویی شبانه خود گفت که تیراندازی در ناحیه سرسبز هولوسیفسکی رخ داده و ۱۴ نفر، از جمله یک پسر ۱۲ ساله، زخمی شده‌اند.

یک مرد روز شنبه ۲۹ حمل در یکی از نواحی شهر کی‌یف بر مردم آتش گشود و سپس در یک سوپر مارکیت تعدادی از مردم را به گروگان گرفت و بعداً در درگیری با پولیس کشته شد.

سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرده که این تیراندازی به‌عنوان یک عمل تروریستی تحت بررسی قرار دارد.

چنین تیراندازی‌هایی در اوکراین بسیار نادر است.

ایهور کلیمنکو، وزیر داخله اوکراین به خبرنگاران گفت که مأموران به مدت ۴۰ دقیقه تلاش کردند با مظنون مذاکره کنند، اما موفق نشدند.

روسلان کراوچنکو دادستان کل اوکراین گفت که تیرانداز به‌عنوان یک مرد ۵۸ ساله اهل مسکو شناسایی شده است.

طالبان از شلاق زدن ۴۲ تن به شمول دو زن در چند ولایت افغانستان خبرداده است

تصویر آرشیف

در خبرنامۀ های ستره محکمۀ طالبان که روز شنبه ۲۹ حمل منتشر شده آمده که این محکمه ۲۷ تن را در جوزجان، ۱۴ تن را در فراه و یک تن را در بلخ شلاق زده است.

ستره محکمه طالبان این افراد را به اتهام به گفتۀ این محکمه تولید، نوشیدن، خرید و فروش مشروبات الکولی، روزه خوردن، آزار و اذيت والدین و اتهام زنا در محضر عام شلاق زده است.

بر اساس خبرنامه های این محکمه این افراد با ۲۹ تا ۳۹ شلاق مجازات شده اند.

مجازات بدنی افراد از سوی طالبان همواره با انتقاد های شدید سازمان‌های حقوق بشری به ویژه سازمان ملل متحد روبه‌رو بوده است.

این درحالیست که ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان، با باز نشر هشدار کارشناسان سازمان ملل در مورد اصولنامه طالبان گفته است که حقوق بشر باید برای همه افغان‌ها رعایت شود و این فرمان ظالمانه باید لغو شود.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه ۲۷ حمل هشدار داده‌اند که «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان می‌تواند حقوق اساسی مردم افغانستان را بیشتر تضعیف کند.

این کارشناسان در نامه‌ای به رهبری ریچارد بنیت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر فغانستان از طالبان خواسته‌اند این اصولنامه را لغو کنند.

شماری از ولایت افغانستان، روز یکشنبه شاهد باران‌های شدید خواهد بود

آرشیف

ادارۀ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیش‌بینی کرده که روز یکشنبه شماری از ولایت افغانستان شاهد باران‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی خواهد بود.

براساس پیش‌بینی این اداره، روز یکشنبه در ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، قندوز و بدخشان باران خواهد بارید.

طبق پیش‌بینی، میزان بارندگی در این ولایات بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر خواهد بود که احتمال دارد باعث سیلاب‌های ناگهانی شود.

اولین گروپ افغان‌ها برای شرکت در مراسم حج، امروز وارد عربستان شد

نمایی از مراسم حج در مکه(ارشیف)

اولین گروپ افغان‌ها برای اشتراک در مراسم حج، امروز(شنبه ۲۹ حمل) وارد عربستان سعودی شد.

براساس اعلامیه‌ای وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان، امسال 30 هزار افغان با ۹۶ پرواز توسط شرکت های هوانوردی آریانا و کام ایر برای اشتراک در مراسم حج، از افغانستان به عربستان سعودی منتقل خواهند شد.

در اعلامیه گفته شده که 15 هزار افغان به مدینه و 15 هزار تن هم به جده اعزام خواهند شد.

مراسم حج امسال در هفته آخر ماه می آغاز می‌شود.

رئیس‌جمهور ترمپ می گوید، آتش‌بس با ایران را تمدید نخواهد کرد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، در طیاره به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد. ۱۷ اپریل ۲۰۲۶

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که اگر تا روز چهارشنبه با ایران به توافق نرسند، آتش‌بس را تمدید نخواهد کرد.

رئیس‌جمهور ترمپ روز شنبه(۲۹ حمل) به خبرنگاران همچنین گفت که محاصره بنادر ایران ادامه خواهد داشت.

ترمپ افزوده که در صورت عدم توافق، ناچار خواهند شد که بار دیگر حملات هوایی و بمباردمان را آغاز کنند.

آتش‌بس دو هفته‌ای میان اسرائیل، امریکا و ایران روز چهارشنبه پایان می‌یابد.

ملل متحد: در ۳۱ ولایت افغانستان بیش از ۷۳ هزار تن در اثر سیلاب‌ها متأثر شده اند

سیلاب در هرات(آرشیف)

به گفته سازمان ملل متحد، سیلاب‌های اخیر در سی‌ویک ولایت افغانستان بیش از هفتاد و سه هزار تن را متأثر کرده است.

صندوق جمعیت سازمان ملل در یک اعلامیه گفته که در دوازده روز گذشته، در اثر بارندگی‌ها و سیلاب‌ها، نود و سه تن کشته و یک‌صد و هشتاد و یک تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ سازمان ملل، خانواده‌های بی‌جا شده به خدمات صحی دسترسی ندارند و به کمک‌های عاجل نیاز دارند.

